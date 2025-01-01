파일 속성
파일 속성을 가져오기 위해 FileGetInteger() 함수를 사용합니다. 호출 중에 ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER 열거에서 필요한 속성 식별자가 전달됩니다.
ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER
|
ID
|
ID 설명
|
FILE_EXISTS
|
존재 여부 확인
|
FILE_CREATE_DATE
|
생성일
|
FILE_MODIFY_DATE
|
마지막 수정일
|
FILE_ACCESS_DATE
|
파일 마지막 접근일
|
FILE_SIZE
|
파일 크기(바이트)
|
FILE_POSITION
|
파일에서 포인터의 위치
|
FILE_END
|
파일 부호 끝 가져오기
|
FILE_LINE_END
|
선 부호 끝 가져오기
|
FILE_IS_COMMON
|
파일이 모든 터미널의 공유 폴더에 열립니다 (FILE_COMMON 참조)
|
FILE_IS_TEXT
|
파일이 텍스트 파일로 열립니다 (FILE_TXT 참조)
|
FILE_IS_BINARY
|
파일이 바이너리 파일로 열립니다 (FILE_BIN 참조)
|
FILE_IS_CSV
|
파일이 CSV로 열립니다 (FILE_CSV 참조)
|
FILE_IS_ANSI
|
파일이 ANSI로 열립니다 (FILE_ANSI 참조)
|
FILE_IS_READABLE
|
열린 파일을 읽을 수 있습니다 (FILE_READ 참조)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
열려 있는 파일에 쓸 수 있습니다 (FILE_WRITE 참조)
FileGetInteger() 함수에 두 가지 다른 호출 옵션이 있습니다. 첫 번째 옵션에서는 파일의 속성을 가져오기 위해 FileOpen() 기능을 사용하여 파일을 여는 동안 파일 핸들이 지정됩니다. 이 옵션을 사용하면 파일의 모든 속성을 가져올 수 있습니다.
FileGetInteger() 함수의 두 번째 옵션은 파일 이름별로 파일 속성값을 반환합니다. 이 옵션을 사용하면 다음과 같은 일반 속성만 얻을 수 있습니다:
- FILE_EXISTS – 지정된 이름의 파일 존재
- FILE_CREATE_DATE – 지정된 이름의 파일 생성 날짜
- FILE_MODIFY_DATE – 지정된 이름의 파일 수정 날짜
- FILE_ACCESS_DATE – 지정된 이름의 파일에 대한 마지막 액세스 날짜
- FILE_SIZE – 지정된 이름의 파일 크기
위에서 지정한 속성 이외의 속성을 가져오려고 하면 FileGetInteger() 호출의 두 번째 옵션이 오류를 반환합니다.