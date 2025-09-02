Gamma Trend AI Arinze Michael Ejike 5 (1) 지표

Gamma-Trend 지표는 추세 방향과 잠재적인 반전 지점을 식별하는 데 사용되는 기술적 거래 도구입니다. 그 궁극적인 목표는 간단합니다: 진입과 청산 신호를 명확하게 식별하는 것입니다. 차트에서 Gamma-Trend 지표는 추세 방향에 따라 변하는 색깔 있는 선으로 나타납니다: 한 색깔은 상승 추세를 나타내고, 다른 색깔은 하락 추세를 보여줍니다. 가격 움직임을 따라가는 트레일링 레벨을 특징으로 하며, 포지션 관리를 위한 지속적인 가이드를 제공합니다. 이 지표에는 현재 신호 상태와 추세 정보를 한눈에 보여주는 편리한 패널이 포함되어 있습니다. 이런 단순함이 아마도 팬들이 이 지표를 신뢰하는 이유일 것입니다. 지표 신호가 강세로 바뀔 때 롱 포지션으로 진입하고, 지표 신호가 약세로 바뀔 때 숏으로 가면 됩니다. 지표의 신호는 파란색과 빨간색 화살표 형태로 나타납니다. 파란색 화살표는 언제 롱으로 진입할지를 알려주고, 빨간색 화살표는 언제 숏으로 진입할지를 알려줍니다. 하지만 대부분