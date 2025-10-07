Super Signal Skyblade Edition MT4

5

Super Signal – Skyblade Edition
전문가용 노리페인트 / 노래그 트렌드 신호 시스템, 뛰어난 승률 제공 | MT4 / MT5용

핵심 기능:

Super Signal – Skyblade Edition은 추세 매매를 위해 설계된 스마트 신호 시스템입니다.
이 시스템은 다중 필터 로직을 활용하여, 명확한 방향성과 실질적인 모멘텀이 수반된 고품질 추세만을 감지합니다.

이 시스템은 고점 또는 저점을 예측하지 않으며, 다음 세 가지 조건이 모두 충족될 때만 신호를 발생시킵니다:

  • 명확한 추세 방향

  • 강화되는 모멘텀

  • 건전한 변동성 구조

또한, 시장 세션 기반의 유동성 분석을 통해 신호의 신뢰성과 타이밍을 더욱 향상시킵니다.

신호 특성:

  • 모든 화살표 신호는 100% 리페인트 없음 / 지연 없음

  • 신호가 한 번 발생하면 고정되며, 깜빡이거나 사라지지 않음

  • 차트 상의 시각적 화살표, 정보 패널, 팝업 알림, 사운드 알림, 푸시 알림 포함

  • EA 통합 가능 (버퍼 출력 제공), 자동 매매 또는 신호 복제 시스템과 호환

  • 기본 설정 템플릿 제공으로 초보자도 바로 사용 가능

모든 데이터는 엄격한 백테스트 기준을 따릅니다.
각 거래 신호는 진입 후 60개의 캔들 이내에
EURUSD 및 USDJPY는 최소 +50포인트, XAUUSD(골드)는 +100포인트 이상의 수익을 달성해야 하며, 그렇지 않으면 실패로 간주됩니다.
테스트 기간: 2024년 10월 13일 ~ 2025년 10월 13일 (365일). 자세한 내용은 아래 스크린샷을 참조하세요.

EURUSD:

타임프레임 신호 수 승률 평균 수익
M15 68 94.1% 317.4 pt
M30 33 93.9% 395.4 pt
H1 14 100.0% 661.7 pt
       

USDJPY:

타임프레임 신호 수 승률 평균 수익
M5 210 91.9% 314.9 pt
M15 83 91.6% 497.7 pt
       

XAUUSD (골드):

타임프레임 신호 수 승률 평균 수익
M15 56 94.6% 1409.8 pt
M30 32 100.0% 3693.2 pt
       

파라미터 설정:

  • Skyblade : 신호 민감도 조정 (기본값 = 1). 수치가 높을수록 신호 수는 줄어들지만 정확도가 향상됨

  • 정보 패널, 화살표 크기, 알림 기능은 필요에 따라 활성화/비활성화 가능

사용 권장사항:

  • 권장 타임프레임: M5 / M15 / M30 / H1

  • 지원 시장: 외환, 금, 지수, 암호화폐, 원유 등

  • 기본 템플릿은 주요 트렌드 자산에 맞게 최적화되어 있음

  • 변동성이 큰 자산 (예: Gold, BTCUSD)에는 Skyblade 값 또는 수익 필터 임계값을 높게 설정하는 것이 좋음

요약:

Super Signal – Skyblade Edition은 명확한 논리에 기반한 안정적이고 높은 승률의 트렌드 신호 시스템입니다.
스캘핑부터 스윙 트레이딩까지 모든 스타일에 대응하며, 수동 거래 및 자동화 전략 모두와 호환됩니다.
신뢰할 수 있는 전문 트렌드 도구를 찾고 있다면, 지금 Skyblade의 성능을 직접 확인해보세요.

설정 추천, 전략 통합, EA 연동 관련 문의는 댓글 또는 메시지로 연락 바랍니다.


infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 01:05 
 

I love this so much!

infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 01:05 
 

I love this so much!

Aravind Kolanupaka
9784
Aravind Kolanupaka 2025.11.14 13:09 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

