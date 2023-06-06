TPSproTREND PrO
- 지표
- Roman Podpora
- 버전: 6.3
- 업데이트됨: 15 11월 2025
- 활성화: 10
TPSproTrend PRO - 이는 시장을 자동으로 분석하여 추세 및 추세 변화에 대한 정보를 제공하고 거래 진입 시점을 표시하는 추세 지표입니다. 다시 그릴 필요 없이!
주요 기능:
- 정확한 진입 신호 재도색 없이! 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 제공한 후 변경되어 잠재적으로 예치금 손실로 이어질 수 있는 리페인팅 지표와는 확연히 다른 점입니다. 이제 더 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들에 색상을 입히는 기능도 있습니다 .
- 손절매/이익실현 영역 표시 진입점을 찾을 때 시각적 명확성을 높이기 위해, 최적의 진입점을 찾을 수 있는 매수/매도 영역을 초기에 표시하는 모듈을 개발했습니다. 또한, 손절매 수준을 시간에 따라 관리하는 지능형 로직을 추가하여 손절매 폭을 줄임으로써 거래 진입 시 초기 위험을 감소시킵니다(손절매 이동).
- 상위 기간의 최소/최대값 표시(MTF 모드)
더 긴 시간 간격의 최소/최대 조정 영역을 표시하고 추세 변화를 나타내는 기능이 추가되었습니다. 또한, 최소/최대값에 번호가 매겨져 조정 순서를 알 수 있습니다.
- 위험 대비 보상 비율(RR) 이 지표의 알고리즘을 사용하면 정확한 진입 시점을 파악할 수 있으며, 평균 위험 대비 수익률은 1:2를 초과합니다. 또한, 신호 수신 후 캔들에 색상이 입혀지는 등의 시각적인 표시를 통해 이를 확인할 수 있습니다.
- 가격 변동 방향과 관계없이 신호를 제공합니다. TPSpro TRENDPRO 지표는 가격이 상승하든 하락하든 또는 횡보하든 관계없이 거래 진입 신호를 생성합니다.
- 거래 성공률 통계
이 지표는 수익 잠재력과 이전 기간의 통계 정보를 제공하여, 어디서 어떻게 더 많은 수익을 창출할 수 있었는지 명확하게 파악하는 데 도움을 줍니다.
- 서로 다른 시간대에 작업합니다. TRENDPRO 지표는 분(M1)부터 월(MN)까지 차트의 모든 시간 간격에서 사용할 수 있습니다.
- 그래픽 및 오디오 알림
이 지표는 그래픽 및 오디오 알림을 제공하여 거래 진입 신호를 놓치지 않도록 도와줍니다.
- 간편하고 효과적인 트렌드 스캐너 모든 시간대의 추세가 하나로 수렴될 때 자동으로 알림을 휴대폰으로 전송하는 매우 컴팩트한 추세 스캐너입니다.
- 전문가와 초보자 모두를 위한
단계별 비디오 가이드와 설명은 처음 사용하는 사람이라도 구체적인 예시를 통해 지표 사용 방법을 알려줍니다.
- X - 패널 숨기기/표시
