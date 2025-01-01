ドキュメントセクション
LightColorSet

指向性光源の色と強度を設定します。

void  LightColorSet(
  const DXColor  &light_color      // 指向性照明の色と強度
  );

パラメータ

&light_color

[in] 指向性照明の色と強度

戻り値

なし

注意事項

強度はDXColor構造体のアルファチャネルで設定されます。