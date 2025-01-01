문서화섹션
3D 장면 투영 매트릭스를 2D 프레임으로 가져옵니다.

void  ProjectionMatrixGet(
   DXMatrix  &projection_matrix      // 투영 매트릭스
   );

매개변수

&projection_matrix

[out]  투영 매트릭스.

값 반환

없음.