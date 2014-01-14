A saída do indicador é calculada em base de abordagem matemática.

Calcular Velocidade do preço:

Galileu definiu a velocidade como a distância percorrida por uma unidade de tempo. (http://en.wikipedia.org/wiki/Speed)



Equação:





onde "v" é a velocidade, "d" é a distância e "t" é o tempo. Neste indicador vamos definir "d" como a distância entre as séries de preços e "t" em minutos. Usamos minuto em vez de segundo, porque por segundo é muito rápido e em alguns momentos não encontramos nenhum movimento de preço para minutos. Isso pode ser irritante para algumas pessoas.





Calculando Velocidade Média do preço:

O indicador calcula velocidade média utilizando média aritmética. (http://en.wikipedia.org/wiki/Average, http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetical_mean)

Equação:

Se n números são fornecidos, cada número indicado por "ai", onde i = 1, ..., n, a média aritmética é a [soma] do ai's dividido por n ou

neste indicador n são dias, a é a velocídade e AM e a saída do buffer do indicador calculado ponto/minuto.