Algoyin MT5 Strategy Tester

이 도구가 해결하는 문제

MetaTrader 5 전략 테스터에서는 일반적으로 트레이더가 수동으로 거래를 실행할 수 없습니다. 자동화된 Expert Advisor(EA)가 어떻게 작동하는지 관찰할 수만 있고, 수동 전략 테스트, 가격 행동 연습, 또는 재량 분석을 위해 직접 Buy 또는 Sell 주문을 할 수 없습니다.

Algoyin MT5 Strategy Tester는 이 제한을 해결하여 다음을 가능하게 합니다:

  • MT5 전략 테스터 내에서 직접 거래 실행

  • 원클릭 버튼으로 Buy 및 Sell 포지션 열기

  • 모든 거래에 미리 정의된 Stop Loss 및 Take Profit 레벨 자동 적용

  • 한 번의 클릭으로 모든 오픈 포지션 즉시 종료

  • 통제된 백테스팅 환경에서 거래 아이디어를 수동으로 테스트하고 개선

  • 내장 기술 지표를 활용해 수동 거래 실행과 분석 및 확인 결합

  • Stop Loss와 Take Profit 설정 가능

수동 거래 실행 기능

  • BUY 버튼: 즉시 매수 주문

  • SELL 버튼: 즉시 매도 주문

  • CLOSE 버튼: EA가 생성한 모든 오픈 포지션 종료

  • 고정된 로트 크기 및 자동 Stop Loss / Take Profit 적용

  • 레벨을 수동으로 이동하거나 가격을 입력할 필요 없음

주요 입력값 설명

1. LOT-SIZE

Buy 또는 Sell 주문을 실행할 때 사용할 고정 거래량을 정의합니다.

  • 모든 거래에서 동일한 로트 크기 사용

  • 전략 테스트 중 일관성 유지

  • 백테스팅 및 연습 세션에 이상적

2. SL PRICE INTERVAL

진입가와 Stop Loss 사이의 거리를 제어합니다.

  • 포인트가 아닌 가격 값으로 정의

  • 거래 실행 시 자동 적용

  • Buy 거래 시 SL은 진입가 아래, Sell 거래 시 SL은 진입가 위에 설정

3. TP PRICE INTERVAL

진입가와 Take Profit 사이의 거리를 제어합니다.

  • 가격 값으로 정의

  • 거래 실행 시 자동 적용

  • 위험 대비 보상 테스트를 쉽고 빠르게 수행

선택적 지표 (완전 설정 가능)

표시할 지표를 선택하고 설정을 수정할 수 있습니다. 모든 지표는 시각적 분석용이며 자동으로 거래를 실행하지 않습니다.

포함된 지표

  • Fast Moving Average (단기 이동평균)
    단기 추세 및 모멘텀 시각화

  • Slow Moving Average (장기 이동평균)
    상위 추세 방향 확인

  • RSI (Relative Strength Index)
    과매수 및 과매도 시장 조건

  • ATR (Average True Range)
    시장 변동성 측정

  • ADX (Average Directional Index)
    추세 강도 분석

  • Stochastic Oscillator
    모멘텀, 반전, 풀백 감지

각 지표는:

  • 켜기/끄기 가능

  • 기간, 계산 방법, 가격 유형 등 사용자 정의 가능

이상적인 사용 사례

  • MT5 전략 테스터에서 수동 전략 테스트

  • 가격 행동 및 재량 거래 연습

  • 지표 기반 전략 검증

  • 거래 실행 능력 학습 및 개선


