QuotazioniSezioni
Valute / OGI
Tornare a Azioni

OGI: Organigram Holdings Inc

1.80 USD 0.08 (4.26%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OGI ha avuto una variazione del -4.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.80 e ad un massimo di 1.90.

Segui le dinamiche di Organigram Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OGI News

Intervallo Giornaliero
1.80 1.90
Intervallo Annuale
0.85 1.94
Chiusura Precedente
1.88
Apertura
1.90
Bid
1.80
Ask
2.10
Minimo
1.80
Massimo
1.90
Volume
519
Variazione giornaliera
-4.26%
Variazione Mensile
6.51%
Variazione Semestrale
76.47%
Variazione Annuale
0.00%
21 settembre, domenica