포괄적인 시장 분석을 위해 세 개의 별도 RSI 밴드 시스템이 차트에 동시에 표시됩니다. 각 시스템은 사용자 정의 가능한 기간과 임계값으로 RSI 값을 기반으로 지지 및 저항 수준을 계산합니다.

지표는 가격이 계산된 밴드를 돌파할 때 화살표 마커를 통해 시각적 거래 신호를 제공합니다. 롱 신호는 가격이 하위 밴드 아래에 있다가 위로 이동할 때 나타나며, 숏 신호는 가격이 상위 밴드 위에 있다가 아래로 떨어질 때 발동됩니다.

세 시스템 각각은 서로 다른 RSI 길이, 과매수 및 과매도 수준, 시간 프레임으로 독립적으로 구성할 수 있습니다. 기본 설정은 다양한 시장 상황에 최적화된 변동 임계값 수준으로 51, 31, 21 바 기간을 사용합니다.

내장된 경고 시스템은 밴드 돌파가 발생할 때 알림을 보내며, 동일한 신호에 대한 중복 경고를 방지합니다. 색상, 선 굵기, 화살표 표시를 포함한 모든 시각적 요소는 필요에 따라 사용자 정의하거나 비활성화할 수 있습니다.

이 도구는 모든 시간 프레임과 거래 상품에서 작동하여 트레이더가 단일 지표 창 내에서 여러 RSI 관점을 비교할 수 있게 합니다. 상위 및 하위 밴드 사이의 중간선은 추세 분석을 위한 추가 기준점을 제공합니다.

별도의 지표로 차트를 복잡하게 만들지 않고 여러 RSI 계산에서 확인 신호를 찾는 트레이더에게 이상적입니다.



