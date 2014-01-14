Participe de nossa página de fãs
Average Speed - indicador para MetaTrader 5
5812
A saída do indicador é calculada em base de abordagem matemática.
Calcular Velocidade do preço:
Galileu definiu a velocidade como a distância percorrida por uma unidade de tempo. (http://en.wikipedia.org/wiki/Speed)
Equação:
onde "v" é a velocidade, "d" é a distância e "t" é o tempo. Neste indicador vamos definir "d" como a distância entre as séries de preços e "t" em minutos. Usamos minuto em vez de segundo, porque por segundo é muito rápido e em alguns momentos não encontramos nenhum movimento de preço para minutos. Isso pode ser irritante para algumas pessoas.
Calculando Velocidade Média do preço:
O indicador calcula velocidade média utilizando média aritmética. (http://en.wikipedia.org/wiki/Average, http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetical_mean)
Equação:
Se n números são fornecidos, cada número indicado por "ai", onde i = 1, ..., n, a média aritmética é a [soma] do ai's dividido por n ou
neste indicador n são dias, a é a velocídade e AM e a saída do buffer do indicador calculado ponto/minuto.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1544
