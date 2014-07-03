O indicador implementa um sistema avançado usando o Donchian_Channels.



Quando o preço sai do canal cinza, as cores das barras mudam para a cor correspondente da direção de tendência.



Verde para ascensão de um ativo financeiro, cor vermelha - queda. As cores brilhantes indicam a coincidência da direção da tendência com a direção do candle. As cores escuras correspondem às situações onde a direção de um candle é oposto à tendência.

Figura 1. Donchian_Channels_System