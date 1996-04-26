Tpx Dash Supply Demand

TPX Dash Supply Demand A를 사용하면 전체 시장을 360º로 파악하여 중요한 공급 및 수요 영역을 발견할 수 있습니다.

다양한 통화쌍을 하나의 화면에서 실시간으로 모니터링하고, 필터를 사용하여 더욱 정확한 알림을 받을 수 있습니다.

해당 영역의 첫 번째 터치에 대한 알림
일일 시장 프로필(VAH 및 VAL) 대비 가격 위치
이동평균선 방향(래리 윌리엄스 시스템 - Average9)
ATR 손절매 값 및 방향
현재 가격에 가장 가까운 Virgin POC 식별 및 값
ADX를 사용한 방향 강도
선택한 더 큰 시간 프레임의 이동평균선에서의 통화쌍 방향
원하는 위험/보상 비율(2:1, 3:1, 4:1, 심지어 5:1)에 대한 알림만 설정할 수 있습니다.

이동평균선 필터를 통해 거시적 추세 방향으로만 알림을 설정하여 잘못된 신호나 역추세 신호를 방지할 수도 있습니다.

거래 스타일과 관계없이, Dash TPX 공급 수요는 시장 포지션을 이해하고 추세 반전 직전의 거래를 피하는 데 필수적인 도구입니다!

진입 가격, 손절매, 이익 실현, 위험/보상 비율 등 포괄적인 알림을 제공하며, 모바일 기기에서도 바로 받아볼 수 있습니다!

구매 후 무료 "TPX Connect All" 앱을 다운로드하면 Dash에 모든 정보가 연동됩니다!

샘 세이든이나 FTMO에서 최다 1위 기록을 보유한 베른트 스코루핀스키와 같은 검증된 고수익 트레이더처럼 이 공급 수요 전략을 활용해 거래하세요! 단순한 대시보드를 넘어, 다양한 통화쌍과 시간대에 걸쳐 공급 수요 데이터를 한눈에 확인할 수 있습니다!
제작자의 제품 더 보기
TPX Supply Demand MTF
TPX
5 (1)
지표
The TPX Supply Demand indicator will alert you to detect supply and demand areas. With the risk/reward filter, you'll only receive alerts if they match your chosen configuration. With the first-touch filter, alerts will only be issued in colored areas that haven't been touched yet, meaning they haven't yet been settled and have the greatest potential for reaction. Once the area is touched, only the border remains. Entry and stop-loss values ​​ are available both in the alerts and on the screen.
FREE
TPX Dash Agulhada MT5
TPX
지표
Taking orders, now on MT5 the TPX Dash Needle is everything you need to find the famous Didi Needles on several timeframes and in several pairs at the same time. These are the simultaneous meeting of the 3, 8 and 20 averages that, aligned with the ADX indicator, are synonymous with large and strong movements in the market. Now with the new Heiken Aish filter, the name of the pair shows the direction of the Heiken Aish you choose, it can be weekly or daily, all signals will appear on the screen,
TPX Connect All
TPX
지표
After purchasing the Tpx Dash Supply Demand indicator, you must download this indicator which will link and feed market data to the Tpx Dash Supply Demand indicator and will provide all Supply Demand price signals, ATR Stop, VAH and VAL, trend values ​​with the ADX, and POC prices and locations in the market. Just download it and Dash will locate the indicator to retrieve the information!
FREE
Tpx Adx Color
TPX
지표
Indicador ADX usado no método das Agulhadas do Didi que irá te facilitar a se manter no trade, enquanto estiver na cor azul você não irá precisar olhar outros sinais para sair do trade e inversamente enquanto estiver amarelo você irá segurar a venda. Tudo de forma rápida e visual.  O indicador ADX mostra se existe tendência no mercado, esse indicador usado junto com as agulhadas é a combinação perfeita para você surfar os movimentos fortes do mercado!!!!
FREE
TPX Heikin Ashi Alerta
TPX
지표
Heiken Aish indicator that generates alerts when the market changes direction. It eases the visualization of market volatility, providing greater calm when making decisions. Blue means buying and yellow means selling. A candle without a wick indicates a strong trend, i.e., blue candles without wicks at the bottom indicate a strong buying trend and vice versa, yellow candles without a wick at the top indicate a strong downtrend.
FREE
Didi Alerta
TPX
지표
Didi Index indicator with visual buy and sell alert, with confirmation alert. Buy or sell alerts, on screen and for mobile phones, with a visual description in colors of the direction on the screen! A warning in the color of the current direction of the graph on the screen quickly informs you if the pair is bought or sold by Didi Index. With configurable text position and size, making it easier to follow the trend of the pair.
FREE
TPX Alerta Media 9
TPX
5 (1)
지표
O indicador com alertas do Setup de Larry Williams que conseguiu fazer U$ 10.000 virar U$ 1.100,00 em um campeonato de Trade em 1987 e comprovou fazendo a filha, que é atriz, fazer o mesmo estrago no mercado! A média de 9 para cima é compra, para baixo é venda, simples assim! Com alertas de sons e visual de compra, venda e flat, você se mantendo posicionado até a o alerta inverso a sua posição. Aconselhável usar de H1 para cima.
FREE
Connect Supply Demand
TPX
유틸리티
After purchasing Dash Supply Demand, download "Connect Supply Demand" for free, which will be the information link that will fuel your Dash.   "Connect Supply Demand" will be the information fuel that will carry data to your Dash. Don't forget that it must be in the same folder as your Dash!   You can confirm the path to it through the indicator window!   If you have any questions, we'll be happy to assist you!
FREE
Tpx symbol charger
TPX
유틸리티
Forget about searching for the pair you want to open on the Market Watch screen. With TPX Symbol Charger, you'll make your life easier by adding multiple pairs with just one click. You can edit the list of pairs you trade, and with one click, you'll go to the pair you want quickly and accurately! Just fill in the list of pairs, separating them with a semicolon (;). To create a second line of pairs, simply include an asterisk between the semicolons (;*;). Another useful TPX tool for you!
FREE
TPX Calculadora de Lotes
TPX
지표
The tool that will help you calculate the lot accurately for the risk you need, if you want to risk 1% of your account, just enter the entry, target and stop values ​​ and you will have the lot size to use and only lose the chosen percentage. You can also choose a fixed value. This tool will help you with consistency, because you can only be consistent if you operate consistently and enter with fixed loss values, it is an INFALLIBLE way to be consistent!!!!
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
지표
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
TPX Dash Agulhada
TPX
5 (1)
지표
The TPX Dash Needle is everything you need to find the famous Didi Needles on several timeframes and in several pairs at the same time. These are the simultaneous meeting of the 3, 8 and 20 averages that, aligned with the ADX indicator, are synonymous with large and strong movements in the market. Now with the new Heiken Aish filter, the name of the pair shows the direction of the Heiken Aish you choose, it can be weekly or daily, all signals will appear on the screen, but now you can configure
TPX Dash Needled HA
TPX
지표
The TPX Dash Needle is everything you need to find the famous Didi Needles on several timeframes and in several pairs at the same time. These are the simultaneous meeting of the 3, 8 and 20 averages that, aligned with the ADX indicator, are synonymous with large and strong movements in the market. Now with the new Heiken Aish filter, the name of the pair shows the direction of the Heiken Aish you choose, it can be weekly or daily, all signals will appear on the screen, but now you can configure
Tpx Dash Supply Demand Risk Return
TPX
지표
With Dash TPX Supply Demand, you'll have a 360-degree view of the entire market to identify relevant supply and demand areas. Filters will make alerts even more accurate. You can set alerts for your chosen risk/reward ratio (2:1, 3:1, 4:1, and even 5:1). You can also filter alerts only in the direction of the macro trend using the Heiken Aish filter, avoiding false or countertrend signals. Regardless of your trading style, Dash TPX Supply Demand is a fundamental tool for understanding your posit
