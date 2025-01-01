MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DProjectionMatrixGet
ProjectionMatrixGet
3D 장면 투영 매트릭스를 2D 프레임으로 가져옵니다.
void ProjectionMatrixGet(
매개변수
&projection_matrix
[out] 투영 매트릭스.
값 반환
없음.