Apollo SR Master는 지지/저항 구간에서의 거래를 더욱 쉽고 안정적으로 만들어 주는 특수 기능을 갖춘 지지/저항 지표입니다. 이 지표는 지역 가격의 고점과 저점을 감지하여 시간 지연 없이 실시간으로 지지/저항 구간을 계산합니다. 새롭게 형성된 저항 구간을 확인하기 위해 지표는 해당 저항 구간을 실제 매도 또는 매수 신호로 활용할 수 있음을 나타내는 특수 신호를 표시합니다. 이 경우, 저항 구간의 강도가 높아지고, 따라서 저항 구간에서의 성공적인 거래 가능성도 높아집니다. 이것이 바로 이 지표의 핵심 아이디어입니다.

SR 존은 손절매와 이익실현을 더욱 쉽게 할 수 있도록 해줍니다. 신호 방향에 따라 SR 존 위 또는 아래 공간을 손절매로 활용할 수 있습니다. 또한, 반대쪽 SR 존은 잠재적 이익실현 영역으로 활용할 수 있습니다.

또한 Apollo SR Master 지표를 사용하는 모든 사용자에게 "Apollo Price Action System" 지표를 무료로 제공합니다. 이러한 지표들을 함께 활용하면 더욱 효과적인 진입 시점을 찾는 데 도움이 될 것입니다.

구매 후 저에게 연락하시면 거래 팁과 "아폴로 가격 변동 시스템" 지표를 보너스로 무료로 받으실 수 있습니다!