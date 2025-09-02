FNCD mt5
- 지표
- Arinze Michael Ejike
- 버전: 1.0
FNCD 지표는 통계적 가격 정규화와 피셔 변환을 결합하여 정교한 오실레이터를 만드는 고급 기술 분석 도구입니다. 기초는 Z-점수 정규화에서 시작하며, 여기서 가격 데이터는 특정 기간 동안 현재 가격이 이동 평균에서 몇 개의 표준편차만큼 떨어져 있는지 계산하여 표준화됩니다. 이 정규화 과정은 원시 가격 움직임을 표준화된 단위로 변환하여 도구의 가격 수준에 관계없이 극단적인 편차를 더 쉽게 식별할 수 있게 합니다. 피셔 변환은 이러한 정규화된 값을 0 주위에서 진동하는 유계 오실레이터로 변환하며, 극단적인 판독값은 잠재적인 반전 영역을 나타냅니다. 피셔 변환된 값에 두 개의 지수 이동 평균이 적용됩니다 - 빠른 EMA와 느린 EMA - MACD와 유사하지만 향상된 통계적 특성을 가진 이중선 시스템을 생성합니다. 빠른 EMA가 느린 EMA를 아래에서 위로 교차할 때 강세 신호가 생성되고, 빠른 선이 느린 선을 위에서 아래로 교차할 때 약세 신호가 발생합니다. 통계적 정규화와 피셔 변환의 조합은 이 지표가 EMA 평활화 메커니즘을 통해 시장 노이즈를 필터링하면서 과매수 및 과매도 상황을 식별하는 데 특히 효과적이게 만듭니다.
Esse indicador é top demais , gostei muito. Pretendo testar os outros indicadores,se esse é bom imagina os outros. Obrigado