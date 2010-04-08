Glow Beyond Time 거래의 새로운 시대에 오신 것을 환영합니다. Glow Beyond Time는 단순한 EA가 아니라 지속적으로 변화하는 시장에서 우위를 제공하기 위해 설계된 정교한 솔루션입니다. 고급 프레임워크에서 구축된 이 전문가 자문은 최첨단 전략과 혁신적인 위험 관리 시스템을 결합하여 자신감과 정확성으로 거래할 수 있게 해줍니다.

Early access pricing: 100. Just 9 users have purchased so far. Once 10 copies are sold, the price will change to 120.





Welcome to a new era of trading. Glow Beyond Time is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results "거래에서의 성공은 위험을 관리하면서 이익을 극대화하는 것입니다—Glow Beyond Time는 안전성과 일관성에 중점을 두어 이를 실현합니다."

전략의 핵심

Glow Beyond Time는 트렌드 반전을 탐지하는 데 뛰어납니다. 고급 지표와 가격 행동 분석을 사용하여 EA는 현재의 트렌드가 힘을 잃고 있음을 식별하고 임박한 시장 반전을 신호합니다. 이러한 중요한 전환점에서 거래에 진입함으로써 Glow Beyond Time는 시장 방향이 전환되기 전에 초기 움직임을 포착할 수 있게 해줍니다. MACD 필터는 추가적인 안전성을 제공하여 잘못된 신호를 피할 수 있도록 합니다.

또한 고급 트레일링 스톱 시스템은 트렌드가 진행됨에 따라 동적으로 이익을 고정합니다. 이 트레일링 스톱은 시장 상황에 맞게 조정되어 최소한의 하락폭으로 최대의 수익을 추구할 수 있게 합니다. 본질적으로 Glow Beyond Time는 트렌드 추종자이자 위험 관리자로서 각각의 거래를 최적화합니다.

측면 세부 사항 심볼 US500 시간대 M15 트렌드 추종 시스템 예, 강력한 시장 트렌드를 포착하고 트렌드가 사라질 때까지 따르도록 설계되었습니다. MACD 필터 예, 높은 확률의 거래만 실행되도록 추가 안전성을 위해 통합되었습니다. 고급 트레일링 스톱 예, 손실을 최소화하면서 이익을 고정하도록 설계되었으며, 시장 상황에 동적으로 적응합니다. 위험 설정 당신의 거래 스타일과 위험 감수 성향에 맞게 조정 가능합니다. Blog

Glow Beyond Time는 프랍 회사 챌린지를 포함한 다양한 거래 계좌와 호환되어, 이러한 시험을 자신감 있게 통과하고자 하는 트레이더에게 이상적인 선택입니다.

경고: Glow Beyond Time는 거래 중복을 방지하기 위해 하나의 차트에서만 사용해야 합니다. 이는 EA가 최고 잠재력으로 작동하며 여러 차트에서 거래를 중복하지 않도록 보장합니다.

시작하는 방법 Glow Beyond Time를 당신의 US500 M15 차트에 부착합니다. 전략에 따라 위험 선호도를 조정합니다. 밖으로 나가 즐기고 EA가 나머지를 처리하도록 하세요.

일관성을 목표로 하든 자금 조달 계좌 챌린지를 통과하려고 하든, Glow Beyond Time는 당신의 거래 목표를 달성하는 데 필요한 기술과 전략을 갖추고 있습니다.