FX Levels MT4

5

FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항

간단 요약
통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요!


1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유

뛰어난 정확도의 지지·저항 존
FX Levels는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다.
• 즉, 어떤 브로커를 사용하더라도 일관된 레벨을 얻을 수 있어, 전략을 수립하는 데 있어서 더 견고한 토대를 마련해 줍니다.

전통과 최첨단 기법의 조합
• 잘 알려진 “Lighthouse” 방법과 동적 접근을 결합함으로써 FX Levels는 일일 1회 갱신에 그치지 않고, 새로운 가격 움직임에도 즉각 반응 가능하게 합니다.
• 고전적인 정적 레벨을 사용할지, 발생하는 새로운 존을 실시간으로 포착할지는 자유롭게 선택 가능합니다.

명확한 반전 포인트 확인
FX Levels는 지지·저항 및 잠재적 피벗과 같은 핵심 구역을 강조하여, 진입·청산 시점을 정교화하는 데 도움을 줍니다.
• 또한, 이러한 존들은 실제 시장 구조에 부합하는 수익 목표로도 활용 가능해, 안심할 수 있는 익절 설정을 돕습니다.

모든 심볼에 대응
• 통화쌍, 지수, 개별 주식, 원자재 등 어디에서든 FX Levels는 인상적인 일관성을 보여줍니다.
• 선호하는 시장이 무엇이든, 핵심적인 레벨이 정확하게 표시됩니다.


2. Stein Investments에서 더 알아보기

저희 Stein Investments는 다음을 제공합니다:

• 다양한 시장 환경에 맞춘 고급 트레이딩 툴과 인디케이터.

• 학습 속도를 높이는 튜토리얼, 영상, 가이드.

• 전략과 인사이트를 공유할 수 있는 독점 채팅이 있는 지원 커뮤니티.

우리의 Stein Investments 페이지에 방문해 최신 업데이트, 팁, 리소스를 확인하세요—이로써 FX Levels를 최대한 활용하고 트레이딩에서 한 걸음 앞서갈 수 있습니다.


3. FX Levels 시작 방법

차트에 FX Levels 적용
• MetaTrader를 실행하고, FX Levels를 원하는 차트(시간대 무관)에 드래그 앤 드롭하세요.
FX Levels는 일반적인 실시간 시장 데이터와 바로 연동되며, 별도의 피드나 설정이 불필요합니다.

원하는 모드 선택(일별 또는 동적)
• 하루 한 번만 업데이트되는 안정적인 뷰를 원한다면, 클래식 Lighthouse 모드를 사용해 확고한 기준점을 확보할 수 있습니다.
• 실시간 가격 움직임에 더 자주 맞추고 싶다면, 동적 모드로 바꾸어 새롭게 형성되는 S&R 존을 즉시 포착하세요.


4. FX Levels의 작동 방식 (간단 설명)

Lighthouse 기법의 핵심
• 기본이 되는 “Lighthouse” 모드는 일별 계산을 통해 핵심 지지/저항 레벨을 파악합니다.
• 이를 통해 시장의 반전점을 찾거나 트레이드 목표를 세울 때 견고한 기반을 제공합니다.

동적인 이점(실시간 업데이트)
• 더 빈번한 조정을 원하는 트레이더라면, FX Levels가 캔들별 스캔을 수행해 하루 기준선을 넘어서는 새로운 레벨을 발견해줍니다.
• 인트라데이 또는 스캘핑 전략에서는 세션 중 추가로 생겨나는 라인도 놓치지 않아 유용합니다.

브로커 경험 기반의 정확성
• 다양한 브로커 피드와 시간차에 대한 풍부한 경험을 토대로, FX Levels는 어느 플랫폼에서도 일관된 결과를 내도록 설계되었습니다.
• 결과적으로 브로커나 서버 시간대와 관계없이 거의 100% 동일한 레벨을 믿고 활용할 수 있습니다.

고확률 존을 포착
FX Levels가 계산한 반전 존은 수익 실현 지점으로도 사용 가능하며, 가격이 이미 과도하게 움직였는지 판단하는 경고 역할도 합니다.


5. FX Levels의 실용적인 활용 방법

진입·청산 지점을 더 정교하게
FX Levels가 찾아낸 지지/저항 레벨을 중심으로 트레이드를 구상해보세요: 지지 부근에서 매수, 저항 부근에서 매도.
• 이 존들을 추세선, 오실레이터 등 다른 지표와 결합하면 더욱 확실한 시너지를 얻을 수 있습니다.

합리적인 수익 목표 설정
• 표시된 각 존은 실제 시장 구조에 기반한 테イク 프로핏 지점이 될 수 있습니다.
• 이를 통해 수익을 너무 일찍 확정하거나, 과도하게 포지션을 끌고 가는 문제를 방지할 수 있습니다.

과확장된 시장 피하기
• 가격이 기존 저항을 훨씬 뛰어넘거나, 주요 지지선을 크게 하회한다면, 신규 진입을 삼가거나 기존 트레이드를 청산하는 선택을 할 수 있습니다.
FX Levels를 통해 가격 과도 또는 브레이크아웃 기회를 쉽게 인지하세요。

상황에 맞춰 모드 전환
• 클래식 Lighthouse(일별 업데이트) 모드와 동적 스캔 모드를, 타임프레임과 스타일에 따라 자유롭게 바꿔 쓸 수 있습니다.
• 단기 트레이더라면 일중 변동에 즉각 대응, 스윙 트레이더라면 일별 라인을 중심으로 활用이 가능。


6. FX Levels 지표 설정

본인의 트레이딩 스타일과 리스크 선호도에 맞춰 FX Levels를 설정하세요:

분석 모드
Lighthouse(정적)을 고르면 하루 한 번 레벨을 계산합니다.
Dynamic을 선택하면 각 캔들마다 실시간 업데이트가 적용됩니다。

타임프레임 옵션
• M5 차트에서 M15, M30, H1 등 최대 3개의 추가 타임프레임을 동시에 참고해 멀티 타임프레임의 S&R 구역을 확인할 수 있습니다。

브로커 시간 설정
• 클래식 모드 사용할 때는 GMT 및 서머타임 파라미터를 조정해, 서로 다른 시간대에서도 정확도를 유지。
• 이를 통해 일일 계산이 세션 오픈/클로즈 시간과 제대로 맞춰집니다。

Multi Instance ID
• 같은 차트에서 FX Levels를 (설정이 다른) 여러 버전으로 돌리고 싶다면, 각각에 고유한 ID를 부여해 충돌을 피하세요。

알림 & 그래픽
• 새 레벨 생성이나 특정 임계점을 감지하는 직관적인 알림을 설정할 수 있습니다。
• 색상, 라인 스타일, 텍스트 표시 등을 취향대로 조정해 차트 레이아웃과 어울리게 꾸미세요。


7. 추가 정보 & 도움말

FX Levels FAQ: 가까운 시일 내 전용 FAQ(팁, 동영상, 베스트 프랙티스 포함)를 공개할 예정입니다。

Community Chat: 전용 그룹에 참여하여 FX Levels 사용자들과 전략을 공유하고, 질문하며 배우세요。

Support: 궁금한 사항이나 문제가 있으면 연락해 주세요。최선을 다해 도와드리겠습니다。


정확한 S&R로 트레이딩을 한층 업그레이드 해보세요
일관된 정확도 체험: 다른 브로커 데이터의 차이로 혼란스러워할 필요가 없습니다—FX Levels는 거의 동일한 존을 제공。
확신을 갖고 거래: 하루 1회 혹은 실시간 업데이트를 활용해 스타일에 맞춰 진입/청산 전략과 리스크 관리를 향상。
Stein Investments 커뮤니티에 합류: 우리의 도구, 가이드, 네트워크를 통해 정확한 지지/저항 통찰을 얻고 트레이딩을 발전시켜보세요。


망설이지 말고! 지금 FX Levels를 설치하시고, 진정으로 적응형인 S&R 분석의 힘을 만끽하세요—우위를 확보하고 모든 트레이드를 개선하세요。


성공적인 트레이딩 되세요!
Daniel & Alain

리뷰 4
Fredrik Thorell
67
Fredrik Thorell 2025.02.02 19:24 
 

Been using the FX levels for a week now, and everything works fine. This indicator saves me alot of time.

XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.01.27 01:43 
 

I've been using two FX Levels on my chart. One in Dynamic (filled box, acts as the primary zone) and other in Lighthouse (outlined rectangle) mode and both with 'Display history' off. This gives me enough zones to play around and keeping the chart really clean. It's good to have the history ON to know where the zone came from, but if it works then it's good enough for me.

추천 제품
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
지표
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
지표
MT5 버전  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 는   Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels   거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Leve
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
지표
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
지표
캔들의 종가를 예측하는 지표입니다. 지표는 주로 D1 차트에서 사용하기 위한 것이. 이 지표는 전통적인 외환 거래와 바이너리 옵션 거래 모두에 적합합니다. 지표는 독립형 거래 시스템으로 사용하거나 기존 거래 시스템에 추가로 사용할 수 있습니다. 이 표시기는 현재 양초를 분석하여 양초 본체 내부의 특정 강도 요인과 이전 양초의 매개변수를 계산합니다. 따라서 지표는 시장 움직임의 추가 방향과 현재 양초의 종가를 예측합니다. 이 방법 덕분에 지표는 단기 및 중장기 거래 모두에 적합합니다. 지표를 사용하면 시장 상황을 분석하는 동안 지표가 생성할 잠재적 신호의 수를 설정할 수 있습니다. 표시기 설정에는 이를 위한 특별한 매개변수가 있습니다. 또한 인디케이터는 새로운 신호에 대해 차트의 메시지 형태, 이메일 및 PUSH 알림 형태로 알릴 수 있습니다. 구매 후 저에게 꼭 써주세요! 나는 당신에게 지표와 거래에 대한 나의 추천을 줄 것입니다! 또한 보너스를 받으세요!
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
지표
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
지표
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex 지표 - 거래에 유용한 보조 도구입니다! - 지표는 자동으로 Fibo 수준과 로컬 추세선(빨간색)을 계산하여 차트에 배치합니다. - Fibonacci 수준은 가격이 반전될 수 있는 주요 영역을 나타냅니다. - 가장 중요한 수준은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%입니다. - 역전 스캘핑이나 존 그리드 거래에 사용할 수 있습니다. - Auto FIBO Pro 지표를 사용하여 현재 시스템을 개선할 수 있는 기회도 많습니다. - Info Spread Swap Display가 있습니다. 현재 Spread와 Swap이 부착된 외환 쌍을 표시합니다. - 디스플레이에는 계정 잔액, 자본 및 마진도 표시됩니다. - 차트의 어느 모서리에서나 Info Spread Swap Display를 찾을 수 있습니다. 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과
Magic Pivot
Evgeny Belyaev
지표
Magic Pivot is a professional indicator for finding the support and resistance lines; it has been developed by a group of professional traders. The indicator plots three support lines and three resistance lines, where a price reversal is highly probable. Magic Pivot is an excellent tool for scalping and intraday trading.   Advantages High accuracy of signals. Suitable for scalping and intraday trading. The indicator does not redraw. Simple indicator setup, minimum parameters. Works on any financ
Possibility 75
Leonid Basis
지표
Next level of trend trading here. Possibility 75%, the indicator analyzes the current market to determine short (small dot), middle (circle with a dot inside) and long (cross with a circle and a dot inside) trends.  Wingdings characters of  Aqua color represents the beginning of the UP trend. Wingdings characters of  Orange color represents the beginning of the DOWN trend. Possibility 75% Indicator will improve your trading in the world of forex, commodities, cryptocurrencies and indices.
Signal From Level
Yaroslav Varankin
지표
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
KFX Support and Resistance modified
Marcel Kirchhof
지표
The indicator will help you find support and resistance levels, increase the number of confirmations for stronger levels. This is not a multi-timeframe indicator that refers to the information from other timeframes. But it allows to show strong levels of support and resistance where the price respects a mark two or more times. How to trade: For smaller timeframes up to M30 I recommend at least 3 confirmations. This filters stronger levels with subsequent strong movements. For larger timeframes o
Year2Year
Stanislav Korotky
지표
This indicator shows price changes for the same days in past years. D1 timeframe is required. This is a predictor indicator that finds D1 bars for the same days in past 8 years and shows their relative price changes on the current chart. Parameters: LookForward - number of days (bars) to show "future" price changes; default is 5; Offset - number of days (bars) to shift back in history; default is 0; ShowAverage - mode switch; true - show mean value for all 8 years and deviation bounds; false - s
FREE
Swing Continuation
Noiros Tech
2.6 (5)
지표
The swing continuation pattern happens in a trend direction after a short reversal / pull back . As the name suggests , these patterns occurs along the swing high and swing lows of a trend , this makes the patterns very low risk patterns with potential high rewards . The swing continuation indicator also combines Currency Meter as a filter for its execution. The idea is to go with both the price trend flow and currency trend flow. Which means the price action must be supported by the currency st
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
지표
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
지표
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
지표
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
VR Cub
Vladimir Pastushak
지표
VR Cub 은 고품질 진입점을 얻는 지표입니다. 이 지표는 수학적 계산을 용이하게 하고 포지션 진입점 검색을 단순화하기 위해 개발되었습니다. 지표가 작성된 거래 전략은 수년 동안 그 효율성을 입증해 왔습니다. 거래 전략의 단순성은 초보 거래자라도 성공적으로 거래할 수 있다는 큰 장점입니다. VR Cub은 포지션 개시 지점과 이익 실현 및 손절매 목표 수준을 계산하여 효율성과 사용 편의성을 크게 높입니다. 간단한 거래 규칙을 이해하려면 아래 전략을 사용한 거래 스크린샷을 살펴보세요. 설정, 세트 파일, 데모 버전, 지침, 문제 해결 등은 다음에서 얻을 수 있습니다. [블로그] 다음에서 리뷰를 읽거나 작성할 수 있습니다. [링크] 버전 [MetaTrader 5] 진입점 계산 규칙 포지션 개설 진입점을 계산하려면 VR Cub 도구를 마지막 최고점에서 마지막 최저점까지 늘려야 합니다. 첫 번째 지점이 두 번째 지점보다 빠른 경우, 거래자는 막대가 중간선 위에서 마감될 때까지 기다립니다
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
지표
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Riko Trend
Nadiya Mirosh
지표
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
FiboZag
Andriy Sydoruk
지표
Indicator FiboZag - transfer the indicator to the chart and the Fibonacci levels will be built automatically on the last ZigZag turn. The main advantage lies in the correct construction of Fibonacci levels and markup of price levels. Simple, visual and effective use. The indicator is not redrawn and does not lag. Works on all currency pairs and on all timeframes.
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
지표
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
지표
"다이나믹 스캘핑 오실레이터"는 MT4를 위한 고급 맞춤형 암호화폐/외환 지표이자 효율적인 트레이딩 도구입니다! - 차세대 오실레이터 - 사용 방법은 그림을 참조하세요. - 다이나믹 스캘핑 오실레이터는 적응형 과매도/과매수 영역을 제공합니다. - 오실레이터는 동적인 과매도/과매수 영역에서 정확한 진입 시점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 녹색선 아래, 과매수 값: 주황색선 위. - 이 지표는 가격 변동 패턴과도 결합하기 좋습니다. - 일반 오실레이터보다 훨씬 정확합니다. 적합한 시간대: M30, H1, H4, D1, W1. - PC 및 모바일 알림 기능 제공. .......................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "WPR 및 2개 이동 평균", 리페인트 없음. - WPR 자체는 스캘핑에 가장 적합한 오실레이터 중 하나입니다. - "WPR 및 2개 이동 평균" 지표를 사용하면 WPR 오실레이터의 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균을 확인할 수 있습니다. - 지표는 가격 조정을 매우 조기에 파악할 수 있는 기회를 제공합니다. - 이 지표는 매개변수를 통해 매우 쉽게 설정할 수 있으며, 모든 시간대에서 사용할 수 있습니다. - 그림에서 매수 및 매도 진입 조건을 확인할 수 있습니다. - 매수 신호 조건을 고려하세요. (1) - 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 상향 교차하고 WPR 값이 -50 미만인 경우: 매수 포지션을 개시합니다. (2) - WPR 값이 -20 이상의 과매수 구간에 있는 경우: 매수 포지션을 청산합니다. (3) - 매도 포지션의 경우 그 반대입니다. // 훌륭한 트레이딩 로봇과 지표는 여기에서 확인하실 수 있습니다: https://ww
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
지표
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
AdvanceSuperTrend
Prabagaran E
지표
Title : UT_Bot - ATR-Based Trading Indicator Introduction : Discover the power of "UT_Bot," the ultimate trading indicator that leverages the Average True Range (ATR) to provide unparalleled accuracy in your trading decisions. If you're seeking a more reliable alternative to the Super Trend indicator, look no further. UT_Bot is your key to precision trading. Key Features : ATR-Powered Precision: UT_Bot uses the ATR to deliver accurate signals that adapt to market volatility. Enhanced Trend Detec
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "RSI SPEED" - 훌륭한 예측 도구, 재도색 불필요 - 이 지표는 물리학 방정식을 기반으로 계산됩니다. RSI SPEED는 RSI 자체의 1차 미분값입니다. - RSI SPEED는 주요 추세 방향으로 스캘핑 진입에 유용합니다. - HTF MA(그림 참조)와 같은 적절한 추세 지표와 함께 사용하세요. - RSI SPEED 지표는 RSI 자체의 방향이 얼마나 빨리 변하는지를 보여주며, 매우 민감합니다. - 모멘텀 거래 전략에는 RSI SPEED 지표 사용을 권장합니다. RSI SPEED 지표 값이 0보다 작으면 가격 모멘텀이 하락하고, 0보다 크면 가격 모멘텀이 상승합니다. - 모바일 및 PC 알림 기능이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 본 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품입니다.
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
지표
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
지표
The Sextet Scalper Pro  is an MT4 indicator that gives signals when new waves are starting in a trend. The trends are calculated using the original " The Sextet " indicator method. You get a free EA to trade with The Sextet Scalper Pro: Free EA . Default settings were optimized on GBPUSD H1 from 2017. EA could be tested on free demo version of The Sextet Scalper Pro, before purchase. Key Features: Uses The Sextet Trend Detection Method which is already a good strategy in itself for detecting lo
Trend Ray
Andriy Sydoruk
지표
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
지표
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
지표
Gann Made Easy 는 mr.의 이론을 사용하여 최고의 거래 원칙을 기반으로 하는 전문적이고 사용하기 쉬운 Forex 거래 시스템입니다. W.D. 간. 이 표시기는 Stop Loss 및 Take Profit Levels를 포함하여 정확한 BUY 및 SELL 신호를 제공합니다. PUSH 알림을 사용하여 이동 중에도 거래할 수 있습니다. 거래 팁, 보너스, GANN MADE EA를 무료로 받으시려면 구매 후 저에게 연락주세요! 아마도 Gann 거래 방법에 대해 이미 여러 번 들었을 것입니다. 일반적으로 Gann의 이론은 초보자 거래자뿐만 아니라 이미 거래 경험이 있는 사람들에게도 매우 복잡한 것입니다. Gann의 거래 방식은 이론적으로 적용하기 쉽지 않기 때문입니다. 나는 그 지식을 연마하고 Forex 지표에 최고의 원칙을 적용하기 위해 몇 년을 보냈습니다. 표시기는 적용하기가 매우 쉽습니다. 차트에 첨부하고 간단한 거래 권장 사항을 따르기만 하면 됩니다. 지표는 지속적으로 시장
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (3)
지표
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
지표
현재 20% 할인 ! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 대시보드 소프트웨어는 28개의 통화 쌍에서 작동합니다. 2가지 주요 지표(Advanced Currency Strength 28 및 Advanced Currency Impulse)를 기반으로 합니다. 전체 Forex 시장에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 고급 통화 강도 값, 통화 이동 속도 및 모든(9) 시간대의 28 Forex 쌍에 대한 신호를 보여줍니다. 추세 및/또는 스캘핑 기회를 정확히 파악하기 위해 차트의 단일 지표를 사용하여 전체 시장을 볼 수 있을 때 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오! 잠재적인 거래를 식별하고 확인하면서 강력한 통화와 약한 통화를 더욱 쉽게 식별할 수 있도록 이 지표에 기능을 내장했습니다. 이 표시기는 통화의 강세 또는 약세가 증가 또는 감소하는지 여부와 모든 시간대에서 수행되는 방식을 그래픽으로 보여줍니다. 추가된 새로운 기능은 현재 시장 조건 변화에 적응하는
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
지표
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
지표
F-16 비행기 지표를 소개합니다. 이것은 귀하의 거래 경험을 혁신하도록 설계된 최첨단 MT4 도구입니다. F-16 전투기의 비할 데 없는 속도와 정밀성에 영감을 받아이 지표는 고급 알고리즘과 최첨단 기술을 결합하여 금융 시장에서 압도적인 성능을 제공합니다. F-16 비행기 지표를 사용하면 실시간 분석을 제공하고 매우 정확한 거래 신호를 생성하여 경쟁을 앞서갈 수 있습니다. 다양한 자산 클래스에서 수익 기회를 식별하는 데 필요한 동적 기능을 갖추고 있어 확신을 가지고 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 구성된 F-16 비행기 지표는 인기있는 MetaTrader 4 플랫폼과 완벽하게 통합되어 원활하고 효율적인 거래 과정을 보장합니다. 초보자 트레이더든 경험 많은 전문가든 이 지표를 쉽게 사용자 정의하여 고유한 거래 스타일과 선호도에 맞출 수 있습니다. F-16 비행기 지표의 강력함을 경험해 보세요. 이 지표는 시장 트렌드를 정확하고 민첩하게 탐색하며
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
지표
M1 SNIPER 는 사용하기 쉬운 거래 지표 시스템입니다. M1 시간대에 맞춰 설계된 화살표 지표입니다. 이 지표는 M1 시간대 스캘핑을 위한 단독 시스템으로 사용할 수 있으며, 기존 거래 시스템의 일부로도 사용할 수 있습니다. 이 거래 시스템은 M1 시간대 거래용으로 특별히 설계되었지만, 다른 시간대에도 사용할 수 있습니다. 원래는 XAUUSD와 BTCUSD 거래를 위해 이 방법을 설계했지만, 다른 시장 거래에도 유용하다는 것을 알게 되었습니다. 이 지표의 신호는 추세 방향과 반대로 거래될 수 있습니다. 저는 지표의 신호를 활용하여 양방향으로 거래할 수 있도록 돕는 특별한 거래 기법을 알려드립니다. 이 방법은 특별한 동적 지지선과 저항선 가격 영역을 활용하는 것을 기반으로 합니다. 구매하시면 M1 SNIPER 화살표 지표를 바로 다운로드하실 수 있습니다. 또한, 아래 스크린샷에 표시된 Apollo Dynamic SR 지표는 M1 SNIPER 도구를 사용하는 모든 사용자에게 무료로
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
지표
Dynamic Forex28 Navigator - 차세대 외환 거래 도구. 현재 49% 할인. Dynamic Forex28 Navigator는 오랫동안 인기 있는 지표의 진화형으로, 세 가지의 힘을 하나로 결합했습니다. 고급 통화 Strength28 지표(695개 리뷰) + 고급 통화 IMPULSE with ALERT(520개 리뷰) + CS28 콤보 신호(보너스). 지표에 대한 자세한 정보 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 차세대 Strength 지표는 무엇을 제공합니까?  원래 지표에서 좋아했던 모든 것이 새로운 기능과 더 높은 정확도로 강화되었습니다. 주요 기능: 독점적인 통화 Strength 공식.  모든 시간대에 걸쳐 부드럽고 정확한 강도선. 추세와 정확한 진입을 식별하는 데 이상적입니다. 역동적인 시장 피보나치 수준(시장 피보나치).  이 지표에만 있는 고유한 기능. 가격 차트가 아닌 통화 강도에 피보나치가 적용됩니다.
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
지표
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
RFI levels PRO
Roman Podpora
지표
사전 지표       시장 반전 수준과 영역을 파악하여   가격이 해당 수준으로 되돌아올 때까지 기다렸다가 새로운 추세의 시작점에서 진입할 수 있도록 해줍니다. 즉, 추세의 끝에서 진입하는 것이 아닙니다. 그는 보여준다       반전 수준       시장이 방향 전환을 확인하고 추가적인 움직임을 형성하는 지점입니다. 이 지표는 차트를 다시 그릴 필요 없이 작동하며, 모든 금융 상품에 최적화되어 있고, 특정 금융 상품과 함께 사용할 때 최대의 잠재력을 발휘합니다.       트렌드 라인즈 프로       지시자. 모든 계측기에 적용 가능한 가역 구조 스캐너 모든 거래 상품을 자동으로 추적하고 모든 R-반전 패턴을 즉시 식별하여 LOGIC AI 신호가 이미 존재하는 위치와 기타 유용한 정보를 표시합니다. 로직 AI – 진입점을 표시해주는 도우미 시장 진입에 가장 적합한 시점을 판단하는 지능형 신호입니다. TPSproSYSTEM 알고리즘을 사용하여 가격 변동, 추세 및 주요 시장 참
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
지표
현재 26% 할인 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 지표는 우리가 독점 기능과 새로운 공식을 통합했기 때문에 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 쌍의 통화 강도를 읽을 수 있습니다! 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 그것이 첫 번째, 원본입니다! 쓸모없는 지망생 클론을 사지 마십시오. 더 스페셜  강력한 통화 모멘텀을 보여주는 하위 창의 화살표 GAP가 거래를 안내합니다! 기본 또는 호가 통화가 과매도/과매도 영역(외부 시장 피보나치 수준)에 있을 때 개별 차트의 기본 창에 경고 표시가 나타납니다. 통화 강도가 외부 범위에서 떨어질 때 풀백/반전 경고. 교차 패턴의 특별 경고 추세를 빠르게 볼 수 있는 다중 시간
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
지표
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
지표
시장의 두 가지 기본 원칙에 기반한 일중 전략. 알고리즘은 추가 필터를 사용하여 거래량 및 가격 파동 분석을 기반으로 합니다. 지표의 지능형 알고리즘은 두 가지 시장 요인이 하나로 결합될 때만 신호를 제공합니다. 지표는 더 높은 시간 프레임의 데이터를 사용하여 M1 차트에서 특정 범위의 파도를 계산합니다. 그리고 파동을 확인하기 위해 지표는 볼륨 분석을 사용합니다. 이 표시기는 준비된 거래 시스템입니다. 트레이더가 필요로 하는 모든 것은 신호를 따르는 것입니다. 또한 지표는 자신의 거래 시스템의 기초가 될 수 있습니다. 거래는 분 차트에서만 수행됩니다. 지표가 MTF 원리를 사용한다는 사실에도 불구하고 지표 알고리즘은 가능한 한 안정적입니다. 구매 후 반드시 저에게 편지를 보내주세요! 내 거래 설정 및 권장 사항을 공유하겠습니다!
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
지표
MT5 버전은 여기에서 이용 가능합니다: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 텔레그램 채널 & 그룹: https://t.me/bluedigitsfx V.I.P 그룹 접속: 유료 제품 구매 증빙을 메시지로 보내주세요 추천 브로커: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — MT4용 강력한 반전 및 돌파 감지 시스템 초보자와 전문가 모두를 위한, 시장 구조 변화, 돌파 및 추세 반전을 쉽고 명확하게 감지할 수 있는 올인원 논리 재도색 방지(Non-Repaint) 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 "123" 패턴을 따릅니다: 1단계: 잠재적 과매수/과매도 지점에서 큰 화살표로 새로운 고점 또는 저점을 식별 2단계: 구조가 깨졌음을 신호로 보내 추세 반전 가능성을 확인 3단계: 작은 화살표와 지지/저항 점으로 진입 신호를 확정 참고: 큰 화살표는 봉이 종료될
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
지표
소개       Quantum Breakout PRO   , 브레이크아웃 존 거래 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한   Quantum Breakout PRO는   혁신적이고 역동적인 브레이크아웃 영역 전략으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. Quantum Breakout Indicator는 5개의 이익 목표 영역이 있는 브레이크아웃 영역의 신호 화살표와 브레이크아웃 상자를 기반으로 한 손절 제안을 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 중요한! 구매 후 설치 매뉴얼을 받으려면 개인 메시지를 보내주십시오. 추천: 기간: M15 통화쌍: GBPJPY, EURJPY, USDJPY,NZDUSD, XAUUSD 계정 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razo
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT4용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
지표
트렌드 라인즈 프로       이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다. 보시다시피       BOS 라인       복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다. 지표가 보여주는 내용: 실제 변화       추세(BOS 라인) 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다. 반복 항목          
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
이 인디케이터는 각 지점에서 볼륨을 분석하고 해당 볼륨에 대한 시장의 피로 레벨을 계산합니다. 이 인디케이터는 세 개의 라인으로 구성됩니다: 강세 볼륨 피로 라인 약세 볼륨 피로 라인 시장 추세를 나타내는 라인. 이 라인은 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색이 변합니다. 원하는 시작 지점에서 시장을 분석할 수 있습니다. 볼륨 피로 라인에 도달하면 다음 분석을 시작할 새 지점을 식별하세요. 트렌드와 수정 모두 분석할 수 있습니다. 좋은 접근 방법은 트렌드 라인에 도달하거나 고점 또는 저점에 도달할 때마다 인디케이터를 이동시키는 것입니다. 트렌드 라인과 볼륨 피로 라인 간의 거리가 클수록 해당 방향의 볼륨이 더 큽니다. 트렌드 라인은 주문을 열기 위한 장소로 사용할 수 있으며, 피로 라인은 수익을 얻는 데 사용됩니다. 이 시스템은 정말 독특하지만 매우 직관적입니다. 시장에는 비슷한 제품이 없습니다. 사용에 제한이 없습니다. 모든 시장과 모든 시간 프레임에서 적용할 수 있습니다. 중요:
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
지표
현재 26% 할인!! 이 지표는 두 주요 지표( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT )의 슈퍼 조합입니다. TICK-UNITS에 대한 통화 강도 값과 28개 Forex 쌍에 대한 경고 신호를 보여줍니다. 11개의 다른 틱 단위를 사용할 수 있습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30초입니다. 두 번째 타이머 내에 최소 1틱이 있으면 하위 창의 Tick-Unit 막대가 표시되고 왼쪽으로 이동합니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 페어를 스캘핑할 수 있습니다! 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 스캘핑이 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 그것은 1분보다 낮은 기간에 작동하는 시장의 첫 번째 통화 강도 지표입니다! 그것은 시장에 빠르게 들어오고 나가고 시장에서 작은 핍을 잘라내기를 원하는 빠른 스캘퍼를 위한 것입니다. 사
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
지표
현재 20% 할인! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 표시기는 Exotic Pairs Commodities, Indexes 또는 Futures와 같은 기호에 대한 통화 강도를 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 석유, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도를 보여주기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 이것은 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 우리는 많은 독점 기능과 새로운 공식을 통합했습니다. 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭 https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 모든 시간대에 작동합니다. TREND를 빠르게 확인할 수 있습니다! 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 설계되어 잠재적인 거래를 더욱 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 8개의
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
지표
Day Trader Master 는 데이 트레이더를 위한 완벽한 거래 시스템입니다. 시스템은 두 개의 지표로 구성됩니다. 하나의 지표는 매수 및 매도를 위한 화살표 신호입니다. 얻을 수 있는 화살표 표시기입니다. 2차 지표를 무료로 드립니다. 두 번째 지표는 이러한 화살표와 함께 사용하도록 특별히 설계된 추세 지표입니다. 표시기는 반복하지 않고 늦지 않습니다! 이 시스템을 사용하는 것은 매우 간단합니다. 2색 선으로 표시되는 현재 추세 방향의 화살표 신호를 따라가기만 하면 됩니다. 파란색은 구매 추세입니다. 빨간색은 판매 추세입니다. 파란색 화살표는 매수 신호입니다. 빨간색 화살표는 매도 신호입니다. 추세선의 색상과 일치하려면 화살표의 색상과 신호의 방향이 필요합니다. 화살표 표시기는 주로 시간 간격 M5 및 M15에서 일중 거래를 위해 만들어졌습니다. 그러나 기술적으로 시스템은 다른 시간 간격으로 사용할 수 있습니다. 표시기에는 PUSH 메시지 기능이 있는 팝업 경고가 장착되어 있
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
지표
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
지표
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. 기간 한정 특가: 지원 및 저항 스크리너 지표는 단 100달러에 평생 제공됩니다. (원래 가격 50 달러) (제안 연장) Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다.   여기를 클릭하십시오. L
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
지표
추측을 멈추세요. 통계적 우위로 트레이딩을 시작하세요. 주식 지수는 외환과 다르게 거래됩니다. 정해진 세션이 있고, 야간에 갭이 발생하며, 예측 가능한 통계적 패턴을 따릅니다. 이 지표는 DAX, S&P 500, 다우존스와 같은 지수를 자신 있게 거래하는 데 필요한 확률 데이터를 제공합니다. 무엇이 다른가 대부분의 지표는 무엇이 일어났는지 보여줍니다. 이 지표는 다음에 무엇이 일어날 가능성이 있는지 보여줍니다. 매 거래일마다 지표는 100일간의 과거 데이터를 기준으로 현재 설정을 분석합니다. 유사한 갭, 유사한 시가 위치를 가진 날을 찾고, 가격이 주요 레벨에 도달한 빈도를 정확히 계산합니다. 갭이 메워질지, 어제 고점이 테스트될지 더 이상 추측할 필요가 없습니다. 실제 데이터에 기반한 정확한 백분율을 얻게 됩니다. 모든 입력 설명이 포함된 전체 매뉴얼: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 훌륭한 설정을 찾는 데 도움이 되는 전략 가이드: ht
제작자의 제품 더 보기
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
유틸리티
Smart Stop Scanner – 실제 시장 구조 기반의 멀티자산 스톱로스 분석 시스템 개요 Smart Stop Scanner는 여러 시장에서 스톱로스 구조를 전문적으로 모니터링하기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 실제 시장 구조, 핵심 브레이크아웃, 가격 행동 로직을 기반으로 가장 의미 있는 스톱 영역을 자동으로 감지하며, 고해상도(DPI 지원)의 깔끔하고 일관된 패널에 모든 정보를 표시합니다. 포렉스(FOREX), 금, 지수, 금속, 암호화폐 등 다양한 자산군을 지원합니다. 스톱 레벨 계산 방식 이 시스템은 기존의 인디케이터 공식을 사용하지 않습니다. 대신 브레이크아웃, 더 높은 고점, 더 낮은 저점 과 같은 실제 시장 구조 이벤트를 분석합니다. 스톱 레벨은 이러한 구조적 지점에서 직접 생성되므로 시장의 실제 움직임과 자연스럽게 일치하며, 더 신뢰도 높은 스톱 시스템을 제공합니다. 주요 기능 • 고정밀 멀티자산 호환성 포렉스, 금속, 금, 지수, 암호화폐 등 다양한
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행 개요 Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다. 단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다. 하이라이트 시장 구조 기반 자동 스톱 배치 • 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
지표
FX Volume: 브로커 시각에서 바라보는 진짜 시장 심리 간단 요약 트레이딩 접근 방식을 한층 더 향상시키고 싶으신가요? FX Volume 는 소매 트레이더와 브로커의 포지션을 실시간으로 파악할 수 있게 해 줍니다. 이는 COT 같은 지연된 보고서보다 훨씬 빠릅니다. 꾸준한 수익을 추구하는 분이든, 시장에서 더 깊은 우위를 원하시는 분이든, FX Volume 을 통해 대규모 불균형을 찾아내고, 돌파 여부를 확인하며 리스크 관리를 정교화할 수 있습니다. 지금 시작해 보세요! 실제 거래량 데이터가 의사결정을 어떻게 혁신할 수 있는지 직접 경험해 보시기 바랍니다. 1. 트레이더에게 FX Volume이 매우 유익한 이유 탁월한 정확도를 지닌 조기 경보 신호 • 다른 사람들보다 훨씬 앞서, 각 통화쌍을 매수·매도하는 트레이더 수를 거의 실시간으로 파악할 수 있습니다. • FX Volume 은 여러 리테일 브로커에서 추출한 실제 거래량 데이터를 종합해 명확하고 편리한 형태로 제공하는
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
지표
FX Dynamic: 맞춤형 ATR 분석으로 변동성과 트렌드를 파악하세요 개요 FX Dynamic 는 Average True Range(ATR) 계산을 활용하여 트레이더에게 일간 및 일중 변동성에 대한 뛰어난 인사이트를 제공하는 강력한 도구입니다. 80%, 100%, 130%와 같은 명확한 변동성 임계값을 설정함으로써 시장이 평소 범위를 초과할 때 빠르게 경고를 받고, 유망한 수익 기회를 재빨리 식별할 수 있습니다. FX Dynamic 는 브로커의 시간대를 인식하거나 수동으로 조정할 수 있으며, 변동성 측정 기준을 일관되게 유지하며, MetaTrader 플랫폼과 완벽하게 연동되어 실시간 분석을 지원합니다. 1. FX Dynamic이 트레이더에게 매우 유용한 이유 실시간 ATR 인사이트 • 하루 및 일중 변동성을 한눈에 모니터링하세요. ATR의 80%, 100%, 130% 임계값이 도달 또는 초과되면, 시장의 중요한 지점에 있음을 알 수 있습니다. • 변동성이 완전히 폭발하기
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
유틸리티
Custom Alerts: 여러 시장을 동시에 모니터링하고 중요한 기회를 놓치지 마세요 개요 Custom Alerts 는 여러 종목에 걸쳐 잠재적 트레이딩 기회를 한눈에 파악하고자 하는 트레이더를 위한 동적인 솔루션입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power와 같은 Stein Investments의 주요 도구들과 통합되어, 여러 차트를 오가거나 기회를 놓치는 일 없이 중요한 시장 변화를 자동으로 알림으로 제공합니다. 이제 브로커가 제공하는 모든 자산군을 지원하며, 기호를 입력할 필요 없이 자산 유형만 선택하면 설정이 완료됩니다. 1. Custom Alerts가 트레이더에게 매우 유용한 이유 올인원 시장 모니터링 • Custom Alerts 는 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식(브로커가 지원하는 경우)까지 다양한 자산군의 신호를 수집하고 통합합니다. • 여러 차트를 전환할 필요 없이 하나의 창에서 명확한 알림을 받아보
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
유틸리티
Visit our all-new Stein Investments Welcome Page to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. The Trade Manager MT5 is the ideal addition for all  FX Trend  users which like to use a fully automated trade management. It detects your manually opened trades immed
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
Experts
스마트한 차세대 트레이딩 EA: SIEA PRO NG의 강력한 기능 활용하기 SIEA PRO NG는 단순한 업그레이드가 아니라 혁신적인 도약입니다. 최첨단 기술로 개발되고 5년간의 독점적인 실거래 데이터로 뒷받침되는 SIEA PRO NG는 그 어느 때보다 더 스마트하고, 빠르고, 효과적으로 거래할 수 있도록 설계되었습니다. 노련한 트레이더든 자동화 시스템을 처음 접하는 트레이더든 이 EA는 신뢰할 수 있는 정밀도와 성능을 제공합니다. 왜 SIEA PRO NG를 선택해야 하나요? 검증된 평균 수익률 전략 : 수년간의 시장 데이터로 뒷받침되는 최고의 기회만 거래합니다. 실제 거래량 인사이트를 기반으로 구축 : 5년간의 고유한 실거래량 데이터를 바탕으로 최고의 정확도를 제공합니다. 리스크 관리 : 모든 거래에는 고정 손절매와 테이크프로핏이 포함되어 있어 절제되고 계산된 리스크를 보장합니다. 효율적인 거래 : 평균 거래 기간이 48시간 이내로 짧아 활동적인 트레이더에게 이상적입니다.
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
지표
FX Volume: 브로커 시각에서 바라보는 진짜 시장 심리 간단 요약 트레이딩 접근 방식을 한층 더 향상시키고 싶으신가요? FX Volume 는 소매 트레이더와 브로커의 포지션을 실시간으로 파악할 수 있게 해 줍니다. 이는 COT 같은 지연된 보고서보다 훨씬 빠릅니다. 꾸준한 수익을 추구하는 분이든, 시장에서 더 깊은 우위를 원하시는 분이든, FX Volume 을 통해 대규모 불균형을 찾아내고, 돌파 여부를 확인하며 리스크 관리를 정교화할 수 있습니다. 지금 시작해 보세요! 실제 거래량 데이터가 의사결정을 어떻게 혁신할 수 있는지 직접 경험해 보시기 바랍니다. 1. 트레이더에게 FX Volume이 매우 유익한 이유 탁월한 정확도를 지닌 조기 경보 신호 • 다른 사람들보다 훨씬 앞서, 각 통화쌍을 매수·매도하는 트레이더 수를 거의 실시간으로 파악할 수 있습니다. • FX Volume 은 여러 리테일 브로커에서 추출한 실제 거래량 데이터를 종합해 명확하고 편리한 형태로 제공하는
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
지표
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. FX Trend displays the trend direction, duration, intensity and the resulting trend rating for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direct
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Experts
토러스로 일관성과 자신감을 갖고 거래하세요. 토러스는 독점적인 실제 거래량 데이터를 기반으로 한 평균회귀 트레이딩의 혁신과 정교함의 정점입니다. 위험과 보상의 탁월한 균형을 제공하도록 설계된 토러스는 정확하고 신중하게 거래를 처리하면서 스트레스 없는 트레이딩 경험을 보장합니다. 왜 토러스를 선택해야 하나요? 고급 평균 수익률 전략 : 독점적인 실거래량 데이터를 기반으로 구축된 토러스는 타의 추종을 불허하는 정확도로 높은 확률의 기회를 포착합니다. 스트레스 없는 리스크 관리 : 그리드, 마틴게일 또는 위험한 평균화 기법 없이 간단하게 계산된 거래만 가능합니다. 28개 외환쌍에 대한 정밀도 : 최고의 성과를 위해 최적화된 심볼별 설정을 사용하여 모든 주요 심볼을 거래합니다. 고정 SL로 종목당 한 번의 거래 : 각 거래에는 사전 정의된 손절매가 포함되어 있어 체계적인 리스크 관리가 가능합니다. 사용자 지정 가능한 위험 : 모든 트레이더의 스타일과 위험 허용 범위에 맞게 거래당 위험
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
FX Trend
Daniel Stein
4.81 (98)
지표
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. FX Trend   displays the trend direction, duration, intensity and the resulting trend rating for all time frames in real time. You'll see at a glance at which dire
Crosshair MT5
Daniel Stein
유틸리티
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. Yo
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
지표
FX Dynamic: 맞춤형 ATR 분석으로 변동성과 트렌드를 파악하세요 개요 FX Dynamic 는 Average True Range(ATR) 계산을 활용하여 트레이더에게 일간 및 일중 변동성에 대한 뛰어난 인사이트를 제공하는 강력한 도구입니다. 80%, 100%, 130%와 같은 명확한 변동성 임계값을 설정함으로써 시장이 평소 범위를 초과할 때 빠르게 경고를 받고, 유망한 수익 기회를 재빨리 식별할 수 있습니다. FX Dynamic 는 브로커의 시간대를 인식하거나 수동으로 조정할 수 있으며, 변동성 측정 기준을 일관되게 유지하며, MetaTrader 플랫폼과 완벽하게 연동되어 실시간 분석을 지원합니다. 1. FX Dynamic이 트레이더에게 매우 유용한 이유 실시간 ATR 인사이트 • 하루 및 일중 변동성을 한눈에 모니터링하세요. ATR의 80%, 100%, 130% 임계값이 도달 또는 초과되면, 시장의 중요한 지점에 있음을 알 수 있습니다. • 변동성이 완전히 폭발하기
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
유틸리티
Custom Alerts: 여러 시장을 동시에 모니터링하고 중요한 기회를 놓치지 마세요 개요 Custom Alerts 는 여러 종목에 걸쳐 잠재적 트레이딩 기회를 한눈에 파악하고자 하는 트레이더를 위한 동적인 솔루션입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power와 같은 Stein Investments의 주요 도구들과 통합되어, 여러 차트를 오가거나 기회를 놓치는 일 없이 중요한 시장 변화를 자동으로 알림으로 제공합니다. 이제 브로커가 제공하는 모든 자산군을 지원하며, 기호를 입력할 필요 없이 자산 유형만 선택하면 설정이 완료됩니다. 1. Custom Alerts가 트레이더에게 매우 유용한 이유 올인원 시장 모니터링 • Custom Alerts 는 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식(브로커가 지원하는 경우)까지 다양한 자산군의 신호를 수집하고 통합합니다. • 여러 차트를 전환할 필요 없이 하나의 창에서 명확한 알림을 받아보
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
유틸리티
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. This Trade Manager is the ideal addition for all  FX Trend  users which like to use a fully automated trade management. It detects your manually opened trades imm
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
유틸리티
SI Connect is a utility that establishes the connection to our servers to use FX Volume or the SIEA trading systems. Technical instructions to prepare your terminal for the usage of SI Connect Allow web requests and insert https://stein.investments to the list of allowed URLs in your Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . You need only one running EA instance per terminal, but it has to run constantly in the background to grab the latest data from our data centre. In case of questio
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experts
Forex 거래에서 성공의 열쇠는 우리의 고유한 실제 거래량 분석과 마찬가지로 규율, 인내 및 명확한 우위입니다. 이것이 10년 간의 Forex 거래 경험이며 이러한 모든 주요 요소는 SIEA(Stein Investments Expert Advisor) 시리즈에 요약되어 있습니다. SIEA ZEN은 매우 균형 잡힌 위험 보상 비율을 제공하고 코로나, Brexit 등과 같은 가장 중요한 상황에서도 모든 시장 상황에서 쉽게 생존합니다. 시스템의 견고함은 뛰어난 성능 외에도 사용자에게 더 중요한 "마음의 평화"를 제공합니다. 그것이 우리가 그것을 ZEN이라고 부르는 이유입니다. 공개 SIEA FAQ 에서 FAQ, 백테스트 보고서 및 올바른 DST/GMT 설정에 대한 팁과 같은 추가 정보를 얻으십시오. 거래 스타일 SIEA ZEN은 8개 주요 통화 USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD 및 JPY를 기준으로 28개 거래 쌍을 모두 거래합니다. 당사의 고유한 거
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
유틸리티
SI Connect is a utility that establishes the connection to our servers to use FX Volume or the SIEA trading systems. Technical instructions to prepare your terminal for the usage of SI Connect Allow web requests and insert https://stein.investments to the list of allowed URLs in your Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . You need only one running EA instance per terminal, but it has to run constantly in the background to grab the latest data from our data centre. In case of questio
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Experts
Forex 거래에서 성공의 열쇠는 우리의 고유한 실제 거래량 분석과 마찬가지로 규율, 인내 및 명확한 우위입니다. 이것이 10년 간의 Forex 거래 경험이며 이러한 모든 주요 요소는 SIEA(Stein Investments Expert Advisor) 시리즈에 요약되어 있습니다. SIEA ZEN은 매우 균형 잡힌 위험 보상 비율을 제공하고 코로나, Brexit 등과 같은 가장 중요한 상황에서도 모든 시장 상황에서 쉽게 생존합니다. 시스템의 견고함은 뛰어난 성능 외에도 사용자에게 더 중요한 "마음의 평화"를 제공합니다. 그것이 우리가 그것을 ZEN이라고 부르는 이유입니다. MT4는 전략 테스터에서 다중 기호 전략을 실행할 수 없습니다. SIEA MT5 버전을 사용하여 실제와 같은 실제 틱 다중 기호 백테스트를 실행하는 것이 좋습니다. 공개   SIEA FAQ 에서 FAQ, 백테스트 보고서 및 올바른 DST/GMT 설정에 대한 팁과 같은 추가 정보를 얻으십시오. 거래 스타일
Crosshair
Daniel Stein
유틸리티
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Experts
스마트한 차세대 트레이딩 EA: SIEA PRO NG의 강력한 기능 활용하기 SIEA PRO NG는 단순한 업그레이드가 아니라 혁신적인 도약입니다. 최첨단 기술로 개발되고 5년간의 독점적인 실거래 데이터로 뒷받침되는 SIEA PRO NG는 그 어느 때보다 더 스마트하고, 빠르고, 효과적으로 거래할 수 있도록 설계되었습니다. 노련한 트레이더든 자동화 시스템을 처음 접하는 트레이더든 이 EA는 신뢰할 수 있는 정밀도와 성능을 제공합니다. 왜 SIEA PRO NG를 선택해야 하나요? 검증된 평균 수익률 전략 : 수년간의 시장 데이터로 뒷받침되는 최고의 기회만 거래합니다. 실제 거래량 인사이트를 기반으로 구축 : 5년간의 고유한 실거래량 데이터를 바탕으로 최고의 정확도를 제공합니다. 리스크 관리 : 모든 거래에는 고정 손절매와 테이크프로핏이 포함되어 있어 절제되고 계산된 리스크를 보장합니다. 효율적인 거래 : 평균 거래 기간이 48시간 이내로 짧아 활동적인 트레이더에게 이상적입니다.
필터:
Fredrik Thorell
67
Fredrik Thorell 2025.02.02 19:24 
 

Been using the FX levels for a week now, and everything works fine. This indicator saves me alot of time.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.02.03 07:18
Thank you for your feedback! I’m glad to hear that FX Levels is saving you time and working well for you. Wishing you continued success in your trading! 🙏🙂
Casio
70
Casio 2025.01.27 09:47 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.01.27 12:12
Thank you so much for your kind review! I’m thrilled to hear that you consider FX Levels one of the best S/R indicators. Your feedback and support mean a lot—thank you! 🙏🙂
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.01.27 01:43 
 

I've been using two FX Levels on my chart. One in Dynamic (filled box, acts as the primary zone) and other in Lighthouse (outlined rectangle) mode and both with 'Display history' off. This gives me enough zones to play around and keeping the chart really clean. It's good to have the history ON to know where the zone came from, but if it works then it's good enough for me.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.01.27 08:02
Thank you for your review and for sharing how you’re using FX Levels! It’s great to hear that combining Dynamic and Lighthouse modes with ‘Display history’ off is keeping your charts clean while still providing plenty of actionable zones. It’s always interesting to see how traders adapt the tools to fit their style. Your feedback and support are much appreciated—thank you! 🙏🙂
Devonish
3254
Devonish 2024.11.22 21:30 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.11.22 21:49
Dear Devonish, thanks a lot for your positive feedback. 🙏 It's highly appreciated.
리뷰 답변