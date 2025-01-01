DocumentationSections
LightColorSet

Définit la couleur et l'intensité d'une source dirigée de lumière.

void  LightColorSet(
   const DXColor  &light_color      // couleur et intensité de la lumière directionnelle
   );

Paramètres

&light_color

[in]  Couleur et intensité de la lumière directionnelle.

Valeur de Retour

Aucune.

Note

L'intensité est définie dans le canal alpha de la structure DXColor.