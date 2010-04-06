Pro Multi Sniper ms
- エキスパート
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 26.19
- アクティベーション: 15
PRO MULTI SNIPER EAは、MT4プラットフォームで約90%の精度を誇る高品質な自動売買システムです。
この収益性の高いスキャルピングEAは、現在市場で最も安定したシステムの一つです。M15 timeframe!
このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
テストと取引用のEAセットファイルをダウンロードしてください:
EA独自の機能：
- 機械学習手法を使用
- 複利法とスキャルピング手法を実装
- 市場のボラティリティに応じて、システムがダイナミックSLを自動設定
- EAはデフォルトで自動（ロット計算）リスク管理機能を備え、固定ロットオプションも搭載
- 取引エントリー感度パラメータを調整可能
- ギャップを回避するため、金曜日から月曜日までオープン注文を保持しない
- 1分単位の高精度な動作時間フィルター
- ロボットには損益分岐点機能が搭載されています。
- 口座レバレッジ：1:30～1:2000の範囲で任意。
- 推奨ペアはGBPCAD、GBPAUDです。
- 危険なマーチンゲール/グリッドは使用していません。アカウント保護のため、各注文には独自のSLが設定されています。
- 稼働時間：EAは、設定の時間フィルターに基づき、米国取引セッション終了からアジア取引セッション中盤までエントリー機会を探します。稼働時間中にシステムが注文をオープンしなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。このEAはスナイピング取引システムであることを忘れないでください。
- 時間枠：15分足のみ。
- スプレッド・スワップ情報表示機能搭載 - 接続されている通貨ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。
- 画面には、口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。
- Info Spread Swap Displayはチャートの任意の場所に配置できます。
0 - 左上、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。
インストール方法：
- システムは、狭スプレッド（RawスプレッドまたはECN）のMT4取引口座が必要です。
- GBPCAD、GBPAUDチャートを開きます。
- 各チャートでM15タイムフレームを選択します。
- 各チャートにEAをアタッチします。
- 各チャートのEAに対応する「Set_file」を適用します。パラメータTrading_Flag = trueであることを確認してください。
- ロボットはすべて自動的に処理します。必要なのは、MT4にインストールしてPCを実行したままにしておくこと（またはVPSを使用する）だけです。
重要!!!取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。
- 営業時間：MT4のmarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、EAのタイムゾーン設定を変更する必要があります。ブローカーのタイムゾーンを確認するため、その旨をメッセージでお知らせください。確認をお手伝いし、必要に応じて関連するSet_filesをご提供いたします。
- スプレッドとブローカー：パフォーマンスを最大限に高めるには、スプレッドの狭い口座（ロースプレッドまたはECN）を選択することが非常に重要です。
- EAのアップデート：EAは最新バージョンを使用する必要があります。