Valute / OGI
OGI: Organigram Holdings Inc
1.80 USD 0.08 (4.26%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OGI ha avuto una variazione del -4.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.80 e ad un massimo di 1.90.
Segui le dinamiche di Organigram Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OGI News
Intervallo Giornaliero
1.80 1.90
Intervallo Annuale
0.85 1.94
- Chiusura Precedente
- 1.88
- Apertura
- 1.90
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Minimo
- 1.80
- Massimo
- 1.90
- Volume
- 519
- Variazione giornaliera
- -4.26%
- Variazione Mensile
- 6.51%
- Variazione Semestrale
- 76.47%
- Variazione Annuale
- 0.00%
21 settembre, domenica