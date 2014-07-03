Participe de nossa página de fãs
X4Period_RSI_Arrows - indicador para MetaTrader 5
Autor:
transport_david
Quatro indicadores de sinal tipo semáforo baseados em RSI oscillators com diferentes períodos no gráfico de preços.
Sinais de tendência ocorrem quando os osciladores do RSI estão nas áreas sobre-vendidas e e sobre-compradas especificadas nos parâmetros de entrada:
input uint rsiUpperTrigger=62; // Nível sobre-comprado input uint rsiLowerTrigger=38; // Nível sobre-vendido
Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 19.09.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2237
