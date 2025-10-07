Super Signal Skyblade Edition MT4

Super Signal – Skyblade Edition

전문가용 노리페인트 / 노래그 트렌드 신호 시스템, 뛰어난 승률 제공 | MT4 / MT5용

핵심 기능:

Super Signal – Skyblade Edition은 추세 매매를 위해 설계된 스마트 신호 시스템입니다.

이 시스템은 다중 필터 로직을 활용하여, 명확한 방향성과 실질적인 모멘텀이 수반된 고품질 추세만을 감지합니다.

이 시스템은 고점 또는 저점을 예측하지 않으며, 다음 세 가지 조건이 모두 충족될 때만 신호를 발생시킵니다:

명확한 추세 방향

강화되는 모멘텀

건전한 변동성 구조

또한, 시장 세션 기반의 유동성 분석을 통해 신호의 신뢰성과 타이밍을 더욱 향상시킵니다.

신호 특성:

모든 화살표 신호는 100% 리페인트 없음 / 지연 없음

신호가 한 번 발생하면 고정되며, 깜빡이거나 사라지지 않음

차트 상의 시각적 화살표, 정보 패널, 팝업 알림, 사운드 알림, 푸시 알림 포함

EA 통합 가능 (버퍼 출력 제공), 자동 매매 또는 신호 복제 시스템과 호환

기본 설정 템플릿 제공으로 초보자도 바로 사용 가능

모든 데이터는 엄격한 백테스트 기준을 따릅니다.

각 거래 신호는 진입 후 60개의 캔들 이내에

EURUSD 및 USDJPY는 최소 +50포인트, XAUUSD(골드)는 +100포인트 이상의 수익을 달성해야 하며, 그렇지 않으면 실패로 간주됩니다.

테스트 기간: 2024년 10월 13일 ~ 2025년 10월 13일 (365일). 자세한 내용은 아래 스크린샷을 참조하세요.

EURUSD:

타임프레임 신호 수 승률 평균 수익 M15 68 94.1% 317.4 pt M30 33 93.9% 395.4 pt H1 14 100.0% 661.7 pt

USDJPY:

타임프레임 신호 수 승률 평균 수익 M5 210 91.9% 314.9 pt M15 83 91.6% 497.7 pt

XAUUSD (골드):

타임프레임 신호 수 승률 평균 수익 M15 56 94.6% 1409.8 pt M30 32 100.0% 3693.2 pt

파라미터 설정:

Skyblade : 신호 민감도 조정 (기본값 = 1). 수치가 높을수록 신호 수는 줄어들지만 정확도가 향상됨

정보 패널, 화살표 크기, 알림 기능은 필요에 따라 활성화/비활성화 가능

사용 권장사항:

권장 타임프레임: M5 / M15 / M30 / H1

지원 시장: 외환, 금, 지수, 암호화폐, 원유 등

기본 템플릿은 주요 트렌드 자산에 맞게 최적화되어 있음

변동성이 큰 자산 (예: Gold, BTCUSD)에는 Skyblade 값 또는 수익 필터 임계값을 높게 설정하는 것이 좋음

요약:

Super Signal – Skyblade Edition은 명확한 논리에 기반한 안정적이고 높은 승률의 트렌드 신호 시스템입니다.

스캘핑부터 스윙 트레이딩까지 모든 스타일에 대응하며, 수동 거래 및 자동화 전략 모두와 호환됩니다.

신뢰할 수 있는 전문 트렌드 도구를 찾고 있다면, 지금 Skyblade의 성능을 직접 확인해보세요.

설정 추천, 전략 통합, EA 연동 관련 문의는 댓글 또는 메시지로 연락 바랍니다.



