Kagi Indicator
- 지표
- Arinze Michael Ejike
- 버전: 2.222
- 활성화: 5
ATR 적응 및 스마트 알림 기능을 갖춘 고급 카기 인디케이터
시장 노이즈를 필터링하고 진정한 추세 변화를 강조하는 이 전문 카기 인디케이터로 가격 분석을 혁신하세요. 1870년대 일본 쌀 시장의 전통적인 차트 방법을 기반으로 하며, 이 도구는 시간 기반 변동을 무시하고 중요한 가격 움직임에만 집중합니다.
핵심 기능:
이중 반전 방법
- 고정 델타: 반전 감지를 위한 정확한 가격 임계값 설정
- ATR 기반: 평균 실제 범위(14기간 표준)를 사용한 시장 변동성에 대한 자동 적응
- 거래 스타일 및 시장 상황에 따라 방법 전환
시각적 명확성
- 양선(굵은, 파란색): 강세 모멘텀 - 매수자가 우세
- 음선(얇은, 빨간색): 약세 모멘텀 - 매도자가 우세
- 최적의 차트 가시성을 위한 사용자 정의 가능한 색상 및 선 두께
- 어깨(저항) 및 허리(지지) 레벨의 자동 표시
포괄적인 알림 시스템(7가지 카기 신호 규칙)
- 양/음 전환: 추세 방향이 변경될 때 즉시 알림
- 어깨 형성: 고점에서 약세 반전 포인트 알림
- 허리 형성: 저점에서 강세 반전 포인트 알림
- 다중 어깨: 연속적으로 하락하는 고점으로 강한 약세 추세 감지
- 다중 허리: 연속적으로 상승하는 저점으로 강한 강세 추세 식별
- 다층 돌파: 갑작스러운 수직 가격 급등 알림
- 추세 강도 분석: 모멘텀 강도를 측정하기 위한 선 길이 추적
개별 알림 제어
- 특정 알림 유형 활성화 또는 비활성화
- 추세 확인을 위한 연속 카운트 사용자 정의(기본값: 3)
- 모든 알림에는 정확한 가격 수준 및 명확한 방향 신호 포함
- 롱/숏 기회 알림
기술 사양
- 모든 시간대에서 작동(M1~MN)
- 모든 시장에 적합: FX, 주식, 상품, 지수, 암호화폐
- 최대 히스토리 바: 1000(조정 가능)
- 리페인팅 없음 - 마감된 바를 기반으로 한 계산
- 자동 객체 정리를 통한 효율적인 메모리 사용
트레이딩 적용
- 추세 식별: 굵은 선은 강한 추세를 확인하고, 얇은 선은 약세를 나타냄
- 지지/저항: 어깨와 허리는 주요 가격 레벨 표시
- 노이즈 감소: 중요한 움직임만 차트 변경을 트리거
- 돌파 트레이딩: 다층 알림이 폭발적인 가격 변동 포착
- 범위 감지: 빈번한 반전은 통합 기간을 나타냄
위험 관리 지침
- 이전 어깨/허리 레벨에서 손절매 사용
- 확인을 위해 거래량 분석과 결합
- 자산 변동성에 따라 반전 임계값 조정
- 실시간 거래 전 과거 데이터에서 다양한 설정 테스트
- 시장 상황 고려: 추세 대 범위
권장 설정
- 당일 거래: ATR 방법, 승수 1.0-2.0
- 스윙 트레이딩: ATR 방법, 승수 2.0-3.0 또는 고정 델타 30-100핍
- 스캘핑: 고정 델타 5-15핍(고빈도 신호)
- 포지션 트레이딩: ATR 방법, 승수 3.0+ 또는 고정 델타 100+핍
이 인디케이터는 시간 기반 노이즈를 제거하고 순수한 가격 행동에 집중하여 전통적인 캔들스틱 분석을 보완합니다. 적절한 위험 관리, 포지션 크기 조정 및 시장 맥락 인식과 결합할 때 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
참고: 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 항상 적절한 위험 관리를 실천하고 실시간 거래 전에 전략을 철저히 테스트하십시오.