OGI: Organigram Holdings Inc
1.76 USD 0.05 (2.92%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OGI за сегодня изменился на 2.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.70, а максимальная — 1.76.
Следите за динамикой Organigram Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OGI
Дневной диапазон
1.70 1.76
Годовой диапазон
0.85 1.94
- Предыдущее закрытие
- 1.71
- Open
- 1.70
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- Low
- 1.70
- High
- 1.76
- Объем
- 523
- Дневное изменение
- 2.92%
- Месячное изменение
- 4.14%
- 6-месячное изменение
- 72.55%
- Годовое изменение
- -2.22%
