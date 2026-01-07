RSI Better Version mt4

베터 RSI는 기존 상대강도지수(RSI)의 향상된 버전으로, 평균 방향성 지수(ADX) 가중치를 통합하여 기존 RSI의 근본적인 약점 중 하나인 강한 추세 시장에서의 잘못된 신호 문제를 해결합니다.

기존 RSI의 문제점

J. Welles Wilder Jr.가 개발한 표준 RSI 오실레이터는 최근 가격 변화의 크기를 측정하여 과매수 또는 과매도 상태를 평가합니다. 그러나 강한 추세 시장에서는 RSI가 극단적인 영역(70 이상 또는 30 이하)에 장기간 머물러 있는 경향이 있어 수많은 잘못된 반전 신호를 생성합니다. 이러한 신호에 따라 행동하는 트레이더들은 추세와 싸우며 손실을 입는 경우가 많습니다.

해결책: ADX 기반 추세 필터링

베터 RSI는 ADX 측정을 통합하여 추세 강도를 감지하고 RSI의 민감도를 자동으로 조정함으로써 이 문제를 해결합니다. 핵심 통찰력은 다음과 같습니다: 시장이 강하게 추세를 보일 때, RSI가 작은 되돌림과 횡보에 덜 반응하기를 원합니다.

작동 원리

핵심 계산 구성 요소

  1. 표준 RSI 계산: 기초는 지정된 기간 동안의 이익과 손실의 지수 이동 평균을 사용하는 Wilder의 전통적인 RSI로 시작됩니다.
  2. ADX와 ADXR 비교: 지표는 ADX(평균 방향성 지수)와 ADXR(ADX 등급) 모두를 계산합니다. ADXR은 현재 ADX와 n 기간 전 ADX의 평균으로, 추세 강도 비교를 위한 평활화된 기준점을 제공합니다.
  3. 적응형 가중 로직:
    • ADX < ADXR일 때: 시장은 약화 또는 횡보 단계에 있습니다. 지표는 수정 없이 표준 RSI 값을 출력합니다.
    • ADX ≥ ADXR일 때: 시장은 추세 강화 단계에 있습니다. 지표는 RSI의 진동을 감쇠하기 위해 적응형 가중치를 적용합니다.

가중치 작동 방식

ADX가 추세 강화를 나타낼 때, 지표는 RSI를 50 주위로 중심화하고, 추세 강도에 기반한 비례 감쇠를 적용한 다음, 결과를 재중심화합니다. 더 강한 ADX 값은 더 많은 감쇠를 생성하여 강력한 추세 동안 RSI가 극단적인 수준에 도달하는 것을 방지합니다. 가중치 비율을 통해 트레이더는 지표가 추세 강도에 얼마나 적극적으로 반응할지 조정할 수 있습니다.

매개변수 설명

  • RSI 기간: 표준 RSI 룩백 기간. 낮은 값은 RSI를 더 민감하게 만들고, 높은 값은 더 부드럽게 만듭니다. 기본 설정은 대부분의 시간 프레임에서 균형 잡힌 반응성을 제공합니다.
  • ADX 기간: ADX 계산을 위한 룩백 기간. 일반적으로 두 구성 요소가 유사한 시장 시간 프레임을 분석하도록 RSI 기간과 일치하거나 보완해야 합니다.
  • 가중 비율: 강한 추세 동안 적용할 감쇠 비율. 더 높은 값은 더 많은 감쇠를 생성하여 강력한 추세 동안 RSI를 극단에서 멀리 유지합니다. 더 낮은 값은 추세 중에도 보다 전통적인 RSI 동작을 허용합니다.
  • ADX 최소값: ADX가 약한 것으로 간주되고 감쇠가 적용되지 않는 임계값. 이 값 이하는 표준 RSI 동작을 트리거하여 지표가 횡보 시장에서 반응하도록 합니다.
  • ADX 최대값: 감쇠 계산에서 ADX의 상한선. 이 값을 초과하는 값은 극도로 강한 추세 동안 과도한 감쇠를 방지하기 위해 제한됩니다.
  • 과매수 수준 / 과매도 수준: 경고를 트리거하는 전통적인 과매수 및 과매도 임계값. 이들은 반전 또는 지속 기회가 나타날 수 있는 영역을 정의합니다.

실용적 응용

추세 추종

강한 상승 추세 동안 베터 RSI는 높은 수준을 유지하지만 조기 청산 신호를 트리거할 극단적인 과매수 수준에는 도달하지 않습니다. 이를 통해 트레이더는 작은 조정에 의해 흔들리지 않고 수익성 있는 포지션에 더 오래 머물 수 있습니다.

횡보 시장

ADX가 낮을 때(ADXR 이하), 지표는 표준 RSI 동작으로 되돌아가 횡보 또는 횡보 시장에서 반전 기회를 식별하는 데 탁월합니다.

경고 시스템

지표는 4가지 유형의 경고를 제공합니다:

  1. 과매도 영역 진입
  2. 과매도 영역 이탈
  3. 과매수 영역 진입
  4. 과매수 영역 이탈

이러한 경고에는 심볼, 시간 프레임, RSI 값 및 타임스탬프가 포함되어 트레이더가 여러 시간 프레임에서 여러 상품을 지속적으로 차트를 보지 않고도 모니터링할 수 있습니다.

표준 RSI 대비 장점

  1. 더 적은 잘못된 신호: 추세 강도를 인식함으로써 지표는 전통적인 RSI 사용자를 괴롭히는 잘못된 거래를 피합니다.
  2. 맥락 인식: 시장이 추세인지 횡보인지에 따라 동일한 판독값이 다른 의미를 갖습니다.
  3. 적응 동작: 수동 개입이나 매개변수 변경이 필요 없이 민감도를 자동으로 조정합니다.
  4. RSI 친숙성 유지: RSI 해석에 익숙한 트레이더는 베터 RSI 판독값을 쉽게 이해할 수 있습니다.

트레이딩 전략 고려사항

상승 추세에서의 과매도: 베터 RSI가 확립된 상승 추세(강한 ADX) 동안 과매도 수준에 도달할 때, 이것은 종종 반전 신호가 아니라 높은 확률의 매수 기회를 나타냅니다.

하락 추세에서의 과매수: 마찬가지로 강한 하락 추세(높은 ADX) 동안의 과매수 판독값은 임박한 반전이 아니라 최적의 공매도 진입 지점을 나타낼 수 있습니다.

다이버전스: 지표는 여전히 다이버전스 분석에 사용될 수 있습니다. 그러나 ADX가 감소할 때 다이버전스가 더 신뢰할 수 있으며, 이는 추세 소진을 나타냅니다.

다중 시간 프레임 분석: 베터 RSI는 여러 시간 프레임에서 사용될 때 탁월합니다. 더 높은 시간 프레임 추세 방향(ADX가 강한 곳)은 더 낮은 시간 프레임 진입 타이밍(RSI가 정확한 신호를 제공하는 곳)을 안내할 수 있습니다.

결론

베터 RSI는 시장 맥락이 중요하다는 것을 인정함으로써 오실레이터 설계의 진화를 나타냅니다. 모든 가격 행동을 동등하게 취급하는 대신, 추세 시장과 횡보 시장이 다른 분석 접근 방식을 필요로 한다는 것을 인식합니다. 추세 강도에 기반하여 계산을 조정함으로써 베터 RSI는 트레이더에게 진입과 청산 타이밍을 위한 더 지능적이고 맥락을 인식하는 도구를 제공합니다.

결과는 원래 RSI의 직관적인 단순성을 유지하면서 추세 및 횡보 시장 조건 모두에서 잘못된 신호를 극적으로 줄이고 전반적인 트레이딩 성능을 향상시키는 지표입니다.

참고: 모든 기술 지표와 마찬가지로 베터 RSI는 적절한 위험 관리, 포지션 크기 조정 및 여러 소스의 확인을 포함하는 포괄적인 트레이딩 시스템의 일부로 사용되어야 합니다. 완벽한 지표는 없으며, 트레이더는 트레이딩 결정을 내릴 때 항상 근본적인 요인, 시장 조건 및 자신의 위험 허용 범위를 고려해야 합니다.


LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
지표
The Linear Regression Volume Profile indicator combines linear regression analysis with volume distribution profiling to create a sophisticated market structure visualization tool. The foundation begins with linear regression calculation across a specified number of historical bars, computing both the slope (tilt) and y-intercept values that define the trend line's trajectory through price action. This regression line serves as the central axis around which volume distribution is analyzed, autom
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
지표
엘리어트 오실레이터 - 이동평균 수렴 패턴을 통해 추세 반전을 감지하는 모멘텀 분석 도구입니다. 지표는 강세 모멘텀을 위한 파란색 히스토그램과 약세 조건을 위한 빨간색 히스토그램을 표시하며, 중요한 고점과 저점 사이의 추세선을 자동으로 그립니다. 알림 시스템 : 두 가지 모드 중 선택 - 현재 바 알림(alertsOnCurrent = true)은 형성 중인 바에서 즉시 발생하지만 다시 그려질 수 있으며, 확인된 바 알림(alertsOnCurrent = false)은 바 완료를 기다려서 다시 그리기 문제 없이 신뢰할 수 있는 신호를 제공합니다. 일관된 거래 결정을 위해 확인된 알림은 예비 신호로부터의 거짓 진입을 제거합니다. 주요 특징 : 지수 평활화를 통한 내장 피크 감지가 시장 노이즈를 줄이고 의미 있는 모멘텀 변화를 식별합니다. 오실레이터는 횡보 시장 조건 동안 EXIT WARNING 시스템으로 뛰어나며, 거래자들이 장기간의 통합 기간을 피하도록 도와줍니다. 모범 사례 : 실시간
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
지표
Solarwind No Repaint는 정규화된 가격 데이터에 피셔 변환을 적용하는 기술적 오실레이터로, 잠재적인 시장 전환점을 식별하는 히스토그램 기반 지표를 생성합니다. 이 지표는 가격 움직임을 가우시안 정규 분포로 변환하여 주기적 패턴과 모멘텀 변화를 트레이더에게 더 명확하게 보여줍니다. 작동 원리 이 지표는 여러 계산 단계를 통해 가격 데이터를 처리합니다: 고가-저가 분석 : 지정된 기간 동안의 최고가와 최저가를 계산 가격 정규화 : 각 봉의 고가-저가 범위의 중점을 구하고 기간 범위에 대해 정규화하여 -1과 +1 사이의 값으로 스케일링 피셔 변환 적용 : 수학적 피셔 변환 공식 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) 를 스무딩과 함께 적용 추세 신호 처리 : 값 변화와 모멘텀 임계값을 기반으로 방향성 신호 생성 주요 특징 히스토그램 표시 : 별도의 지표 창에서 컬러 바로 렌더링 추세 기반 색상 : 강세 모멘텀은 녹색 바, 약세 모멘텀은 빨간색 바 노 리페인트 설계 : 현재
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
지표
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller FNCD 지표는 통계적 가격 정규화와 피셔 변환을 결합하여 정교한 오실레이터를 만드는 고급 기술 분석 도구입니다. 기초는 Z-점수 정규화에서 시작하며, 여기서 가격 데이터는 특정 기간 동안 현재 가격이 이동 평균에서 몇 개의 표준편차만큼 떨어져 있는지 계산하여 표준화됩니다. 이 정규화 과정은 원시 가격 움직임을 표준화된 단위로 변환하여 도구의 가격 수준에 관계없이 극단적인 편차를 더 쉽게 식별할 수 있게 합니다. 피셔 변환은 이러한 정규화된 값을 0 주위에서 진동하는 유계 오실레이터로 변환하며, 극단적인 판독값은 잠재적인 반전 영역을 나타냅니다. 피셔 변환된 값에 두 개의 지수 이동 평균이 적용됩니다 - 빠른 EMA와 느린 EMA - MACD와 유사하지만 향상된 통계적 특성을 가진 이중선 시스템을 생성합니다. 빠른 EMA가 느린 EMA를 아래에서 위로 교
FREE
Gamma Trend AI
Arinze Michael Ejike
5 (1)
지표
Gamma-Trend 지표는 추세 방향과 잠재적인 반전 지점을 식별하는 데 사용되는 기술적 거래 도구입니다. 그 궁극적인 목표는 간단합니다: 진입과 청산 신호를 명확하게 식별하는 것입니다. 차트에서 Gamma-Trend 지표는 추세 방향에 따라 변하는 색깔 있는 선으로 나타납니다: 한 색깔은 상승 추세를 나타내고, 다른 색깔은 하락 추세를 보여줍니다. 가격 움직임을 따라가는 트레일링 레벨을 특징으로 하며, 포지션 관리를 위한 지속적인 가이드를 제공합니다. 이 지표에는 현재 신호 상태와 추세 정보를 한눈에 보여주는 편리한 패널이 포함되어 있습니다. 이런 단순함이 아마도 팬들이 이 지표를 신뢰하는 이유일 것입니다. 지표 신호가 강세로 바뀔 때 롱 포지션으로 진입하고, 지표 신호가 약세로 바뀔 때 숏으로 가면 됩니다. 지표의 신호는 파란색과 빨간색 화살표 형태로 나타납니다. 파란색 화살표는 언제 롱으로 진입할지를 알려주고, 빨간색 화살표는 언제 숏으로 진입할지를 알려줍니다. 하지만 대부분
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
지표
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller The FNCD indicator represents an advanced technical analysis tool that combines Fisher transformation with statistical price normalization to create a sophisticated oscillator. The foundation begins with Z-score normalization, where price data is standardized by calculating how many standard deviations the current price sits from its moving average over a specified period. This normalization process transforms raw price mov
FREE
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
지표
매수자-매도자 압력 지표는 M1부터 D1까지 다중 시간프레임에서 시장 심리를 표시합니다. 구성 가능한 기간 동안 이동평균 모멘텀 분석을 사용하여 매수 및 매도 압력 백분율을 계산합니다. 시각적 패널은 매수자 강세를 청록색으로, 매도자 우세를 빨간색으로 보여주는 진행 막대를 중요할 때 백분율 값과 함께 표시합니다. 각 시간프레임에는 상승추세, 하락추세 또는 횡보시장을 보여주는 방향 지표와 함께 ADX 추세 강도 측정이 포함됩니다. 횡보 기간(ADX 23 이하) 동안, 트레이더들은 지지 레벨에서 매수하고 저항 구간에서 매도하여 레인지 전략을 실행할 수 있습니다. 색상 코드 신호 점들은 최적 진입 타이밍을 위한 시장 조건의 빠른 시각적 확인을 제공합니다. 성공 메시지 : 분석 완료! 전략적 거래 결정을 위한 다중 시간프레임 심리 데이터가 준비되었습니다.
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
지표
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
지표
High Low Cloud Trend 지표는 적응형 가격 경계를 통해 추세 방향과 평균 회귀 기회를 식별하는 채널 기반 기술적 분석 도구입니다. 이 시스템은 지정된 되돌아보기 기간 동안 최고 고점과 최저 저점을 계산하여 전체 가격 범위를 정의하는 외부 채널 경계를 생성하는 방식으로 작동합니다. 보조 내부 채널은 더 짧은 기간(주요 되돌아보기 기간의 4분의 1)을 사용하여 더 넓은 범위 내에서 더 즉각적인 가격 움직임을 포착합니다. 지표의 핵심 로직은 종가를 참조 값과 비교하여 추세 방향을 결정하는데, 이 참조 값은 가격이 이러한 극값에 닿는 위치에 따라 최고점과 최저점 사이에서 반전됩니다 - 가격이 최저 저점에 도달하면 참조가 최고 고점으로 전환되고 그 반대도 마찬가지입니다. 이는 지표가 채워진 히스토그램이나 선으로 하단 채널(상승 추세) 또는 상단 채널(하락 추세)을 표시하는 이진 추세 상태를 생성합니다. 평균 회귀 감지 메커니즘은 가격이 외부 경계에 닿은 후 내부 채널로 다시 이
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
지표
Solarwind No Repaint는 정규화된 가격 데이터에 피셔 변환을 적용하는 기술적 오실레이터로, 잠재적인 시장 전환점을 식별하는 히스토그램 기반 지표를 생성합니다. 이 지표는 가격 움직임을 가우시안 정규 분포로 변환하여 주기적 패턴과 모멘텀 변화를 트레이더에게 더 명확하게 보여줍니다. 작동 원리 이 지표는 여러 계산 단계를 통해 가격 데이터를 처리합니다: 고가-저가 분석 : 지정된 기간 동안의 최고가와 최저가를 계산 가격 정규화 : 각 봉의 고가-저가 범위의 중점을 구하고 기간 범위에 대해 정규화하여 -1과 +1 사이의 값으로 스케일링 피셔 변환 적용 : 수학적 피셔 변환 공식 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) 를 스무딩과 함께 적용 추세 신호 처리 : 값 변화와 모멘텀 임계값을 기반으로 방향성 신호 생성 주요 특징 히스토그램 표시 : 별도의 지표 창에서 컬러 바로 렌더링 추세 기반 색상 : 강세 모멘텀은 녹색 바, 약세 모멘텀은 빨간색 바 노 리페인트 설계 : 현재
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
지표
MOON SNIPER 지표는 가격 행동 분석과 가우시안 분포 수학을 결합하여 외환 거래에서 고확률 진입점을 식별하는 돌파 감지 도구입니다. 핵심 메커니즘: 이 지표는 전통적인 피벗 포인트가 아닌 통계적 가격 분포를 사용하여 지지 및 저항 수준을 계산합니다. 가격이 균형을 찾을 가능성이 가장 높은 곳과 중요한 편차가 발생할 수 있는 곳을 결정하기 위해 가우시안 분포 원리를 적용합니다. 주요 특징: 통계 확률을 사용하여 돌파 구역 식별 가격 모멘텀과 수학적 분포 모델 결합 가격이 계산된 수준 위/아래로 돌파할 때 시각적 신호 제공 분포 강도를 보여주기 위해 볼륨과 유사한 히스토그램 디스플레이 사용 돌파 방향을 나타내는 색상 코드 시스템 (파란색/빨간색) 트레이딩 로직: 가격이 통계적으로 계산된 경계를 넘어 움직일 때, 지표는 모멘텀 주도의 움직임이 계속될 가능성이 높다는 신호를 보냅니다. 가우시안 분포 구성요소는 가격 움직임이 정상적인 가격 행동으로부터의 진정한 통계적 편차를 나타내는지
Bandana
Arinze Michael Ejike
지표
포괄적인 시장 분석을 위해 세 개의 별도 RSI 밴드 시스템이 차트에 동시에 표시됩니다. 각 시스템은 사용자 정의 가능한 기간과 임계값으로 RSI 값을 기반으로 지지 및 저항 수준을 계산합니다. 지표는 가격이 계산된 밴드를 돌파할 때 화살표 마커를 통해 시각적 거래 신호를 제공합니다. 롱 신호는 가격이 하위 밴드 아래에 있다가 위로 이동할 때 나타나며, 숏 신호는 가격이 상위 밴드 위에 있다가 아래로 떨어질 때 발동됩니다. 세 시스템 각각은 서로 다른 RSI 길이, 과매수 및 과매도 수준, 시간 프레임으로 독립적으로 구성할 수 있습니다. 기본 설정은 다양한 시장 상황에 최적화된 변동 임계값 수준으로 51, 31, 21 바 기간을 사용합니다. 내장된 경고 시스템은 밴드 돌파가 발생할 때 알림을 보내며, 동일한 신호에 대한 중복 경고를 방지합니다. 색상, 선 굵기, 화살표 표시를 포함한 모든 시각적 요소는 필요에 따라 사용자 정의하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 도구는 모든 시간 프레
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
지표
Ashod Scalper - Oscillator of a Moving Average MACD 전략 이 인디케이터는  Oscillator of a Moving Average 오실레이터 값에서 MACD를 계산하여 정확한 스캘핑 진입점을 식별합니다. 시스템은 빠른 지수 이동 평균이 느린 지수 이동 평균을 교차할 때 모멘텀 변화를 감지한 다음 2차 신호선 평활화를 통해 이러한 신호를 필터링합니다. 화살표는 교차의 정확한 순간에 차트에 나타나며, 녹색 화살표는 캔들 아래의 롱 진입을 표시하고 빨간색 화살표는 캔들 위의 숏 진입을 표시합니다. 인디케이터에는 시장 변동성에 따라 조정되는 ATR 기반 추적 손절 계산이 포함됩니다. 작동 원리 먼저 인디케이터는 표준 MACD 오실레이터에서  Oscillator of a Moving Average 데이터를 검색합니다. 이  Oscillator of a Moving Average 데이터는 두 번째 MACD 계산의 입력이 되어 이중 평활화된 모멘텀 측정
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
지표
Candles is a comprehensive chart visualization indicator for MetaTrader 5 that transforms how traders view price action. Instead of displaying standard candlesticks, this indicator plots price bars using over 34 different moving average calculations, along with the traditional Heiken Ashi chart and the renowned Kagi chart. This unique approach provides traders with smoothed price visualization that filters out market noise while maintaining critical trend information. What Makes Candles Differen
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
지표
ATR 적응 및 스마트 알림 기능을 갖춘 고급 카기 인디케이터 시장 노이즈를 필터링하고 진정한 추세 변화를 강조하는 이 전문 카기 인디케이터로 가격 분석을 혁신하세요. 1870년대 일본 쌀 시장의 전통적인 차트 방법을 기반으로 하며, 이 도구는 시간 기반 변동을 무시하고 중요한 가격 움직임에만 집중합니다. 핵심 기능: 이중 반전 방법 고정 델타: 반전 감지를 위한 정확한 가격 임계값 설정 ATR 기반: 평균 실제 범위(14기간 표준)를 사용한 시장 변동성에 대한 자동 적응 거래 스타일 및 시장 상황에 따라 방법 전환 시각적 명확성 양선(굵은, 파란색): 강세 모멘텀 - 매수자가 우세 음선(얇은, 빨간색): 약세 모멘텀 - 매도자가 우세 최적의 차트 가시성을 위한 사용자 정의 가능한 색상 및 선 두께 어깨(저항) 및 허리(지지) 레벨의 자동 표시 포괄적인 알림 시스템(7가지 카기 신호 규칙) 양/음 전환: 추세 방향이 변경될 때 즉시 알림 어깨 형성: 고점에서 약세 반전 포인트 알림
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
지표
페어 밸류 갭 지표 이 지표는 중간 캔들의 범위가 인접한 캔들에 의해 완전히 겹치지 않는 3개 캔들의 가격 불균형을 식별합니다. 이러한 갭은 변동성이 높은 기간 동안 갑작스러운 매수 또는 매도 압력으로 인해 발생하는 일시적인 주문 흐름 중단을 드러냅니다. 거래량 필터 거래량 필터는 의미 있는 거래 활동으로 뒷받침될 때만 갭이 나타나도록 보장합니다. 강세 갭은 양의 캔들 방향(종가가 시가보다 높음)이 필요하고, 약세 갭은 음의 방향(종가가 시가보다 낮음)이 필요합니다. 이는 확신이 부족한 약한 불균형을 걸러냅니다. UseVolume을 true로 설정하고 VolumeThreshold를 조정하여 필터링을 활성화하십시오. 입력 매개변수 InpColorUp - 강세 갭 색상(기본값 라임). InpColorDown - 약세 갭 색상(기본값 진핑크). Lookback - 스캔할 바 수(기본값 21). UseVolume - 거래량 기반 필터링 활성화(기본값 false). VolumeThreshol
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
유틸리티
Trading Utility with Integrated AI Demo In Comments. A comprehensive trading assistant that puts control at your fingertips. The tool streamlines order execution and position management while offering intelligent support through multiple AI providers. TRADE - Execute long and short positions with hedge capabilities. Configure stop-loss (SL) and take-profit (TP) levels with precision. Place pending orders and manage volume settings. The interface supports both MARKET and HEDGE modes with adjusta
RSI Better Version mt5
Arinze Michael Ejike
지표
베터 RSI는 기존 상대강도지수(RSI)의 향상된 버전으로, 평균 방향성 지수(ADX) 가중치를 통합하여 기존 RSI의 근본적인 약점 중 하나인 강한 추세 시장에서의 잘못된 신호 문제를 해결합니다. 기존 RSI의 문제점 J. Welles Wilder Jr.가 개발한 표준 RSI 오실레이터는 최근 가격 변화의 크기를 측정하여 과매수 또는 과매도 상태를 평가합니다. 그러나 강한 추세 시장에서는 RSI가 극단적인 영역(70 이상 또는 30 이하)에 장기간 머물러 있는 경향이 있어 수많은 잘못된 반전 신호를 생성합니다. 이러한 신호에 따라 행동하는 트레이더들은 추세와 싸우며 손실을 입는 경우가 많습니다. 해결책: ADX 기반 추세 필터링 베터 RSI는 ADX 측정을 통합하여 추세 강도를 감지하고 RSI의 민감도를 자동으로 조정함으로써 이 문제를 해결합니다. 핵심 통찰력은 다음과 같습니다: 시장이 강하게 추세를 보일 때, RSI가 작은 되돌림과 횡보에 덜 반응하기를 원합니다. 작동 원리 핵심
