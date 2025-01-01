DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Trabalho com DirectXDXContextGetSize 

DXContextGetSize

Obtém o tamanho do quadro do contexto gráfico criado em DXContextCreate().

bool  DXContextGetSize(
   int    context,      // identifica o contexto gráfico   
   uint&  width,        // largura em pixeis 
   uint&  height        // altura em pixeis 
   );

Parâmetros

context

[in]  Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

width

[out]  Largura do quadro em pixels.

height

[out]  Altura do quadro em pixeis.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().