RFI levels PRO

사전 지표   시장 반전 수준과 영역을 파악하여 가격이 해당 수준으로 되돌아올 때까지 기다렸다가 새로운 추세의 시작점에서 진입할 수 있도록 해줍니다. 즉, 추세의 끝에서 진입하는 것이 아닙니다.
그는 보여준다   반전 수준   시장이 방향 전환을 확인하고 추가적인 움직임을 형성하는 지점입니다.
이 지표는 차트를 다시 그릴 필요 없이 작동하며, 모든 금융 상품에 최적화되어 있고, 특정 금융 상품과 함께 사용할 때 최대의 잠재력을 발휘합니다.   트렌드 라인즈 프로   지시자.

  • 모든 계측기에 적용 가능한 가역 구조 스캐너

    • 모든 거래 상품을 자동으로 추적하고 모든 R-반전 패턴을 즉시 식별하여 LOGIC AI 신호가 이미 존재하는 위치와 기타 유용한 정보를 표시합니다.

  • 로직 AI – 진입점을 표시해주는 도우미

    • 시장 진입에 가장 적합한 시점을 판단하는 지능형 신호입니다. TPSproSYSTEM 알고리즘을 사용하여 가격 변동, 추세 및 주요 시장 참여자의 활동을 분석합니다.
    LOGIC AI가 등장했다는 것은 시장 상황이 성공 확률이 높은 거래 결정을 내릴 수 있도록 완벽하게 준비되었다는 것을 의미합니다.

  • (R1-PRO) 모드는 Trend Pro 지표의 추세 변화를 사용합니다.

    • TPSpro TREND PRO 지표의 추세 데이터를 사용하여 이를 기반으로 R 구조를 생성합니다.
    이 시스템은 추세 방향을 자동으로 분석하고, 반전 지점과 주요 시장 구조를 식별하여 트레이더가 LOGIC AI를 통해 진입 시점을 정확히 파악할 수 있도록 도와줍니다.

  • (R1-BOS)      지표의 추세 변화를 활용하는 모드     추세선

    • TPSpro TREND LINES 지표의 데이터를 활용하고 최근 추세의 모든 BOS 포인트를 분석하여 반전 패턴을 찾습니다.

장점:

  • 다중 시간 분석을 통해 여러 관점에서 시장을 동시에 평가할 수 있습니다.
  • BOS 라인 및 TREND PRO의 일반적인 추세 변화에 따른 반전 디자인
  • 정확한 반전 지점은 R1 레벨에서만 나타나며 진입 위험은 최소화됩니다.
  • 손절매 및 이익 실현 표시 기능을 갖춘 직관적인 시각화
  • 거래 신호를 빠르게 찾는 R1 구조 스캐너
  • 가장 수익성 높은 진입 구간을 알려주는 LOGIC AI 트레이딩 도우미
  • 모든 금융 상품 및 거래 스타일에 대한 최적화
  • 화면 재그리기 없이 작동하며 신호가 안정적으로 유지됩니다.
  • 추세선과 함께 사용하면 최대의 정확도를 얻을 수 있습니다.


단축키:
Z — 패널 숨기기/표시
R - 기록상의 모든 하락폭을 표시합니다

