MQL5 RiferimentoLibreria Standard3D graphicsCCanvas3DProjectionMatrixGet 

ProjectionMatrixGet

Ottiene una matrice di proiezione di scene 3D su un frame 2D.

void  ProjectionMatrixGet(
   DXMatrix  &projection_matrix      // matrice di proiezione
   );

Parametri

&projection_matrix

[out] Matrice di proiezione.

Valore di Ritorno

Nessuno.