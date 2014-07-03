Participe de nossa página de fãs
Donchian Channels System - indicador para MetaTrader 5
- 4045
-
O indicador implementa um sistema avançado usando o Donchian_Channels.
Quando o preço sai do canal cinza, as cores das barras mudam para a cor correspondente da direção de tendência.
Verde para ascensão de um ativo financeiro, cor vermelha - queda. As cores brilhantes indicam a coincidência da direção da tendência com a direção do candle. As cores escuras correspondem às situações onde a direção de um candle é oposto à tendência.
Figura 1. Donchian_Channels_System
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2099
