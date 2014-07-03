Autor:

transport_david

Quatro indicadores de sinal tipo semáforo baseados em RSI oscillators com diferentes períodos no gráfico de preços.

Sinais de tendência ocorrem quando os osciladores do RSI estão nas áreas sobre-vendidas e e sobre-compradas especificadas nos parâmetros de entrada:

input uint rsiUpperTrigger= 62 ; input uint rsiLowerTrigger= 38 ;

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 19.09.2007.

Figura 1. Indicador X4Period_RSI_Arrows