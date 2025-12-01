Trend Lines PRO

트렌드 라인즈 프로 이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다.

보시다시피 BOS 라인 복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다.

지표가 보여주는 내용:



실제 변화 추세(BOS 라인)

추세(BOS 라인) 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다. 반복 항목 주요 플레이어들의 추가 투자 진입점 탐색 시 시각적 명확성을 높이기 위해, 최적의 시장 진입점을 찾는 매수/매도 영역을 초기에 표시하는 모듈을 개발했습니다. 또한, 손절매 수준을 관리하는 지능형 로직을 추가하여 시간이 지남에 따라 손절매 폭을 줄여 초기 진입 위험을 최소화합니다(손절매 이동).

신호 강도 레벨(BOS)

이 지표는 추세 변화에 대해 세 가지 유의 수준을 사용합니다. SL - 표준 추세 변화



초치 슬 - 구조적 파괴와 지속적인 움직임의 높은 확률을 동반한 증폭된 신호



메가 보스 SL - 가격을 반전시킬 수 있는 주요 시장 참여자들의 핵심 수준 현재의 추세는 바로 이러한 핵심 요소들에 의해 결정됩니다.

정확한 값을 표시합니다 시장 구조 - 버튼 MM-BOS

- 버튼 자신이 설정한 전략 방향으로 거래하기 위해 신호를 활용하세요. 구조의 마지막 변경 사항을 표시합니다.



최소값과 최대값 지점을 숫자로 나타냅니다.



그래프 중앙에서 현재 구조의 방향을 보여줍니다. 모든 레벨과 신호가 차트에 그대로 표시되어 데이터의 투명성과 신뢰성을 완벽하게 보장합니다.

호환성 이 지표는 ~와 함께 사용될 때 최대의 잠재력을 발휘합니다. RFI LEVELS PRO 는 분석 및 입력의 정확도를 향상시킵니다.

간단하고 효과적입니다 트렌드 스캐너 모든 시간 간격이 동일한 추세로 수렴할 때 자동으로 휴대폰에 알림을 보내는 매우 컴팩트한 추세 스캐너입니다.

신호 다시 그리지 않고

지시자: 다시 그려지지 않습니다



신호를 재계산하지 않습니다



바 마감 시 계산 오류를 수정합니다.



모든 레벨과 신호가 차트에 그대로 표시되어 데이터의 투명성과 신뢰성을 완벽하게 보장합니다.

X — 패널 숨기기/표시

S — 추세 방향 변화 지점 숨기기/표시

L — 슈퍼보스/메가보스 쓰러뜨리기 레벨 숨기기/표시



