Kagi Indicator

ATR 적응 및 스마트 알림 기능을 갖춘 고급 카기 인디케이터

시장 노이즈를 필터링하고 진정한 추세 변화를 강조하는 이 전문 카기 인디케이터로 가격 분석을 혁신하세요. 1870년대 일본 쌀 시장의 전통적인 차트 방법을 기반으로 하며, 이 도구는 시간 기반 변동을 무시하고 중요한 가격 움직임에만 집중합니다.

핵심 기능:

이중 반전 방법

고정 델타: 반전 감지를 위한 정확한 가격 임계값 설정

ATR 기반: 평균 실제 범위(14기간 표준)를 사용한 시장 변동성에 대한 자동 적응

거래 스타일 및 시장 상황에 따라 방법 전환

시각적 명확성

양선(굵은, 파란색): 강세 모멘텀 - 매수자가 우세

음선(얇은, 빨간색): 약세 모멘텀 - 매도자가 우세

최적의 차트 가시성을 위한 사용자 정의 가능한 색상 및 선 두께

어깨(저항) 및 허리(지지) 레벨의 자동 표시

포괄적인 알림 시스템(7가지 카기 신호 규칙)

양/음 전환: 추세 방향이 변경될 때 즉시 알림 어깨 형성: 고점에서 약세 반전 포인트 알림 허리 형성: 저점에서 강세 반전 포인트 알림 다중 어깨: 연속적으로 하락하는 고점으로 강한 약세 추세 감지 다중 허리: 연속적으로 상승하는 저점으로 강한 강세 추세 식별 다층 돌파: 갑작스러운 수직 가격 급등 알림 추세 강도 분석: 모멘텀 강도를 측정하기 위한 선 길이 추적

개별 알림 제어

특정 알림 유형 활성화 또는 비활성화

추세 확인을 위한 연속 카운트 사용자 정의(기본값: 3)

모든 알림에는 정확한 가격 수준 및 명확한 방향 신호 포함

롱/숏 기회 알림

기술 사양

모든 시간대에서 작동(M1~MN)

모든 시장에 적합: FX, 주식, 상품, 지수, 암호화폐

최대 히스토리 바: 1000(조정 가능)

리페인팅 없음 - 마감된 바를 기반으로 한 계산

자동 객체 정리를 통한 효율적인 메모리 사용

트레이딩 적용

추세 식별: 굵은 선은 강한 추세를 확인하고, 얇은 선은 약세를 나타냄

지지/저항: 어깨와 허리는 주요 가격 레벨 표시

노이즈 감소: 중요한 움직임만 차트 변경을 트리거

돌파 트레이딩: 다층 알림이 폭발적인 가격 변동 포착

범위 감지: 빈번한 반전은 통합 기간을 나타냄

위험 관리 지침

이전 어깨/허리 레벨에서 손절매 사용

확인을 위해 거래량 분석과 결합

자산 변동성에 따라 반전 임계값 조정

실시간 거래 전 과거 데이터에서 다양한 설정 테스트

시장 상황 고려: 추세 대 범위

권장 설정

당일 거래: ATR 방법, 승수 1.0-2.0

스윙 트레이딩: ATR 방법, 승수 2.0-3.0 또는 고정 델타 30-100핍

스캘핑: 고정 델타 5-15핍(고빈도 신호)

포지션 트레이딩: ATR 방법, 승수 3.0+ 또는 고정 델타 100+핍

이 인디케이터는 시간 기반 노이즈를 제거하고 순수한 가격 행동에 집중하여 전통적인 캔들스틱 분석을 보완합니다. 적절한 위험 관리, 포지션 크기 조정 및 시장 맥락 인식과 결합할 때 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

참고: 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 항상 적절한 위험 관리를 실천하고 실시간 거래 전에 전략을 철저히 테스트하십시오.