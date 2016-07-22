Participe de nossa página de fãs
O conselheiro funciona tanto em modo normal com uma única posição, quanto em modo de cobertura com muitas posições abertas.
A negociação pode ser levada a cabo segundo fractais, extremos de barras, indicadores Parabolic MA e ATR ou de acordo com a quantidade indicada de pontos. Além disso, é possível fazer ordens segundo a porcentagem dos lucros.
Parâmetros:
Exemplo, Parabolic:
Exemplo, МА:
