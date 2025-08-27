One Minute Gold
- 지표
- Abdulkarim Karazon
- 버전: 1.40
- 업데이트됨: 4 9월 2025
- 활성화: 15
원미닛 골드 는 거래량·가격·추세 필터링 기반의 화살표 진입 신호로, 트레이더가 시장의 올바른 방향을 잡고 기회를 창출하도록 돕습니다.
왜 원미닛 골드를 선택해야 할까요?
-
TP-SL. 각 신호에 TP와 SL 오브젝트가 차트에 나타나며, ATR TP-SL과 고정 포인트 TP-SL 두 가지 방식 제공.
-
통계 패널. 지정된 히스토리 바에서 승패 통계, 현재 승률, 연승·연패 기록 및 총 순이익을 표시.
-
높은 조정성. 기본 설정은 최적화되어 있으나, 사실상 무한한 기간·조합 가능. 5가지 규칙이 모두 충족되어야 신호가 검증됨.
-
리페인트 없음. 다른 지표와 달리, 본 지표는 혼란 없는 경험을 제공 — 화살표와 모든 기능은 절대 리페인트 되지 않습니다!
-------------------------
사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다