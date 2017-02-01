CodeBaseSeções
TrailingStop - expert para MetaTrader 5

Este é um exemplo simples de um EA com implementação de Trailing Stop.

Tem apenas dois parâmetros:

TrailingStop Inputs 

TrailingStop — na verdade, trata-se do recuo entre o preço e o nível Stop Loss.

TrailingStep — proteção contra modificações excessivamente frequentes da posição. 

Como é que funciona o Trailing Stop, por exemplo, numa posição Buy: 

primeiro a posição Stop Loss é igual a zero, esperamos que a condição seja satisfeita

                  if(m_symbol.Bid()-ExtTrailingStop>m_position.PriceOpen())

ou seja, quando o preço Bid menos TrailingStop é maior do que o preço de abertura da posição PriceOpen:

TrailingStop sl to priceopen

como resultado deslocamos o Stop Loss para o nível do preço de abertura da posição PriceOpen:

TrailingStop sl to priceopen result.png

agora, quando a posição tem Stop Loss (ou melhor, quanto o Stop Loss é igual a zero), esperamos a condição:

                  if(m_symbol.Bid()-ExtTrailingStop-ExtTrailingStep>m_position.StopLoss())

ou seja, quando o preço Bid menos TrailingStop menos TrailingStep é maior do que o preço StopLoss. Observe que aqui na verificação inserimos o valor TrailingStep, isto é necessário para impedir a modificação da posição a cada instante:

TrailingStop trailing

como resultado transferimos o Stop Loss para o nível Bid menos TrailingStop:

TrailingStop trailing result.png 

Agora vou explicar claramente por que precisávamos proteger sob a forma de TrailingStep:

TrailingStop non trailing 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17263

