TPSproTREND PrO

4.69

TPSproTrend PRO   - 이는 시장을 자동으로 분석하여 추세 및 추세 변화에 대한 정보를 제공하고 거래 진입 시점을 표시하는 추세 지표입니다.   다시 그릴 필요 없이!

ИНСТРУКЦИЯ RUS - 지침 영어 - 버전 MT5

주요 기능:

  • 정확한 진입 신호   재도색 없이!
    • 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 제공한 후 변경되어 잠재적으로 예치금 손실로 이어질 수 있는 리페인팅 지표와는 확연히 다른 점입니다. 이제 더 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들에 색상을 입히는 기능도 있습니다 .
  • 손절매/이익실현 영역 표시
    • 진입점을 찾을 때 시각적 명확성을 높이기 위해, 최적의 진입점을 찾을 수 있는 매수/매도 영역을 초기에 표시하는 모듈을 개발했습니다. 또한, 손절매 수준을 시간에 따라 관리하는 지능형 로직을 추가하여 손절매 폭을 줄임으로써 거래 진입 시 초기 위험을 감소시킵니다(손절매 이동).
  • 상위 기간의 최소/최대값 표시(MTF 모드)

    • 더 긴 시간 간격의 최소/최대 조정 영역을 표시하고 추세 변화를 나타내는 기능이 추가되었습니다. 또한, 최소/최대값에 번호가 매겨져 조정 순서를 알 수 있습니다.

  • 위험 대비 보상 비율(RR)
    • 이 지표의 알고리즘을 사용하면 정확한 진입 시점을 파악할 수 있으며, 평균 위험 대비 수익률은 1:2를 초과합니다. 또한, 신호 수신 후 캔들에 색상이 입혀지는 등의 시각적인 표시를 통해 이를 확인할 수 있습니다.
  • 가격 변동 방향과 관계없이 신호를 제공합니다.
    • TPSpro TRENDPRO 지표는 가격이 상승하든 하락하든 또는 횡보하든 관계없이 거래 진입 신호를 생성합니다.
  • 거래 성공률 통계

    • 이 지표는 수익 잠재력과 이전 기간의 통계 정보를 제공하여, 어디서 어떻게 더 많은 수익을 창출할 수 있었는지 명확하게 파악하는 데 도움을 줍니다.

  • 서로 다른 시간대에 작업합니다.
    • TRENDPRO 지표는 분(M1)부터 월(MN)까지 차트의 모든 시간 간격에서 사용할 수 있습니다.

  • 그래픽 및 오디오 알림

    • 이 지표는 그래픽 및 오디오 알림을 제공하여 거래 진입 신호를 놓치지 않도록 도와줍니다.

  • 간편하고 효과적인 트렌드 스캐너
    • 모든 시간대의 추세가 하나로 수렴될 때 자동으로 알림을 휴대폰으로 전송하는 매우 컴팩트한 추세 스캐너입니다.
  • 전문가와 초보자 모두를 위한

    • 단계별 비디오 가이드와 설명은 처음 사용하는 사람이라도 구체적인 예시를 통해 지표 사용 방법을 알려줍니다.

단축키:
  • X - 패널 숨기기/표시
리뷰
Alessio Bizzarri
3912
Alessio Bizzarri 2025.12.06 14:29 
 

Another level of trading, six stars!

Slava Zubchonok
46
Slava Zubchonok 2025.02.10 12:25 
 

TrendPro - это не просто индикатор тренда -это целая система ,позволяющая быстро ,эффективно и четко определить направление , в котором движется анализируемый инструмент, выделить структуру-мин/мах( с четкой логикой определения и без перерисовки!)/начало тренда/коррекции/"разводки".SCANER помогает увидеть это сразу на большом количестве инструментов. EntryPoints -точки входа с динамическим зонами стопа -великолепная находка .По самой реализации индикатора- здесь все на 5 звезд: панельки сворачиваются, перемещаются, параметры можно подстраивать под свои предпочтения. Связка с RFILevels дает полноценную торговую стратегию. И что самое главное -разработчик всегда на связи, постоянно улучшает продукт. Респект команде !

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.02.10 07:34 
 

It has been more than six months since I purchased both TPSProTRENDPrO and TPSPro RFI Levels, for MT4 and also for MT5 Platforms... I have put the time in to learn about and understand these indicators so that I can properly work with them... so now I can unequivocally state that these indicators work, and I would not, and in fact could not trade without them. Trading is something I now look forward to because it has become stress free, comfortable and consistently profitable. What a pleasure to finally come across indicators that actually deliver.... And ongoing Telegram support, videos, training and support. Thank you Roman and the team. Paul

필터:
Braziliy
126
Braziliy 2025.12.17 19:27 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Alessio Bizzarri
3912
Alessio Bizzarri 2025.12.06 14:29 
 

Another level of trading, six stars!

Slava Zubchonok
46
Slava Zubchonok 2025.02.10 12:25 
 

TrendPro - это не просто индикатор тренда -это целая система ,позволяющая быстро ,эффективно и четко определить направление , в котором движется анализируемый инструмент, выделить структуру-мин/мах( с четкой логикой определения и без перерисовки!)/начало тренда/коррекции/"разводки".SCANER помогает увидеть это сразу на большом количестве инструментов. EntryPoints -точки входа с динамическим зонами стопа -великолепная находка .По самой реализации индикатора- здесь все на 5 звезд: панельки сворачиваются, перемещаются, параметры можно подстраивать под свои предпочтения. Связка с RFILevels дает полноценную торговую стратегию. И что самое главное -разработчик всегда на связи, постоянно улучшает продукт. Респект команде !

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.02.10 07:34 
 

It has been more than six months since I purchased both TPSProTRENDPrO and TPSPro RFI Levels, for MT4 and also for MT5 Platforms... I have put the time in to learn about and understand these indicators so that I can properly work with them... so now I can unequivocally state that these indicators work, and I would not, and in fact could not trade without them. Trading is something I now look forward to because it has become stress free, comfortable and consistently profitable. What a pleasure to finally come across indicators that actually deliver.... And ongoing Telegram support, videos, training and support. Thank you Roman and the team. Paul

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2025.03.01 12:03
Thanks for your feedback)! And there will be more different updates soon)!
Денис Селезнев
334
Денис Селезнев 2025.02.07 18:42 
 

Этот продавец и его индикаторы просто поразили меня! Видно, что в их разработку вложены тысячи часов опыта и труда. Я хочу отметить, что торговая стратегия, которую он использует, невероятно проста, и раньше мне не приходило в голову ее применять. Но как только вы начинаете использовать ее с этим индикатором, она просто работает. Она дает вам преимущество на рынке, а это именно то, что нужно каждому трейдеру.

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2025.03.01 12:02
Спасибо)! И да, в этот индикатор вложены тысячи часов опыта.
ets2884
94
ets2884 2025.02.07 15:02 
 

A LIRE AVANT ACHETER ! Bonjour, j'ai achète cette article qui m'a fait perdre tout mon argent sur le long terme. Quand je lis les autres avis positifs, je me demande si ce sont des vraies avis et demande de l'aide a ceux qui l'ont acheter pour que je change mon avis actuel. Les statistiques de gains et pertes sont faux. Les marches touches souvent des SL qui ne sont pas tous compté, tant que la dernière bougie est en cours n'est pas fermé qui créer des plus gros SL que prévu et mal compter voir minimisé dans les statistiques SL. Quand le trade fait TP, Il additionne tous les TP1 +TP2 + TP3 comme si on avait ouvert 1, 2, 3 trades à ce moment là. Mais quand il fait un SL, il compte un seul SL comme si on avait ouvert qu'un seul trade. il oublie qu'il faudrait compter les SL plusieurs fois quand on perd comme quand on gagne et le compter le SL 1 +SL 2 Voir SL 3 en fonction du nombre de trades qui serait ouvert. ET SI DANS CE CAS CONTRAIRE, si on devait ouvrir qu'un seul trade à la chaque fois dans ce cas, on ne peut pas additionné les TP1 TP2 TP3 mais il devrait juste prendre en compte juste le dernier TP, le TP avec le plus grand bénéfice et non (tp1+ tp2+tp3) c'est comme ci on compté trois fois le trade. Je vous invite a faire les calculs vous verrez que c'est pas bon. La plupart du temps quand je rentre en position avec les points entrées affiché a l'écran par une ou des flèches rouges pour vendre ou flèches vert pour acheter . Le marché se retourne est c'est encore un SL sur une moyenne de 20 trades, on fait 15 SL. J'aimerai des explications public du vendeur ici , s'il est de bonne fois sur le fonctionne de produit car j'ai assez testé suffisamment ce produit qui ne fonctionne pas en démo. Je vous le garantie, j'ai déjà discuter avec le vendeur qui ne me donne pas d'explications à mon problème malgré toutes les captures écrans que je lui est envoyé avec des situations de SL, pour lui montrer que ça ne fonctionne pas et éventuellement corriger les réglages de ce que je ne fais pas bien. Mais non il reste fermer pour m'aider et il m'envoie juste des captures écran que ça marche en me montrant des captures du passé dans les rares fois ou ça marche sans me donner d'avantages explications ce que je dois modifier pour réussir. Je reste ouvert à toutes explications du vendeur que me ferait changer d'avis et me rendre rentable avec cette article. Dans ce cas je changerai mon avis en 5 étoiles * * * * * si je me suis trompé. Mais à ce jour, je regret achat de ce produit qui ne me sert a rien et si vous le test vous perdrez juste votre argent comme moi sans explications du vendeur. J'attend de recevoir des explications publics du vendeur pour que je sois rentable avec ce produit, et pour changer mon avis en 5 étoiles, s'il m'explique ce qu'il faut faire pour être rentable avec ce produit . Pour le moment c'est pas le cas. Mon avis sur ce produit : Des statistiques faux qui font croire que ça marche mais une stratégie qui te fait perd 75% du temps. J'attends des explications avec une vidéo ou il fait 10 trades d'affilé en direct live sans coupure sur rendez vous en live, avec date et heure qu'il fasse 10 trades en continu avec des TP Bonne courage !

Marcel Iacovisin
204
Marcel Iacovisin 2025.02.05 19:19 
 

Пользуюсь индикатором довольно дано он мне очень помогает в принятие решение с точками входа. Индикатор оповещает о новом точке входа и это очень упрощает с поисками идеалиной зделкой. У него есть точные уровни стоп и тейк, что делает его самым лучшем. Я рекомендую! !!

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2025.03.01 12:00
Спасибо за ваш отзыв)!
Kai
44
Kai 2025.02.05 17:18 
 

I bought this indicator because I liked the author's RFI Levels indicator so much

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2025.03.01 12:00
Thanks for your feedback)!
AHDPEU
34
AHDPEU 2025.02.05 12:07 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2025.02.05 12:10
Спасибо большое! Стараемся делать лучшие продукты)!
Paolo Sicardi
45
Paolo Sicardi 2024.08.30 16:19 
 

pueden ayudarme. tengo la actualizacion activa en mi mt4 pero no se actualiza. como puedo hacer para actualizarlo?

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2025.02.05 12:09
Answered in private
artch13
34
artch13 2024.08.22 19:19 
 

При приобретении данной торговой системы я предварительно изучил, и точно скажу что система сильно облегчает с твх. Особенно скажу огромное спасибо Роману за своевременные ответы на заданные вопросы.

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2024.08.23 10:01
Спасибо за отзыв! Да, индикатор сильно облегчает работу)
dongbao candy
86
dongbao candy 2024.05.29 16:44 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2024.05.29 17:56
Hello, I wrote you a personal SMS
D T
257
D T 2024.05.23 15:59 
 

Actually, it is not useful, several times I lost money because this indicator.

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2024.05.23 21:20
You must first familiarize yourself with the product and then use it. Sorry but your review makes no sense.
RvdHo
237
RvdHo 2024.05.22 06:02 
 

I bought this indicator because I liked the author's RFI Levels indicator so much; it works well to filter trades and keep you out of dicey positions. But I found it to be much more than just a Trend Indi. You get precise entry, take profit and exit levels, coupled with a mtf Dashboard and trade statistics to boost your confidence level. Also the Developer is very pro-active and helpful.

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2024.05.23 21:20
Thanks a lot)
Bernardo Rippe Di Dio Castagna
523
Bernardo Rippe Di Dio Castagna 2024.02.28 04:47 
 

This indicator is an example of efficiency and simplicity. You only need to pay attention to the entry areas and trails on exits. What I like about this indicator is that don't repaint, just assumes the loss and records the statistics. Maybe the only thing that is needed to complement the indicator is the supply and demand.

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2024.02.28 09:37
Thank you very much for your feedback. We only have much better supply and demand zones - RFI LEVELS
wuzzy66
1008
wuzzy66 2024.02.16 12:07 
 

A must have indicator I wish somebody told me about this indicator early I was searching for a trend indicator and stumbled into it this would improve your trading profit instantly I paid for the indicator in full and no regrets you need this to make constant profit when it scans for trading opportunities it immediately alerts you that you are in a buy or sell zone and communication with developer is and A++

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2024.02.16 14:59
Thanks a lot))
Let it bring you big profits)!
Ganardiario
34
Ganardiario 2024.02.10 01:15 
 

Ready, I was able to install it, let's see how it works. Thanks for your support.

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2024.02.13 08:20
Thank you, if you have any questions, write to us, we will always help.
anjane201
895
anjane201 2024.02.08 12:08 
 

One of the best indicators that i have seen , a little bit of learning initially and u are good to go, thank you to the developer for the continuous support

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2024.02.08 15:16
Thank you very much) And this is not the limit, there will be more updates soon)!
guibernaua
876
guibernaua 2024.01.24 17:31 
 

Still in the Testing phase. Showing nice results. Roman is very kind and open to listen to your feedback to improve the indicator.

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2024.01.24 18:13
Thanks for your feedback)! Thank you for helping to improve the product.
DanyLbc747
1222
DanyLbc747 2024.01.18 13:38 
 

The indicator fulfills what it has. Thanks for this indicator.

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2024.01.18 15:47
Thank you) There will be many more updates to it)
12
리뷰 답변