Better Winner Oscillator

Winner 오실레이터는 0에서 100 사이의 시장 강도를 측정하는 거래량 가중 모멘텀 지표입니다. 이 기술적 도구는 가격 움직임과 거래량 데이터를 결합하여 트레이더에게 잠재적 추세 변화와 시장 상황에 대한 더 명확한 신호를 제공합니다.

이 지표는 두 가지 주요 매개변수인 Periods와 SmoothingPeriod를 사용합니다. Periods 매개변수는 계산을 위한 되돌아보기 창을 제어하고, SmoothingPeriod는 데이터가 평균화되는 방식을 결정합니다. 이들은 함께 강세(라임색)와 약세(빨간색) 조건 사이를 진동하는 히스토그램을 생성합니다.

내장된 알림 기능은 오실레이터가 과매수 영역(70 이상) 또는 과매도 영역(30 이하)에서 되돌아 교차할 때 트레이더에게 알립니다. UseCurrentBar 매개변수를 통해 트레이더는 알림이 현재 형성 중인 봉에서 발동될지 아니면 완성된 봉에서만 발동될지 선택할 수 있어 다양한 거래 스타일에 유연성을 제공합니다.

Winner 오실레이터는 다이버전스와 극단적인 시장 상황을 식별하는 데 탁월하며, 모든 시간대와 시장에서 반전 트레이더와 모멘텀 트레이더 모두에게 가치가 있습니다.