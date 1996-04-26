Solarwind No Repaint
- 지표
- Arinze Michael Ejike
- 버전: 1.0
Solarwind No Repaint는 정규화된 가격 데이터에 피셔 변환을 적용하는 기술적 오실레이터로, 잠재적인 시장 전환점을 식별하는 히스토그램 기반 지표를 생성합니다. 이 지표는 가격 움직임을 가우시안 정규 분포로 변환하여 주기적 패턴과 모멘텀 변화를 트레이더에게 더 명확하게 보여줍니다.
작동 원리 이 지표는 여러 계산 단계를 통해 가격 데이터를 처리합니다:
- 고가-저가 분석: 지정된 기간 동안의 최고가와 최저가를 계산
- 가격 정규화: 각 봉의 고가-저가 범위의 중점을 구하고 기간 범위에 대해 정규화하여 -1과 +1 사이의 값으로 스케일링
- 피셔 변환 적용: 수학적 피셔 변환 공식 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) 를 스무딩과 함께 적용
- 추세 신호 처리: 값 변화와 모멘텀 임계값을 기반으로 방향성 신호 생성
주요 특징
- 히스토그램 표시: 별도의 지표 창에서 컬러 바로 렌더링
- 추세 기반 색상: 강세 모멘텀은 녹색 바, 약세 모멘텀은 빨간색 바
- 노 리페인트 설계: 현재 봉에서의 신호 변경을 방지하기 위해 완료된 봉만 사용
- 적응형 민감도: 시장 노이즈를 필터링하는 구성 가능한 임계값 시스템
- 신호 지속성: 중요한 모멘텀 변화가 발생할 때까지 추세 방향 유지
매개변수
- 기간 (Extperiod): 고가-저가 계산을 위한 룩백 기간 (기본값: 10)
- 신호 민감도: 새로운 신호에 필요한 변화 임계값 (기본값: 0.05)
- 완료된 봉 사용: 완료된 봉만 사용하여 리페인트 방지 (기본값: true)
- 알림 사용: 신호 변경에 대한 알림 시스템 활성화 (기본값: false)
- 히스토그램 폭: 히스토그램 바의 시각적 두께 (기본값: 2)
거래 응용
- 모멘텀 평가: 가격 모멘텀의 강도와 방향 식별
- 반전 감지: 모멘텀 변화를 통해 잠재적인 추세 변화 발견 도움
- 추세 확인: 모멘텀 분석으로 가격 행동 검증
- 주기 분석: 주기적 시장 행동 식별에 효과적
- 진입 타이밍: 봉별 특정 방향 편향 제공
해석
- 녹색 바: 강세 모멘텀 단계 — 롱 포지션 선호
- 빨간색 바: 약세 모멘텀 단계 — 숏 포지션 선호
- 중성 바 (희미한 색상): 약한 모멘텀 — 추세 불확실성
- 제로 라인: 모멘텀 방향 변화의 기준점
- 극단값: ±2를 넘는 판독값은 잠재적 반전을 시사할 수 있음 (매개변수에 따라)
Solarwind No Repaint는 명확한 주기적 행동을 보이는 시장에서 최적으로 작동하며, 가격 행동 분석이나 다른 기술적 지표와 결합하여 거래 확인용으로 사용될 때 모멘텀 필터로서 효과적으로 작동합니다.