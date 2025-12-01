Trend Lines PRO

트렌드 라인즈 프로   이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다.
보시다시피   BOS 라인   복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다.

지표가 보여주는 내용:

  • 실제 변화   추세(BOS 라인)

    • 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다.

  • 반복 항목     주요 플레이어들의 추가 투자

    • 진입점 탐색 시 시각적 명확성을 높이기 위해, 최적의 시장 진입점을 찾는 매수/매도 영역을 초기에 표시하는 모듈을 개발했습니다. 또한, 손절매 수준을 관리하는 지능형 로직을 추가하여 시간이 지남에 따라 손절매 폭을 줄여 초기 진입 위험을 최소화합니다(손절매 이동).

  • 신호 강도 레벨(BOS)

    • 이 지표는 추세 변화에 대해 세 가지 유의 수준을 사용합니다.

    • SL   - 표준 추세 변화

    • 초치 슬   - 구조적 파괴와 지속적인 움직임의 높은 확률을 동반한 증폭된 신호

    • 메가 보스 SL   - 가격을 반전시킬 수 있는 주요 시장 참여자들의 핵심 수준

    현재의 추세는 바로 이러한 핵심 요소들에 의해 결정됩니다.

  • 정확한 값을 표시합니다   시장 구조   - 버튼   MM-BOS

    • 자신이 설정한 전략 방향으로 거래하기 위해 신호를 활용하세요.

    • 구조의 마지막 변경 사항을 표시합니다.

    • 최소값과 최대값 지점을 숫자로 나타냅니다.

    • 그래프 중앙에서 현재 구조의 방향을 보여줍니다.

    모든 레벨과 신호가 차트에 그대로 표시되어 데이터의 투명성과 신뢰성을 완벽하게 보장합니다.

  • 호환성
    • 이 지표는 ~와 함께 사용될 때 최대의 잠재력을 발휘합니다.   RFI LEVELS PRO 는 분석 및 입력의 정확도를 향상시킵니다.
  • 간단하고 효과적입니다   트렌드 스캐너

    • 모든 시간 간격이 동일한 추세로 수렴할 때 자동으로 휴대폰에 알림을 보내는 매우 컴팩트한 추세 스캐너입니다.

  • 신호   다시 그리지 않고

    • 지시자:

    • 다시 그려지지 않습니다

    • 신호를 재계산하지 않습니다

    • 바 마감 시 계산 오류를 수정합니다.

    • 모든 레벨과 신호가 차트에 그대로 표시되어 데이터의 투명성과 신뢰성을 완벽하게 보장합니다.

단축키:
X — 패널 숨기기/표시
S — 추세 방향 변화 지점 숨기기/표시
L — 슈퍼보스/메가보스 쓰러뜨리기 레벨 숨기기/표시



리뷰 1
Jasarekay99
205
Jasarekay99 2025.12.12 16:44 
 

Great indicator which greatly helps. This is a must have

Jasarekay99
205
Jasarekay99 2025.12.12 16:44 
 

Great indicator which greatly helps. This is a must have

Roman Podpora
112461
개발자의 답변 Roman Podpora 2025.12.15 09:08
Thank you very much! Also check out the new RFI LEVELS PRO indicator (https://www.mql5.com/ru/market/product/156637)
