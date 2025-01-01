파일 속성

파일 속성을 가져오기 위해 FileGetInteger() 함수를 사용합니다. 호출 중에 ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER 열거에서 필요한 속성 식별자가 전달됩니다.

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

ID ID 설명 FILE_EXISTS 존재 여부 확인 FILE_CREATE_DATE 생성일 FILE_MODIFY_DATE 마지막 수정일 FILE_ACCESS_DATE 파일 마지막 접근일 FILE_SIZE 파일 크기(바이트) FILE_POSITION 파일에서 포인터의 위치 FILE_END 파일 부호 끝 가져오기 FILE_LINE_END 선 부호 끝 가져오기 FILE_IS_COMMON 파일이 모든 터미널의 공유 폴더에 열립니다 (FILE_COMMON 참조) FILE_IS_TEXT 파일이 텍스트 파일로 열립니다 (FILE_TXT 참조) FILE_IS_BINARY 파일이 바이너리 파일로 열립니다 (FILE_BIN 참조) FILE_IS_CSV 파일이 CSV로 열립니다 (FILE_CSV 참조) FILE_IS_ANSI 파일이 ANSI로 열립니다 (FILE_ANSI 참조) FILE_IS_READABLE 열린 파일을 읽을 수 있습니다 (FILE_READ 참조) FILE_IS_WRITABLE 열려 있는 파일에 쓸 수 있습니다 (FILE_WRITE 참조)

FileGetInteger() 함수에 두 가지 다른 호출 옵션이 있습니다. 첫 번째 옵션에서는 파일의 속성을 가져오기 위해 FileOpen() 기능을 사용하여 파일을 여는 동안 파일 핸들이 지정됩니다. 이 옵션을 사용하면 파일의 모든 속성을 가져올 수 있습니다.

FileGetInteger() 함수의 두 번째 옵션은 파일 이름별로 파일 속성값을 반환합니다. 이 옵션을 사용하면 다음과 같은 일반 속성만 얻을 수 있습니다:

FILE_EXISTS – 지정된 이름의 파일 존재

FILE_CREATE_DATE – 지정된 이름의 파일 생성 날짜

FILE_MODIFY_DATE – 지정된 이름의 파일 수정 날짜

FILE_ACCESS_DATE – 지정된 이름의 파일에 대한 마지막 액세스 날짜

FILE_SIZE – 지정된 이름의 파일 크기

위에서 지정한 속성 이외의 속성을 가져오려고 하면 FileGetInteger() 호출의 두 번째 옵션이 오류를 반환합니다.