Pro Multi Sniper ms

PRO MULTI SNIPER EA 是一款高质量的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。





这款盈利丰厚的剥头皮 EA 确实是目前市场上最稳定的系统之一。 M15 timeframe!

它是仅在本 MQL5 网站提供的原创产品。









EA 的独特功能：

- 使用机器学习方法.

- 实现复利方法和剥头皮技术。

- 系统根据市场波动自动设置动态止损。

- EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。

- 可调整交易入场敏感度参数。

- 周五至周一不保留未结订单，避免出现缺口。

- 精确的运行时间过滤器，精度为 1 分钟。

- 机器人具有盈亏平衡功能。

- 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。

- 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD。

- 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。

- 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束到亚洲交易时段中期寻找入场机会。如果系统在运行时间内没有开单 - 这意味着图表上没有可用的入场信号 - 请记住，这款 EA 是一款狙击交易系统。

- 时间范围：仅 M15。

- 内置点差掉期信息显示 - 显示当前外汇货币对的点差和掉期。

- 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。

- 点差掉期信息显示可以放置在图表的任意位置：

0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。





安装方法：

- 系统要求 MT4 交易账户点差较小（原始点差或 ECN）。

- 打开 GBPCAD、GBPAUD 图表。

- 在每个图表上选择 M15 时间周期。

- 将 EA 附加到每个图表。

- 将相应的“Set_file”应用到每个图表的 EA。确保参数 Trading_Flag = true。

- 机器人会自动执行所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 并保持电脑运行（或使用 VPS）。





重要提示！！！为获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：

- 工作时间：强烈建议使用 market_watch = GMT+2（标准时间）和 GMT+3（夏令时）的 MT4。如果您经纪商的服务器与格林威治标准时间 (GMT) 时区不同，则需要调整 EA 时间设置。只需向我发送消息（以检查您的经纪商时区）即可。我会协助您进行检查，并在必要时提供相关的 Set_files。

- 点差和经纪商：为了获得最佳性能，选择点差较小的账户（原始点差或 ECN）非常重要。

- EA 更新：必须使用最新版本的 EA。