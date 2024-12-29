DYJ BoS 지표는 다음을 포함하여 시장 구조 변화의 필수 요소를 자동으로 식별하고 표시합니다.





구조 돌파(BoS): 가격이 크게 움직여 이전 구조 지점을 돌파할 때 감지됩니다.





상승 추세선과 하락 추세선(UP & DN, 즉 연속적인 신고가와 신저가)을 표시하고, 가격이 이러한 선을 돌파하면 빨간색(BEAR)과 초록색(BULL) 화살표를 표시합니다.





BoS는 일반적으로 가격이 이전 가격 움직임에 의해 확립된 스윙 저점이나 스윙 고점을 확실히 통과할 때 발생합니다. 가격이 스윙 하이보다 높거나 스윙 로우보다 낮게 움직일 경우, 이는 단순히 이전에 형성된 시장 구조를 깨는 것이므로 "브레이크아웃" 구조라고 합니다. 이는 종종 시장 심리와 추세 방향의 변화를 나타내며, 기존 추세가 지속되거나 새로운 추세가 시작됨을 알립니다.





일반적으로 마감 정확도를 높이기 위해 손절매와 이익실현을 설정하지 않는 것이 좋습니다. 최종 포지션은 일반적으로 같은 방향의 다음 돌파점에서 마감되거나 반대 방향의 돌파점에서 마감됩니다.





특정 상품 거래에 대한 경험이 충분히 쌓이면 SL=7*TP 비율을 활용할 수 있습니다.





외환 기호의 경우 TP=500(최소 거래량당 5달러), SL=3500(최소 거래량당 35달러)으로 설정합니다. 단위 숫자는 POINTS입니다.





Volatility 75 지수 심볼의 경우 TP=500000(최소 거래량당 5 USD), SL=3500000(최소 거래량당 35 USD)으로 설정합니다. 단위 포인트 POINTS.





특정 UP, DN 가격선이 붕괴되면, 다음 UP, DN 선이 나타나는 시점이 포지션을 마감할 수 있는 마지막 기회로 활용될 수도 있습니다.





DYJ BoS는 모든 차트 기간의 모든 제품에 적용됩니다.





이러한 매수 및 매도 신호가 전송된 후에는 실용적인 추적 소프트웨어인 " DYJ follow Me " 도구를 다운로드하거나, 더 나은 방법으로 게임 전략을 활용하세요.





DYJ GameDevice 복사 트레이딩 소프트웨어는 이러한 신호를 받고, 자동으로 포지션을 오픈하거나 닫고, 게임 전략 기능을 사용하여 손실 주문을 수익으로 전환할 수 있습니다.









또한 DYJ Math Model Trader 지표 거래 분석 모델을 사용하면 지표의 실제 오픈 및 클로즈 거래 포지션을 표시하고 총 수익과 최대 변동 손실을 계산할 수 있습니다!













매개변수





InpUseLanguage = 영어 -- 언어 선택





InpScanBoSBars = 20 -- BoS 막대