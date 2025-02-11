Währungen / OGI
OGI: Organigram Holdings Inc
1.87 USD 0.01 (0.53%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OGI hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.85 bis zu einem Hoch von 1.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Organigram Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OGI News
- Options Volatility and Implied Earnings Moves Today, February 11, 2025 - TipRanks.com
Tagesspanne
1.85 1.90
Jahresspanne
0.85 1.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.88
- Eröffnung
- 1.90
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Tief
- 1.85
- Hoch
- 1.90
- Volumen
- 172
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- 10.65%
- 6-Monatsänderung
- 83.33%
- Jahresänderung
- 3.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K