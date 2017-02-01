Este é um exemplo simples de um EA com implementação de Trailing Stop.

Tem apenas dois parâmetros:

TrailingStop — na verdade, trata-se do recuo entre o preço e o nível Stop Loss.

TrailingStep — proteção contra modificações excessivamente frequentes da posição.

Como é que funciona o Trailing Stop, por exemplo, numa posição Buy:

primeiro a posição Stop Loss é igual a zero, esperamos que a condição seja satisfeita

if (m_symbol. Bid ()-ExtTrailingStop>m_position.PriceOpen())

ou seja, quando o preço Bid menos TrailingStop é maior do que o preço de abertura da posição PriceOpen:





como resultado deslocamos o Stop Loss para o nível do preço de abertura da posição PriceOpen:





agora, quando a posição tem Stop Loss (ou melhor, quanto o Stop Loss é igual a zero), esperamos a condição:

if (m_symbol. Bid ()-ExtTrailingStop-ExtTrailingStep>m_position.StopLoss())

ou seja, quando o preço Bid menos TrailingStop menos TrailingStep é maior do que o preço StopLoss. Observe que aqui na verificação inserimos o valor TrailingStep, isto é necessário para impedir a modificação da posição a cada instante:





como resultado transferimos o Stop Loss para o nível Bid menos TrailingStop:

Agora vou explicar claramente por que precisávamos proteger sob a forma de TrailingStep: