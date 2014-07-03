CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Donchian Channels System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4045
Avaliação:
(40)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador implementa um sistema avançado usando o Donchian_Channels.

Quando o preço sai do canal cinza, as cores das barras mudam para a cor correspondente da direção de tendência.

Verde para ascensão de um ativo financeiro, cor vermelha - queda. As cores brilhantes indicam a coincidência da direção da tendência com a direção do candle. As cores escuras correspondem às situações onde a direção de um candle é oposto à tendência.

Figura 1. Donchian_Channels_System

Figura 1. Donchian_Channels_System

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2099

StepMA_v6.4_HTF StepMA_v6.4_HTF

Indicador StepMA_v6.4 com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

ShadeNY_candle ShadeNY_candle

Um indicador dos pregões de negociação exibindo corpos e sombras definindo um tipo de candle do pregão.

XDPO XDPO

O indicador é desenhado como uma nuvem colorida entre um preço e sua média dobrada.

DEMA_RLH DEMA_RLH

Um sistema de três médias móveis.