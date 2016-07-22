CodeBaseSeções
Универсальный трейлинг-стоп - expert para MetaTrader 5

O conselheiro funciona tanto em modo normal com uma única posição, quanto em modo de cobertura com muitas posições abertas.

A negociação pode ser levada a cabo segundo fractais, extremos de barras, indicadores Parabolic MA e ATR ou de acordo com a quantidade indicada de pontos. Além disso, é possível fazer ordens segundo a porcentagem dos lucros.

Parâmetros:

Exemplo, Parabolic:

Exemplo, МА:

Volume_Weighted_MA_Cloud Volume_Weighted_MA_Cloud

Média móvel Volume_Weighted_MA com preenchimento do espaço do gráfico com um fundo colorido.

Volume_Weighted_MA_StDev Volume_Weighted_MA_StDev

Indicador Volume_Weighted_MA com indicação adicional da força da tendência com pontos coloridos sobre a base do algoritmo de desvio padrão.

iStochKomposterAlert iStochKomposterAlert

Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico estocástico com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para o seu smartphone.

Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF

Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.