DYJ BoS

DYJ BoS 지표는 다음을 포함하여 시장 구조 변화의 필수 요소를 자동으로 식별하고 표시합니다.

구조 돌파(BoS): 가격이 크게 움직여 이전 구조 지점을 돌파할 때 감지됩니다.

상승 추세선과 하락 추세선(UP & DN, 즉 연속적인 신고가와 신저가)을 표시하고, 가격이 이러한 선을 돌파하면 빨간색(BEAR)과 초록색(BULL) 화살표를 표시합니다.

BoS는 일반적으로 가격이 이전 가격 움직임에 의해 확립된 스윙 저점이나 스윙 고점을 확실히 통과할 때 발생합니다. 가격이 스윙 하이보다 높거나 스윙 로우보다 낮게 움직일 경우, 이는 단순히 이전에 형성된 시장 구조를 깨는 것이므로 "브레이크아웃" 구조라고 합니다. 이는 종종 시장 심리와 추세 방향의 변화를 나타내며, 기존 추세가 지속되거나 새로운 추세가 시작됨을 알립니다.

일반적으로 마감 정확도를 높이기 위해 손절매와 이익실현을 설정하지 않는 것이 좋습니다. 최종 포지션은 일반적으로 같은 방향의 다음 돌파점에서 마감되거나 반대 방향의 돌파점에서 마감됩니다.

특정 상품 거래에 대한 경험이 충분히 쌓이면 SL=7*TP 비율을 활용할 수 있습니다.

외환 기호의 경우 TP=500(최소 거래량당 5달러), SL=3500(최소 거래량당 35달러)으로 설정합니다. 단위 숫자는 POINTS입니다.

Volatility 75 지수 심볼의 경우 TP=500000(최소 거래량당 5 USD), SL=3500000(최소 거래량당 35 USD)으로 설정합니다. 단위 포인트 POINTS.

특정 UP, DN 가격선이 붕괴되면, 다음 UP, DN 선이 나타나는 시점이 포지션을 마감할 수 있는 마지막 기회로 활용될 수도 있습니다.

DYJ BoS는 모든 차트 기간의 모든 제품에 적용됩니다.

이러한 매수 및 매도 신호가 전송된 후에는 실용적인 추적 소프트웨어인 "DYJ follow Me" 도구를 다운로드하거나, 더 나은 방법으로 게임 전략을 활용하세요.

DYJ GameDevice 복사 트레이딩 소프트웨어는 이러한 신호를 받고, 자동으로 포지션을 오픈하거나 닫고, 게임 전략 기능을 사용하여 손실 주문을 수익으로 전환할 수 있습니다.

또는 BoS 지표가 포함된 DYJ BoS EA를 다운로드하세요.

또한 DYJ Math Model Trader 지표 거래 분석 모델을 사용하면 지표의 실제 오픈 및 클로즈 거래 포지션을 표시하고 총 수익과 최대 변동 손실을 계산할 수 있습니다!



매개변수

InpUseLanguage = 영어 -- 언어 선택

InpScanBoSBars = 20 -- BoS 막대
추천 제품
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
지표
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
지표
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
지표
우리의   Basic Support and Resistance   표시기는 기술 분석을 향상시키는 데 필요한 솔루션입니다.이 표시기는 차트/ MT4 버전 특징 피보나치 수준의 통합 : 지원 및 저항 수준과 함께 피보나치 수준을 표시하는 옵션과 함께, 우리의 지표는 시장 행동과 가능한 역전 영역에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. 성능 최적화 : 각 막대의 개구부에서만 확장 라인을 업데이트하는 옵션을 사용하여, 우리의 지표는 지원 및 저항 수준의 정확도를 희생하지 않고 최적의 성능을 보장합니다. 입력 주요 설정 Timeframe:  이 입력을 통해 차트에 더 높은 기간의 지지선과 저항선을 표시하도록 선택할 수 있습니다. Support/Resistance Strength [Number of Bars]:   이 입력을 사용하면 지지대와 저항의 강도를 결정할 수 있습니다.숫자가 높을수록지지/저항이 더 강해집니다. Price mode:  이 매개 변수를 사용하면 지원 및 저항 수준을
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
지표
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
지표
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
지표
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
지표
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Adaptive Momentum Wave
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Adaptive Momentum Wave: Unlock the Market's True Rhythm Tired of lagging indicators that get you into trades too late and whipsaw you in choppy markets? The Adaptive Momentum Wave is a next-generation trend analysis tool meticulously engineered to solve this exact problem. It dynamically adjusts to market volatility, providing you with a clearer, more responsive, and less noisy view of the underlying trend. Stop guessing and start trading with an indicator that thinks like the market moves. The
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
지표
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
지표
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
지표
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
지표
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Trading Utility
Tahir Hussain
유틸리티
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
지표
이것은 가격 레이블이 있는 Advanced ZigZag Dynamic   및/또는   Extended Fractals   표시기 극값을 기반으로 하는 지원 및 저항 수준의 MTF 표시기입니다(비활성화 가능). MTF 모드에 대해 더 높은 TF를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 레벨은 지그재그 표시 점을 기반으로 생성됩니다. 프랙탈 표시 점은 지그재그와 함께 또는 대신 사용할 수도 있습니다. 사용을 단순화하고 CPU 시간을 절약하기 위해 열릴 때 각 막대당 한 번씩 계산이 수행됩니다. 매개변수: ForcedTF - 레벨 계산을 위한 차트 타임프레임(현재와 같거나 초과할 수 있음) MinPipsLevelWidth - 포인트 단위의 최소 레벨 너비(매우 좁은 레벨에 사용) Use ZigZag Extremums points - 지그재그 피크를 사용하여 지원/저항 수준 계산을 활성화/비활성화합니다. Fixed pips range - 지그재그 표시기를 계산하기 위한 최소값과 최대값 사이의 거리
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Smart SD Arrow indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
지표
SMART SD ARROW INDICATOR  Trade Smarter, Not Harder: The Smart SD Arrow Indicator That Paints Clear Buy & Sell Signals Right On Your Chart!  Finally, an All-in-One Supply & Demand Tool That Doesn’t Just Draw Zones—It Gives You Precise, Actionable Entry Arrows. Stop Analyzing, Start Executing. Dear Trader, Let's be honest. You've tried indicators that draw complicated zones all over your chart. They look smart, but when it's time to pull the trigger, you're left with the same old question:
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
지표
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
지표
숫자 시퀀스 중 하나를 "산불 시퀀스"라고 합니다. 가장 아름다운 새로운 시퀀스 중 하나로 인식되었습니다. 주요 특징은 이 시퀀스가 ​​가장 짧은 경우에도 선형 추세를 피한다는 것입니다. 이 지표의 기초를 형성한 것은 이 속성입니다. 금융 시계열을 분석할 때 이 지표는 가능한 모든 추세 옵션을 거부하려고 합니다. 그리고 그가 실패하는 경우에만 그는 추세의 존재를 인식하고 적절한 신호를 제공합니다. 이 접근 방식을 통해 새로운 트렌드가 시작되는 순간을 정확하게 결정할 수 있습니다. 그러나 거짓 긍정도 가능합니다. 숫자를 줄이기 위해 이 표시기에 추가 필터가 추가되었습니다. 새 막대가 열리면 신호가 생성됩니다. 어떤 경우에도 다시 그리기가 발생하지 않습니다. 표시 매개변수: Applied Price   - 적용된 가격 상수. Period Main   - 표시기의 기본 기간, 유효한 값은 5 - 60 이내입니다. Period Additional   - 추가 기간, 이 매개변수의 유효한
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Renko Patterns는 렌코 차트를 벽돌 하나하나 분석하여, 전 세계 다양한 금융 시장에서 트레이더들이 자주 사용하는 유명한 차트 패턴들을 찾아냅니다. 시간 기반 차트와 비교하면, 렌코 차트는 시각적으로 단순하고 깔끔하여 패턴 중심의 트레이딩이 훨씬 쉽게 가능합니다. KT Renko Patterns에는 다양한 렌코 패턴이 포함되어 있으며, 이 중 상당수는 Prashant Shah의 저서 『Profitable Trading with Renko Charts』에서 자세히 설명되어 있습니다. KT Renko Patterns 인디케이터를 기반으로 한 100% 자동화된 EA는 여기에서 이용할 수 있습니다 - KT Renko Patterns EA . 기능 소개 최대 8개의 명확한 렌코 패턴을 거래할 수 있어, 혼동 없이 신뢰도 높은 트레이딩이 가능합니다. 객관성을 제공하기 위해 각 패턴에는 손절선과 피보나치 목표가 함께 제공됩니다. KT Renko Patterns는 각 패턴의 정
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
지표
ProEngulfing 무료 버전은 QualifiedEngulfing으로, 하루에 하나의 신호로 제한되며 기능이 적습니다. 모든 Koala 제품에 대한 최신 정보를 확인하려면 mql5 커뮤니티에서 Koala Trading Solution 채널에 가입하세요. 가입 링크는 아래와 같습니다: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution 이 제품의 MT4 버전은 아래 링크에서 다운로드 가능합니다: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 ProEngulfing 소개 – MT4용 전문가 수준의 Engulf 패턴 지표 정확성을 극대화한 ProEngulfing을 소개합니다. 이 최신 지표는 포렉스 시장에서 신뢰할 수 있는 Engulf 패턴을 식별하고 강조하는 데 중점을 둔 제품입니다. MetaTrader 4에 맞게 개발된 ProEngulfing은 신뢰도 높은 신호를 제공하기 위해
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
지표
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Market Profile FX
Nguyen Duc Quy
지표
Market profile was developed by Peter Steidlmayer in the second half of last century. This is a very effective tool if you understand the nature and usage. It's not like common tools like EMA, RSI, MACD or Bollinger Bands. It operates independently of price, not based on price but its core is volume. The volume is normal, as the instrument is sung everywhere. But the special thing here is that the Market Profile represents the volume at each price level. 1. Price Histogram The Price Histogram i
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
지표
설명 :  우리는 외환 시장(PSAR)에서 전문적이고 인기 있는 지표 중 하나를 기반으로 하는 새로운 무료 지표를 도입하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이 지표는 원래 포물선 SAR 지표에 대한 새로운 수정이며, 프로 SAR 지표에서 점과 가격 차트 사이의 교차를 볼 수 있습니다. 교차는 신호가 아니지만 이동 가능성의 끝을 말하는 것입니다. 새로운 파란색 점으로 매수를 시작하고 첫 번째 파란색 점 앞에 손절매를 1 attr 배치하고 마지막으로 점이 가격 차트를 교차하는 즉시 종료할 수 있습니다. 매수 또는 매도 신호를 여는 방법은 무엇입니까? 첫 번째 파란색 점으로 공개 매수 거래 및 첫 번째 빨간색 점으로 공개 매도 거래 정확한 손절매는 어디에 있습니까? 안전한 정지 손실은 첫 번째 점에 있을 수 있습니다(구매의 경우 첫 번째 파란색 점, 매도의 경우 첫 번째 빨간색 점) 올바른 이익실현은 어디에 있습니까? 이익실현은 손절매 거리와 RR에 따라 조정할 수 있으므로 내 제
FREE
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Experts
This is my first ExpertAdvisor, but it came along with more than 7 years in experience trading Forex , Crypto and Index.                                                                                SHEERAN: The Advanced Multi-Timeframe EA for Dynamic and Adaptive Trading   EA SHEERAN, is designed for traders who demand precision, flexibility, and reliability across multiple timeframes. Whether you’re targeting short-term gains on the M30 chart or looking for sustained moves on the H4, this E
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
지표
MT4 버전  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator 는 Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels 거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Levels를 사
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
제작자의 제품 더 보기
DYJ ScalpingBurg EA
Daying Cao
Experts
DYJ Scappingburg EA는 전자동 전문가 컨설턴트입니다. Burg 알고리즘 필터는 항목에 사용됩니다.컨설턴트는 헤지 및 ECN 계정 유형이 필요합니다. 주문 손실은 게임에 의해 보석되고 이윤이 될 것이다.주문 방향이 틀리면 언제든지 게임 정책을 비활성화할 수 있습니다. 일반적인 제안 추천 ECN 계좌,xauusd 포인트 차이는 8과 11 사이, 유로화 달러 포인트 차이는 1 최저 예금액은 200달러다. 제품 설명서에서 xauusd 및 EURUSD 설정 파일을 다운로드하십시오. Input Parameters [Burg] MinProfit                  =  160 -- Open positions if predicted profit >= MinProfit PastBars                   =  200     --   Number of past bars ModelOrder              =  0.37     --   Order of Bu
DYJ Trend analyst MT5
Daying Cao
지표
Dynamic Market Insights for Smart Trading Our goal is to provide seamless, high-quality services that empower market participants, traders, and analysts with real-time market insights and key indicators for informed decision-making. Advanced & User-Friendly Trend Analysis This is a cutting-edge, highly robust, and easy-to-use dynamic trend analysis indicator. The  DYJ Market Watch Indicator  evaluates market bullish and bearish strength using two distinct methods—each designed to measure differe
QuickClose
Daying Cao
유틸리티
QuickClose: Instant Order Management Made Simple QuickClose   allows you to instantly close all orders with a single click. It operates at high speed, giving you the flexibility to close orders for a specific symbol or all symbols at once. This makes trade management significantly faster and more efficient. This   Expert Advisor can swiftly close all buy and sell orders either for a selected symbol or across all trades. The   SymbolButton is specifically designed for order closure, featuring bo
SoarSignal
Daying Cao
지표
Professional traders know that a reversal in market price is the best entry points to trade. The trend changes K line state changes the most obvious. The SoarSignal is good to identify these changes, because we have incorporated the KDJ indicators. It is the closest to the K line state of the indicators. The two lines of KDJ Winner move within a range of 0 and 100. Values above 80 are considered to be in overbought territory and indicate that a reversal in price is possible. Values below 20 are
StrongCurrency
Daying Cao
5 (1)
지표
This StrongCurrency is a complete trading system based on a variety of technical indicators, moving averages and pivots. Each of those elements can be assessed in defined rules and coefficients (depending on the indicator) providing limitless optimization scenarios for the StrongCurrency. In order to work the StrongCurrency creates a trend strength and entry point signal list display by evaluating these data, that takes data from all symbols. It extrapolates all the information in order to get t
PowerSignal
Daying Cao
5 (1)
지표
이 PowerSignal은 기술 지표의 ATR을 기반으로 하는 완전한 거래 시스템입니다. 이 표시기는 분석된 모든 시간 프레임 및 통화 쌍에서 각 POWERTREND의 현재 상태를 기록합니다. PowerSignal은 이러한 데이터를 평가하여 추세 강도 및 진입점 신호 목록 디스플레이를 생성합니다. 한 쌍에 완전히 일치하는 경우 그러한 경우를 나타내는 경고가 나타납니다. 목록 데이터에는 Symbol, M5-MN1, BuyPercent, SellPercent, LastEntry가 포함됩니다. LastEntry는 진입점(기간, 가격, 시간)을 보여줍니다. 추세 강도가 75%보다 크면 강력한 통화 쌍으로 간주됩니다. Inputs Value Periods = 14 - indicators Periods. Text color = White - Normal text color. Buy Signal color = LawnGreen - Long signal color. Sell signal co
DYJ TwoMACrossAlarm
Daying Cao
지표
This indicator shows the crossing between two moving averages, a slower and faster moving average. Signal show alert pop-up, when MA1 crosses above the MA2. Signal show alert pop-up, when MA1 crosses below the MA2. Inputs Value Fast MA Setup Period = 5 - period of Faster Moving Average (value 5). Mode = SMA - type of Moving Average (SMA, EMA, SMMA, LWMA). Price = Close - type of price (Close, Open, Low, High, Median, Typical, Weighted). Slow MA Setup Period = 10 - period of Slower MA (value 10)
DYJ TwoMATrendFollowing
Daying Cao
Experts
This EA is based on the classical trend-following system of opening the positions. The EA is based on DYJ TwoMACrossAlarm and ATR and CCI indicator. It uses two moving averages. The EA uses dynamic allocation MA period. The MA1 and MA2 period is the Fibonacci sequence, such as 5.8 or 13.21 or 21.34 or...; EA Entry Rules: Go long when fast MA1 crosses above the slow MA2 and CCI crosses above the zero line; Go short when fast MA1 crosses below the slow MA2 and CCI crosses below the zero line; the
DYJ NewsForexFactory
Daying Cao
유틸리티
DYJ 뉴스 외환공장은 달력 거래 도구와 거시경제 사건의 기본 시장 분석 지표이다. 여기서 미국과 유럽연합에서 오스트레일리아와 일본에 이르기까지 세계 최대 경제의 금융 뉴스와 지표를 찾을 수 있으며, 총 9 개 경제가 60 여 종의 통화 쌍을 포함하고 있다. 공공 출처에서 실시간으로 800 여 개의 거시경제 지표와 사건을 수집하다. 각 척도에는 과거, 현재 및 예측 값과 중요도 특성이 있습니다. 또한 이 서비스는 많은 양의 기록 데이터를 차트와 테이블로 저장합니다. 지표 오른쪽에 있는 동적 녹색 화살표는 이전 이벤트가 발생했음을 나타내며 해당 통화에 대한 데이터 분석 결과를 제공합니다. 결과에 따라 통화 쌍의 수와 공백을 판단할 수 있다. 표시기 왼쪽에 있는 노란색 별표는 다음에 발생할 이벤트를 나타냅니다. 표시기 시계열 열에는 각 시점의 이벤트 객체가 표시됩니다. 표시기에는 전자 메일 및 알림 푸시 기능이 있습니다. All currency pairs GBPUSD, EUR
DYJ ThreeMACrossAlarm
Daying Cao
지표
This indicator shows the crossing between three moving averages (slower, middle and faster ones). When fast MA crosses up middle MA and middle MA crosses up slow MA, the bullish alert is issued. When fast MA crosses down middle MA and middle MA crosses down slow MA, the bearish alert is issued. Signals to close buy positions are generated if fast MA crosses middle MA downwards, signals to close sell positions are generated if fast MA crosses middle MA upwards. Inputs Fast MA Setup MAPeriod1 = 5
DYJ ThreeMACross
Daying Cao
Experts
The Expert Advisor is based on three Moving Average indicators. ThreeMACross is based on the following idea: crossing of three Moving Average lines (Fast, Middle and slow ones) is used as a signal for opening and closing a position together. Go Long when Fast MA (MA1) crosses above Middle MA (MA2), and Middle MA (MA2) crosses above Slow MA (MA3). Go Short when Fast MA (MA1) crosses below Middle MA (MA2), and Middle MA (MA2) crosses below Slow MA (MA3). Signals to close buy positions are generate
DYJ RiseTrading
Daying Cao
Experts
The RiseTrading is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and PowerSignal and MACD and Stochastic indicators. The main advantages of the trend trading strategy used by the Expert Advisor are opening positions only in the direction of a trend, ability for the long-term retention of profitable positions allowing users to achieve good combinations of profit/loss distributions. That can work on a real account at
DYJ StochController
Daying Cao
지표
DYJ 주식 컨트롤러는 전체 통화 주식 거래 시스템입니다. M1 부터 MN 까지의 각 통화 쌍에 대한 임의 값을 표시할 수 있습니다 한 주기의 Stoch 값이 초과판매 구역과 초과구매 구역에 도달하면 색상 힌트가 있습니다. 너는 이 정보에 근거하여 정확한 거래를 할 수 있다 "DYJ 재고 컨트롤러" 라는 재고 지표 템플릿을 만들어 저장해 주세요. 마우스로 초과구매구역이나 초과구매구역을 클릭하면 해당 통화 대 주기도가 자동으로 열리고 Stoch 지표가 로드됩니다. INPUT InpPairs                      = "GBPUSD,EURUSD,USDJPY,USDCHF,XAUUSD,USDCAD,GBPJPY,EURJPY,EURGBP,EURAUD,EURNZD,EURCAD,CADJPY,AUDUSD,AUDNZD,AUDCAD,AUDJPY,NZDJPY,NZDUSD,NZDCAD,GBPAUD,GBPNZD,GBPCAD,CHFJPY,NZDCHF,AUDCHF,EURCHF";     Inp
DYJ SoarTrading
Daying Cao
Experts
The DYJ SoarTrading is based on SoarSignal indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Signals to buy are generated when SoarSignal has crossed oversold downwards, reached oversold and then crossed back up through oversold. Signals to sell are generated when SoarSignal has crossed overbought upwards, reached overbought, and then crossed back down through overbought. Close a trade when SoarSignal reaches the opposite side ( overbought for long order, oversold for short order).
DYJ WilliamsPercentRange SignalSource
Daying Cao
지표
The  DYJ WPR - SignalSource is based on  WPR  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. The  WPR  recommends  Indicator values ranging between 80 and 100% indicate that the market is oversold. Indicator values ranging between 0 and 20% indicate that the market is overbought. The entry signal of this indicator is a turning point in the trend. The indicator uses analog trading technology, Provide you with indicators to evaluate the overall profit of the opening signal and clo
DYJ Sharp
Daying Cao
지표
DYJ Sharp advanced algorithm that detects new trends and current trend continuations for use as an entry and exit strategy. The strategy display the SHARP trend demarcation area. This SHARP area has high HighLine and low LowLine. Falling of high below HighLine of SHARP and then falling of close below LowLine of SHARP can be interpreted as a signal to sell. Rising of close above HighLine of SHARP and then rising of low above LowLine of SHARP can be interpreted as a signal to buy. The signal for e
DYJ TrendWave
Daying Cao
지표
DYJ TRENDWAVE features an advanced algorithm that detects new trends and current trend continuations for use as an entry strategy. DYJ TRENDWAVE's volatility is based on the power of buyers and sellers, it grabs total body size of candles and identifies the battle between buyers and sellers as a percentage of the total volume, like Sellers: (-)100% and Buyers: (+)100%. This information can be used for any entry and exit strategy. For bullish/Long Pin bar it is below the price line, for bearish/S
DYJ TrendWave EA
Daying Cao
Experts
DYJTRENDWAVE features an advanced algorithm that detects new trends and current trend continuations for use as an entry strategy. DYJTRENDWAVE's volatility is based on the power of buyers and sellers, it grabs total body size of candles and identifies the battle between buyers and sellers as a percentage of the total volume, like Sellers: (-)100% and Buyers: (+)100%. This information can be used for any entry and exit strategy. For bullish/Long Pin bar it is below the price line, for bearish/Sho
DYJ Scalping EA
Daying Cao
Experts
DYJ 되팔기는 전자동 전문가 컨설턴트다. 무작위 지표 필터는 항목에 사용됩니다.컨설턴트는 헤지 및 ECN 계정 유형이 필요합니다. 주문 손실은 게임에 의해 보석되고 이윤이 될 것이다.주문 방향이 틀리면 언제든지 게임 정책을 비활성화할 수 있습니다. 일반적인 제안 추천 ECN 계좌,xauusd 포인트 차이는 8과 11 사이, 유로화 달러 포인트 차이는 1 최저 예금액은 200달러다. Please download the xauusd and EURUSD settings file in the product comments area 입력 매개변수 InpLotsRisk                = 0.002  -- Lots Risk x% risk 0.002% If the balance is $10000 and 500 leverage risk 0.1%  If the balance is $100 or $200 and 500 leverage rsik 0.008%, If the balance
DYJ T3ModeMA
Daying Cao
2 (1)
지표
DYJ T3ModeMA 는 T3 알고리즘을 기반으로 합니다. T3 알고리즘은 미국 잡지' TASC' 가 발표한 문장' 더 나은 모바일 평균선' 에 기술 분석 분야에 도입됐다. T3 은 가격 시퀀스를 매끄럽게 하는 동시에 추세 추적 시스템의 지연을 줄일 수 있습니다. 포인터의 기둥 크기에 따라 입장 신호가 결정되며, 기둥 크기가 0 에 가까울 때 추세의 전환점입니다. 이 지표는 모의 거래 기술을 사용합니다. 개판 신호와 파장 신호의 전반적인 수익성을 평가하는 지표를 제공합니다. 네가 어떤 평가 모델로 거래하든 모두 편리하다. 최대 이익 모델 평가 모델을 선택할 때, 추적 손실 방지 기능을 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 추세 이윤을 최대한 추적할 수 있다. 반대 신호를 선택하여 평가 모드를 끄면 맞은편 신호가 다시 평평해질 때까지 참을성 있게 기다리는 것이 좋습니다. 이것은 추세가 실제로 끝나고 이익을 얻을 때까지 기다릴 수 있습니다. 지수 오픈 및 플랫 창고를 자동으로 따라야
DYJ Long term Strategy EA
Daying Cao
Experts
DYJ Long term Strategy EA는 장거리 거래 시스템입니다. 우리는 촛불에서 최저가격을 찾아 여러가지 추세로 시작하고 최고가격자리를 찾아 빈자리를 찾는 추세로 시작하며 가장 긴 시간동안 창고를 보유하고 가장 큰 리윤을 얻게 된다. 주문 방향이 틀렸을 때, 전략은 그것을 흑자로 전환시킬 수 있다. EA 는 하나의 통화 대 차트 주기에서만 실행됩니다. Signal URL INPUT InpMagicNumber = 8257 InpIsDisplayInterface = true InpEAComment = LTS InpRStrategyTimeFrame = 1 Day InpLotsRisk = 0.0002 -- Lots Risk x%,default 0.002% if blance is 10000$ InpLots = 0.01 -- fixed lot [0-->Auto] InpMaxSpread = 100 Maxtrades = 1 InpDirection = Both InpFristOrde
DYJ Bands EA MT4
Daying Cao
Experts
The DYJBands opens and closes positions using Bollinger Bands signals: It performs trades after a price rebound from the borderlines of the indicator. It has the option to close positions by an opposite signal, by take profit and stop loss, move a trade to breakeven upon reaching the central Bollinger band or after a certain price movement. By default, the EA is configured for trading the GBPUSD currency pair on the H1 timeframe. Also, settings for the EURUSD, USDJPY, USDCAD and XAUUSD currency
DYJ MacdSto EA MT4
Daying Cao
Experts
The DYJ MacdSto is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and MACD and Stochastic and RSI and ADX indicators. The main advantages of the trend trading strategy used by the Expert Advisor are opening positions only in the direction of a trend, ability for the long-term retention of profitable positions allowing users to achieve good combinations of profit/loss distributions. DYJ MacdSto EA uses MACD and Stoch
DYJ StrongCurrency EA MT4
Daying Cao
Experts
This StrongCurrency is a complete trading system based on a variety of technical indicators, moving averages and pivots. Each of those elements can be assessed in defined rules and coefficients (depending on the indicator) providing limitless optimization scenarios for the StrongCurrency. In order to work the StrongCurrency creates a trend strength and entry point signal list display by evaluating these data, that takes data from all symbols. It extrapolates all the information in order to get t
DYJ TrendPending EA
Daying Cao
Experts
The DYJ TrendPending EA tracks the new change of price of the currency pair and opens trades in case of a price low and high from the main movement in the direction of the trend. So EA uses the least risky grid and Add lots. And can attach a positive and reverse pending order. The PositivePending orders can reduce the number of grids and Add lots,  while ReversePending orders reduce the loss of orders . For more convenient search, the working timeframe has been added to inputs (Work timeframe).
DYJ ArtOfForexsWar
Daying Cao
Experts
This is a multi-currency and multi-strategy EA. This EA is to create one or more polling trading strategies in a transaction. In the polling mode, the strategies filter a trend-free range market environment and trades are placed in the opposite direction at the edges of the range. With an additional main trend filter in the trend-following mode, the DYJ's ArtOfForexWar can also trade pull-backs during trends in the trend of loss. The winning rate is more than 95% within three orders or three cl
DYJ ArtOfMakingMoney
Daying Cao
Experts
DYJ ArtOfMakingMoney attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices Features Monitors all pairs at the same time. The EA monitors the top 35 pairs by default, but you can select less pairs if you wish. It is a multi-currency EA that can be run from a s
DYJ Trend Analyst
Daying Cao
5 (1)
지표
우리의 목표는 정보에 입각한 시기적절한 거래 결정을 위해 꼭 필요한 도구를 사용하여 접근 가능하고 양질의 서비스를 제공하고 시장 참가자, 거래자 및 분석가를 모두 가능하게 하는 것입니다. 가장 최적화되고 강력하며 사용하기 쉬운 DYJ 트렌드 분석 지표. DYJ Trend 분석가는 각 방향 압력 유형에 대해 하나씩 두 가지 개별 측정값을 사용하여 시장의 강세 및 약세 힘을 측정하려고 시도합니다. 지표의 BearsIndex는 더 낮은 가격에 대한 시장의 욕구를 측정하려고 시도합니다. 지표의 BullsIndex는 더 높은 가격에 대한 시장의 욕구를 측정하려고 시도합니다. DYJ Trend 분석가를 위한 Pivot Point Extra Indicator. 우리의 피벗 포인트 표시기는 피벗 포인트와 지지 및 저항 수준을 계산하는 고급 알고리즘을 기반으로 합니다. 미래의 중요한 가격 수준과 가능한 시장 반전에 대한 믿을 수 없을 정도로 정확한 예측. 모든 시장(forex, 상품
DYJ Trend Analyser EA
Daying Cao
Experts
The DYJ Trend Analyser EA is based on  DYJ Trend Analyst  indicator. The most optimized, highly robust and easy to use DYJ Trend Analyser EA. DYJ Trend Analyser EA attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices. The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices. Pivot Point Extra Indicator for DYJ Tre
DYJ Market Challenges
Daying Cao
Experts
This is an expert adviser that is intended to trade where sudden sharp movements occur on charts.  This EA is the trend breakout trading. However it makes only one trade per bar. Low risk EA with no too many positions, and there are predefined TP, SL and TS for each position. Features Monitors all pairs at the same time. The EA monitors the top 15 pairs by default, but you can select less pairs if you wish. It is a multi-currency EA that can be run from a single chart (M5 to D1,recommended timef
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변