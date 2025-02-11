通貨 / OGI
OGI: Organigram Holdings Inc
1.88 USD 0.11 (6.21%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OGIの今日の為替レートは、6.21%変化しました。日中、通貨は1あたり1.77の安値と1.89の高値で取引されました。
Organigram Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OGI News
- Organigram: The Capital Efficient Market Leader Trading At A Discount (NASDAQ:OGI)
- OrganiGram Q3 2025 slides: Record revenue and international sales fuel growth
- Organigram Posts Wider Loss, Eyes Profitability In Near Term - Organigram Global (NASDAQ:OGI)
- OrganiGram (OGI) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Explainer-How US marijuana reclassification could help cannabis companies
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- Tilray Brands Is A Buy Again (NASDAQ:TLRY)
- Village Farms Stock: Time To Move To The Sidelines (NASDAQ:VFF)
- Beat the Market the Zacks Way: Curtiss-Wright, Oracle, Starbucks in Focus
- Americans Should Buy Canadian Cannabis Companies
- Are Tobacco Companies Ready To Invest In Cannabis? - Organigram Global (NASDAQ:OGI)
- Organigram Global Announces CEO Succession Plan
- Exit Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- This Week In Cannabis: Earnings Season, Uruguay's 'Pepe' Mujica's Legacy, DEA's Meme Backlash, California's Tax Hike, The DEA's Stance And More - Advanced Flower Capital (NASDAQ:AFCG), Ascend Wellness Holdings (OTC:AAWH)
- Organigram Lights Up Q2 With 74% Sales Surge, Profitable Turn - Organigram Global (NASDAQ:OGI)
- Cannabis Investors Should Sell Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Big Tobacco's Latest $86.8 Million Cannabis Investment Signals Growing Industry Influence - Auxly Cannabis Group (OTC:CBWTF), British American Tobacco (NYSE:BTI)
- Organigram Reports In-Line Q1 Results As Cannabis Sector Tanks (NASDAQ:OGI)
- Organigram Stock Is A Small-Cap Bargain (NASDAQ:OGI)
- Organigram (OGI) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Cannabis Producer Organigram Q1 Sales Jump 17%, Expect C$10 Million From Motif Integration, Annual Run-Rate Synergies Within Two Years - OrganiGram Holdings (NASDAQ:OGI)
- Organigram Holdings Inc. (OGI) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Options Volatility and Implied Earnings Moves Today, February 11, 2025 - TipRanks.com
1日のレンジ
1.77 1.89
1年のレンジ
0.85 1.94
- 以前の終値
- 1.77
- 始値
- 1.77
- 買値
- 1.88
- 買値
- 2.18
- 安値
- 1.77
- 高値
- 1.89
- 出来高
- 991
- 1日の変化
- 6.21%
- 1ヶ月の変化
- 11.24%
- 6ヶ月の変化
- 84.31%
- 1年の変化
- 4.44%
