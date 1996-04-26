TPX Dash Supply Demand A를 사용하면 전체 시장을 360º로 파악하여 중요한 공급 및 수요 영역을 발견할 수 있습니다.





다양한 통화쌍을 하나의 화면에서 실시간으로 모니터링하고, 필터를 사용하여 더욱 정확한 알림을 받을 수 있습니다.





해당 영역의 첫 번째 터치에 대한 알림

일일 시장 프로필(VAH 및 VAL) 대비 가격 위치

이동평균선 방향(래리 윌리엄스 시스템 - Average9)

ATR 손절매 값 및 방향

현재 가격에 가장 가까운 Virgin POC 식별 및 값

ADX를 사용한 방향 강도

선택한 더 큰 시간 프레임의 이동평균선에서의 통화쌍 방향

원하는 위험/보상 비율(2:1, 3:1, 4:1, 심지어 5:1)에 대한 알림만 설정할 수 있습니다.





이동평균선 필터를 통해 거시적 추세 방향으로만 알림을 설정하여 잘못된 신호나 역추세 신호를 방지할 수도 있습니다.





거래 스타일과 관계없이, Dash TPX 공급 수요는 시장 포지션을 이해하고 추세 반전 직전의 거래를 피하는 데 필수적인 도구입니다!





진입 가격, 손절매, 이익 실현, 위험/보상 비율 등 포괄적인 알림을 제공하며, 모바일 기기에서도 바로 받아볼 수 있습니다!





구매 후 무료 "TPX Connect All" 앱을 다운로드하면 Dash에 모든 정보가 연동됩니다!





샘 세이든이나 FTMO에서 최다 1위 기록을 보유한 베른트 스코루핀스키와 같은 검증된 고수익 트레이더처럼 이 공급 수요 전략을 활용해 거래하세요! 단순한 대시보드를 넘어, 다양한 통화쌍과 시간대에 걸쳐 공급 수요 데이터를 한눈에 확인할 수 있습니다!