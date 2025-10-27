Game Changer Indicator

4.67

Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다.

구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요
저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다. 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요

설정

  • 추세 변경 시 알림 활성화 - 참/거짓 - 추세가 변경되면 차트에 알림 표시
  • 푸시 알림 전송 - 참/거짓 - 휴대폰으로 알림 푸시 알림 활성화
  • 메일 알림 전송 - 참/거짓 - 추세 변경 시 이메일로 메일 알림 전송
리뷰 13
0385956472
41
0385956472 2026.01.05 08:18 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

HUYMENG
29
HUYMENG 2025.12.27 16:33 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Anna Weber
76
Anna Weber 2025.12.26 04:03 
 

Just another shiny indicator dressed up to take your money. not worth your time. Doesn’t change anything except your balance, straight down!!

Ahmed ABDELGADIR
170
Ahmed ABDELGADIR 2025.12.18 02:22 
 

Game changer indicator is another masterpiece from strukov!! Well done keep it up!!

Junichi Isono
999
Junichi Isono 2025.12.13 01:45 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

WillemJvR1
76
WillemJvR1 2025.12.12 09:00 
 

love this indicator specialy on 1 min trading ..

p.s.de
103
p.s.de 2025.12.11 10:04 
 

I rarely leave reviews, but this indicator truly deserves it. Game Changer is by far the best indicator I’ve ever purchased on MQL5 — and I’ve tested many. The signals are incredibly accurate, clean, and easy to read. No clutter, no confusion, just clear confirmations that actually make sense in real trading conditions. From the first day of using it, I noticed how confidently I could take entries. The timing of the signals is excellent, and the way the indicator visually presents momentum shifts makes trading so much more stress-free. You can see the market direction instantly. The support from the developer is also outstanding — fast responses, clear guidance, and genuinely helpful assistance. It’s rare to find this level of support on MQL5, and it makes the product even more valuable. Huge thanks to the developer — you’ve created something truly exceptional. This tool has genuinely improved my trading, and I can say it is superior to everything else I’ve tried on the Market. I highly recommend it to anyone who wants a reliable, serious indicator. Keep up the amazing work. Strukov and Daleen!

Amir Alikhan
74
Amir Alikhan 2025.12.11 01:24 
 

The visual design is intuitive and highly efficient for intraday or swing trading.Great work from Strukov on delivering both simplicity and technical depth in one tool!!

mohamed salah
66
mohamed salah 2025.11.16 16:51 
 

I integrated Game Changer into one of my semi-auto scripts to filter trades. Because it doesn’t repaint, my code reads its buffer reliably. Works flawlessly. For manual trading, the alerts are a nice touch too they trigger right after candle close.

mali madonna
51
mali madonna 2025.11.16 16:19 
 

You can tell the coding quality is the same on MT4 and MT5. I stress-tested both versions on gold and EURUSD with fast tick data, and there was no signal drift or repainting. The MT5 build runs lighter on resources, while MT4 remains a great backup. Technically sound indicator excellent for structured strategies.thanks strukov for the nice support also

joloriz
86
joloriz 2025.11.10 10:57 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

miley miles
59
miley miles 2025.11.08 22:51 
 

Here’s how I see it: Game Changer is a really good trend-indicator with thoughtful design, especially for traders who want clarity in direction and want to ride rather than chase moves.

robert hanss
58
robert hanss 2025.11.03 22:08 
 

Before using Game Changer I often second guessed whether the trend was with me or against me. With this indicator I feel more confident setting bias. I’ll check Is this instrument bullish according to Game Changer? Yes? Then I look for longs. My take: helpful for traders who already have an entry technique and just want a reliable trend filter. If you’re entering purely when the indicator flips, be cautious combine it with good risk management. Not to forget Strukov And Daleen with the great support and help

