Solarwind No Repaint

Solarwind No Repaint는 정규화된 가격 데이터에 피셔 변환을 적용하는 기술적 오실레이터로, 잠재적인 시장 전환점을 식별하는 히스토그램 기반 지표를 생성합니다. 이 지표는 가격 움직임을 가우시안 정규 분포로 변환하여 주기적 패턴과 모멘텀 변화를 트레이더에게 더 명확하게 보여줍니다.

작동 원리 이 지표는 여러 계산 단계를 통해 가격 데이터를 처리합니다:

고가-저가 분석: 지정된 기간 동안의 최고가와 최저가를 계산 가격 정규화: 각 봉의 고가-저가 범위의 중점을 구하고 기간 범위에 대해 정규화하여 -1과 +1 사이의 값으로 스케일링 피셔 변환 적용: 수학적 피셔 변환 공식 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) 를 스무딩과 함께 적용 추세 신호 처리: 값 변화와 모멘텀 임계값을 기반으로 방향성 신호 생성

주요 특징

히스토그램 표시 : 별도의 지표 창에서 컬러 바로 렌더링

: 별도의 지표 창에서 컬러 바로 렌더링 추세 기반 색상 : 강세 모멘텀은 녹색 바, 약세 모멘텀은 빨간색 바

: 강세 모멘텀은 녹색 바, 약세 모멘텀은 빨간색 바 노 리페인트 설계 : 현재 봉에서의 신호 변경을 방지하기 위해 완료된 봉만 사용

: 현재 봉에서의 신호 변경을 방지하기 위해 완료된 봉만 사용 적응형 민감도 : 시장 노이즈를 필터링하는 구성 가능한 임계값 시스템

: 시장 노이즈를 필터링하는 구성 가능한 임계값 시스템 신호 지속성: 중요한 모멘텀 변화가 발생할 때까지 추세 방향 유지

매개변수

기간 (Extperiod): 고가-저가 계산을 위한 룩백 기간 (기본값: 10)

(Extperiod): 고가-저가 계산을 위한 룩백 기간 (기본값: 10) 신호 민감도 : 새로운 신호에 필요한 변화 임계값 (기본값: 0.05)

: 새로운 신호에 필요한 변화 임계값 (기본값: 0.05) 완료된 봉 사용 : 완료된 봉만 사용하여 리페인트 방지 (기본값: true)

: 완료된 봉만 사용하여 리페인트 방지 (기본값: true) 알림 사용 : 신호 변경에 대한 알림 시스템 활성화 (기본값: false)

: 신호 변경에 대한 알림 시스템 활성화 (기본값: false) 히스토그램 폭: 히스토그램 바의 시각적 두께 (기본값: 2)

거래 응용

모멘텀 평가 : 가격 모멘텀의 강도와 방향 식별

: 가격 모멘텀의 강도와 방향 식별 반전 감지 : 모멘텀 변화를 통해 잠재적인 추세 변화 발견 도움

: 모멘텀 변화를 통해 잠재적인 추세 변화 발견 도움 추세 확인 : 모멘텀 분석으로 가격 행동 검증

: 모멘텀 분석으로 가격 행동 검증 주기 분석 : 주기적 시장 행동 식별에 효과적

: 주기적 시장 행동 식별에 효과적 진입 타이밍: 봉별 특정 방향 편향 제공

해석

녹색 바 : 강세 모멘텀 단계 — 롱 포지션 선호

: 강세 모멘텀 단계 — 롱 포지션 선호 빨간색 바 : 약세 모멘텀 단계 — 숏 포지션 선호

: 약세 모멘텀 단계 — 숏 포지션 선호 중성 바 (희미한 색상): 약한 모멘텀 — 추세 불확실성

(희미한 색상): 약한 모멘텀 — 추세 불확실성 제로 라인 : 모멘텀 방향 변화의 기준점

: 모멘텀 방향 변화의 기준점 극단값: ±2를 넘는 판독값은 잠재적 반전을 시사할 수 있음 (매개변수에 따라)

Solarwind No Repaint는 명확한 주기적 행동을 보이는 시장에서 최적으로 작동하며, 가격 행동 분석이나 다른 기술적 지표와 결합하여 거래 확인용으로 사용될 때 모멘텀 필터로서 효과적으로 작동합니다.