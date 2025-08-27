One Minute Gold

Renko Star Abdulkarim Karazon 지표

Renko Star는 렌코 차트를 거래하도록 설계된 mt4 화살표 유형 지표입니다. 이 지표에는 거래자에게 승률 및 승리 포인트와 같은 유용한 정보를 알려주는 백테스팅 대시보드가 ​​있으며 atr x 곱셈에서 tp 및 sl도 제공합니다. 바 오픈 또는 인트라 바에 신호가 있고 신호가 제공된 정확한 가격을 표시하는 노란색 표시가 있습니다. 이 표시기를 사용하는 방법은 표시기에 의해 제공된 화살표에 따라 매수 또는 매도를 개시하고 tp를 설정하는 것입니다. 그리고 표시기에 의해 제공된 대로 표시기 설정을 가지고 놀면 더 좋거나 최악의 결과가 나올 수 있으므로 신뢰할 수 있는 대시보드에서 좋은 결과를 얻을 때까지 설정을 변경해야 합니다. 이 표시기는 다시 칠하거나 다시 칠하지 않습니다. 매개변수: atr tp : atr을 기준으로 한 tp 값 atr sl : atr을 기반으로 한 sl 값 atr 기간 별 기간 스타 필터 History : 백테스트할 히스토리의 양 Spread : 계산