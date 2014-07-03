CodeBaseSeções
Indicadores

X4Period_RSI_Arrows - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1359
Avaliação:
(33)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

transport_david

Quatro indicadores de sinal tipo semáforo baseados em RSI oscillators com diferentes períodos no gráfico de preços.

Sinais de tendência ocorrem quando os osciladores do RSI estão nas áreas sobre-vendidas e e sobre-compradas especificadas nos parâmetros de entrada:

input uint rsiUpperTrigger=62;   // Nível sobre-comprado
input uint rsiLowerTrigger=38// Nível sobre-vendido

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 19.09.2007.

Figura 1. Indicador X4Period_RSI_Arrows

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2237

