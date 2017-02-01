Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TrailingStop - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2701
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este é um exemplo simples de um EA com implementação de Trailing Stop.
Tem apenas dois parâmetros:
TrailingStop — na verdade, trata-se do recuo entre o preço e o nível Stop Loss.
TrailingStep — proteção contra modificações excessivamente frequentes da posição.
Como é que funciona o Trailing Stop, por exemplo, numa posição Buy:
primeiro a posição Stop Loss é igual a zero, esperamos que a condição seja satisfeita
ou seja, quando o preço Bid menos TrailingStop é maior do que o preço de abertura da posição PriceOpen:
como resultado deslocamos o Stop Loss para o nível do preço de abertura da posição PriceOpen:
agora, quando a posição tem Stop Loss (ou melhor, quanto o Stop Loss é igual a zero), esperamos a condição:
ou seja, quando o preço Bid menos TrailingStop menos TrailingStep é maior do que o preço StopLoss. Observe que aqui na verificação inserimos o valor TrailingStep, isto é necessário para impedir a modificação da posição a cada instante:
como resultado transferimos o Stop Loss para o nível Bid menos TrailingStop:
Agora vou explicar claramente por que precisávamos proteger sob a forma de TrailingStep:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17263
Modelo de trabalho com o histórico de negociação em contas com cobertura (Hedge), reconstrução de posições.BIG DOG
Expert Advisor que coloca ordens stop pendentes BUY_STOP e SELL_STOP.
Expert Advisor com base na análise de Open, High e Low.NRTR GATOR
Um descendente do indicador NRTR com um novo visual.