IX Power MT4

IX Power는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.


1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유

다양한 시장 강도 분석
IX Power는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다.
• US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견할 수 있습니다.

광범위한 시장에 적응
• 외환 거래의 경우, FX Power는 관련된 모든 쌍을 분석하여 비교할 수 없는 정밀도를 제공합니다.
IX Power는 기초 심볼의 시장 데이터에만 초점을 맞추며, 비외환 시장 및 단순한 외환 분석에 이상적입니다.

실시간 적응성
• 적응형 알고리즘을 사용하여 IX Power는 시장 데이터의 변화에 즉시 반응하며 최신 정보를 제공합니다.
• 실시간 강도 업데이트를 통해 항상 현재 시장 조건에 맞는 전략을 유지할 수 있습니다.

모든 차트에서 작동
• 외환, 지수, 원자재 또는 암호화폐를 거래하든 IX Power는 모든 심볼에서 매끄럽게 작동합니다.
• 집중된 계산과 직관적인 인터페이스 덕분에 모든 트레이더에게 없어서는 안 될 도구입니다.


2. Stein Investments에서 더 알아보기

Stein Investments에서 우리는 다음을 제공합니다:

• 다양한 시장을 위해 설계된 고급 도구 및 지표.

• 학습 속도를 높이는 튜토리얼, 비디오 및 가이드.

• 전략과 아이디어를 공유할 수 있는 독점 거래 채팅에 대한 접근을 포함한 커뮤니티 지원.

Stein Investments 페이지를 방문하여 최신 업데이트, 팁 및 리소스를 확인하고 IX Power를 최대한 활용하십시오.


3. IX Power 사용 시작하기

IX Power를 차트에 추가
• MetaTrader를 열고 IX Power를 원하는 심볼(외환, 지수, 원자재 또는 암호화폐)을 나타내는 차트에 드래그하세요.
IX Power는 즉시 실시간 시장 데이터를 분석하기 시작하여 추가 설정 없이 강도 정보를 제공합니다.

여러 인스턴스를 결합하여 고급 분석 수행
• 필요에 따라 여러 IX Power 인스턴스를 실행하고 결합하여 다양한 시간대를 동시에 분석할 수 있습니다.
• 이러한 유연성은 단기, 중기 및 장기 트렌드를 모니터링하거나 전략에 맞는 조합을 구성하는 데 도움을 줍니다.


4. IX Power의 작동 방식 (간단 설명)

다양한 시장에 특화
IX PowerFX Power와 동일한 강력한 알고리즘을 사용하지만, 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 분석에 최적화되어 있습니다.
FX Power는 모든 통화 쌍을 고려하여 외환 분석에 더 높은 정밀도를 제공하는 반면, IX Power는 기초 심볼 데이터에만 의존하여 비외환 시장에 이상적입니다.

시장 데이터에 대한 즉각적인 대응
• 시장 조건 변화에 실시간으로 반응하며, IX Power는 정확하고 관련성 있는 분석을 보장합니다.
• 특히 비트코인, WTI 원유 또는 통화 쌍과 같은 변동성이 큰 시장에 유용합니다.


5. IX Power의 실용적 활용

강한 시장과 약한 시장을 식별
• 강해지고 있는 지수, 원자재 또는 통화 쌍과 약해지고 있는 시장을 확인하세요.
• 이러한 정보를 활용하여 성공 가능성이 높은 시장에 집중하십시오.

리스크 관리 개선
• 여러 시간대의 강도를 분석하여 모순된 트렌드를 가진 자산 거래를 피하세요.
• 명확한 방향성을 가진 자산에 집중하여 더 큰 자신감을 가지고 거래하세요.

변동성에 적응
• 강도 변화를 사용하여 특정 시장의 변동성을 평가하고, 거래 크기와 손절매 수준을 조정하여 리스크를 효과적으로 관리하세요.


6. IX Power 지표 설정

IX Power를 맞춤화하여 거래 스타일에 맞게 설정하십시오:

사용자 정의 시간대
• 여러 인스턴스를 실행하여 여러 시간대를 실시간으로 분석하고 종합적인 시장 통찰력을 얻으세요.

그래픽 사용자 정의
• 색상, 선 스타일 및 표시 옵션을 조정하여 도구를 차트 디자인에 통합하십시오.


7. 추가 정보 및 지원

커뮤니티 채팅: 전략을 공유하고 질문하며 다른 IX Power 사용자로부터 배우기 위해 전용 그룹에 참여하세요.

지원: 질문이 있거나 도움이 필요하면 문의하세요. 도와드리겠습니다.


거래를 한 단계 끌어올릴 준비가 되셨습니까?
신뢰할 수 있는 통찰력을 활용: 강한 시장과 약한 시장을 정확하게 식별하세요.
자신 있게 거래: 다양한 도구의 시장 동향을 명확히 파악하세요.
Stein Investments 커뮤니티에 참여: 도구, 가이드 및 트레이더 네트워크에 액세스하여 거래 경험을 향상시키세요.


더 이상 기다리지 마세요! 오늘 IX Power를 설치하고 시장 강도 분석의 모든 가능성을 발휘하세요.


행복한 거래 되세요!
Daniel & Alain

리뷰 12
Roberto BR
406
Roberto BR 2025.11.30 12:09 
 

I also purchased this indicator from Daniel, and it too has proven to be very reliable. I highly recommend it to everyone. This indicator, combined with other Daniel indicators, creates a truly exceptional trading system.

eemoilig
615
eemoilig 2025.05.11 05:23 
 

Good day Daniel, thank you for this wonderful trading tool and your responsive support. It is the core of my trading strategy and I use it as a trade entry and confirmation tool. It has improved my confidence and profitability in trading the US and German stock indexes, Gold and Silver. You are a rockstar. Keep up the good work👍🙂 kind regards Andrew G

Kabelo
121
Kabelo 2025.03.10 12:18 
 

Absolute Precise Indicator, when combined with FX Power for confirmation and FX Volume to identify the best currencies to trade each day, creates an exceptionally strong trading strategy—almost unbeatable.

Roberto BR
406
Roberto BR 2025.11.30 12:09 
 

I also purchased this indicator from Daniel, and it too has proven to be very reliable. I highly recommend it to everyone. This indicator, combined with other Daniel indicators, creates a truly exceptional trading system.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.11.30 12:33
Thank you very much, Roberto.🙏
I’m glad to hear that IX Power is delivering solid results for you and that it integrates well with the rest of your setup. That’s exactly how the tools are designed to work together, and it’s great to see you getting strong value from the combination. Wishing you a profitable trading day! 🙂
eemoilig
615
eemoilig 2025.05.11 05:23 
 

Good day Daniel, thank you for this wonderful trading tool and your responsive support. It is the core of my trading strategy and I use it as a trade entry and confirmation tool. It has improved my confidence and profitability in trading the US and German stock indexes, Gold and Silver. You are a rockstar. Keep up the good work👍🙂 kind regards Andrew G

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.05.11 08:10
Hi Andrew, Thank you so much for your kind words and for taking the time to leave this review! 🙏
I’m really glad to hear that IX Power has become the core of your trading strategy and is helping you trade indices and metals with more confidence and profitability — that’s exactly what it’s designed for. Your feedback means a lot, and I’ll definitely keep pushing forward to deliver even more value.
Wishing you continued success in the markets! 🙂 Kind regards,
Daniel
Kabelo
121
Kabelo 2025.03.10 12:18 
 

Absolute Precise Indicator, when combined with FX Power for confirmation and FX Volume to identify the best currencies to trade each day, creates an exceptionally strong trading strategy—almost unbeatable.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.03.10 12:24
Thank you so much for your fantastic review! 🙏 I’m glad to hear that you’re finding the combination of IX Power, FX Power, and FX Volume so effective. It’s great to know that this setup is helping you build a strong and precise trading strategy. Wishing you continued success and many profitable trades ahead! 🙂
trakmaster
242
trakmaster 2025.03.04 04:30 
 

IX Power is, as the name suggests, all to do with power. The magnetic power of the overall trend, and the elastic band element of an instrument to sometimes divert from the overall trend. At some point there will be a snapping back action and all you have to do is ride the roller coaster or catch that wave in surfing parlance. The team at Stein Investments even added in alerts, as well as many graphical components. What can I say apart from 5 stars all the way and great support from Daniel.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.03.04 07:34
Thank you so much for your fantastic review and your spot-on description of IX Power! Your support and feedback mean a lot to us, and I’m glad to know that our tools are helping you catch those market waves successfully. If you need anything else or have further questions, just let me know. Wishing you many more profitable trades ahead! 🙏🙂
Best regards,
Daniel
kohalmiz
550
kohalmiz 2024.11.01 12:14 
 

I haver tried the offered startegies with tester...not possible to set the parameters optimized that could predict profit...

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.11.01 12:59
Your feedback seems rather hasty and unwarranted after only two days of using IX Power. Moreover, yesterday presented a few exceptionally profitable opportunities in the indices and here's just one perfect example https://www.mql5.com/en/market/product/109062#!tab=comments&page=1&comment=55001281
David T
303
David T 2024.06.28 03:10 
 

A very good indicator and truly one of the best there is here on the mql5 market and elsewhere. Very good for finding peaks and valleys and for trend trading. But know that there is not 1 single indicator which you can use so this is best use as confirmation. Daniel's other indicator Volume which I have rented is a good compliment along with his strategy and settings. Please read his blogs here.

Ingo Reimann
295
Ingo Reimann 2023.12.21 16:12 
 

The best and most precise product that I have had the pleasure of getting to know in my trading career. I can recommend it to everybody. Since I started using these products, trading has also been working. The support from the developers and the community are also in a class of their own.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2023.12.21 16:28
Dear Ingo, thank you very much for your outstanding feedback. It's highly appreciated, and we're more than happy having members like you in our trading group. 🙂
rainwalker123
3424
rainwalker123 2023.12.17 12:00 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2023.12.17 12:07
Dass sich die Linien mit der aktuellen Kerze bewegen, liegt einfach daran, dass mit jedem neuen Tick/Preisupdate neu gerechnet wird und das fällt bei den kurzfristigen 4H Analysen stärker ins Gewicht als bei langfristigen Trendanalysen auf 1W Basis. Ich hoffe, das hilft zum besseren Verständnis und du bist jederzeit willkommen, wenn du Fragen dazu hast. Beste Grüße Daniel
Phanny Ann
748
Phanny Ann 2023.12.08 16:39 
 

Stein Investment tools are second to none. If you really want to become a better trader and see the market from a different perspective with high accuracy, then add this amazing tool to your arsenal. It's innovative, simple, and will change your life as a trader.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2023.12.08 17:13
Thank you very much for this wonderful review. We are delighted and greatly appreciate it. 🙏
mzambrano2020
105
mzambrano2020 2023.12.08 00:29 
 

Good morning merchants. A few days ago I bought this indicator, I am really surprised by the precision and reliability. I have followed the user guide, the strategy indicated by the developer and I have obtained good profits.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2023.12.08 00:42
Thanks a lot for this amazing feedback. We‘re happy to read of your success.👍
man1980
1678
man1980 2023.12.06 19:10 
 

outstanding indicator

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2023.12.06 19:58
Thank you very much 🙏
thapas
942
thapas 2023.12.05 14:55 
 

the indicator works well with my strategy. it really acts an a confirmation for my trade entry. I only trade Crude Oil so it is perfect for me. Thanks Daniel

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2023.12.05 15:01
You're most welcome, and thank you very much for the positive feedback. 🙂
