LightColorSet

Legt die Farbe und Intensität einer gerichteten Lichtquelle fest.

void  LightColorSet(
   const DXColor  &light_color      // Richtuing des Lichts der Farbe und Intensität
   );

Parameter

&light_color

[in]  Richtung des Lichts der Farben und Intensität.

Rückgabewert

Keiner.

Hinweis

Die Intensität wird im Alphakanal der Struktur DXColor bestimmt.