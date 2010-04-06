Pro Multi Sniper ms

Советник PRO MULTI SNIPER — это высококачественная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4.





Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время. M15 timeframe!

Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5.





Скачайте файлы настроек советника (EA Set_files) для тестирования и торговли: GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file





Уникальные особенности советника:

- Используются методы машинного обучения.

- Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга.

- Система автоматически устанавливает динамический стоп-лосс в зависимости от волатильности рынка.

- Советник по умолчанию имеет автоматическое управление рисками (расчет лота) и возможность установки фиксированного лота.

- Настраиваемый параметр чувствительности входа в сделку.

- Отсутствует удержание открытых ордеров с пятницы по понедельник для предотвращения гэпов.

- Точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.

- Робот имеет функцию безубыточности. – Кредитное плечо: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000.

– Наиболее рекомендуемые пары: GBPCAD, GBPAUD.

– Опасного мартингейла/сетки нет. Каждый ордер имеет свой стоп-лосс для защиты счета.

– Время работы: советник ищет возможности входа с конца американской торговой сессии до середины азиатской сессии, используя временной фильтр в настройках. Если система не открывала ордера в течение рабочего времени, это означает, что на графике не было доступных сигналов на вход. Не забывайте, что этот советник – снайперская торговая система.

– Таймфрейм: только M15.

– Встроенный индикатор информации о спреде и свопах – отображает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он подключен.

– Также отображаются баланс счета, средства и маржа. - Отображение информации о спреде и свопе можно разместить в любом углу графика:

0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.





Как установить:

- Для системы требуется торговый счёт MT4 с узкими спредами (Raw Spread или ECN).

- Откройте графики GBPCAD, GBPAUD.

- Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.

- Прикрепите советник к каждому графику.

- Примените соответствующий «Set_file» к советнику на каждом графике. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.

- Робот делает всё автоматически - вам нужно просто установить его на MT4 и оставить компьютер включенным (или просто использовать VPS).





ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте рекомендациям ниже:

- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, необходимо скорректировать настройки времени советника. Просто отправьте мне сообщение об этом (для проверки часового пояса вашего брокера). Я помогу вам это проверить и предоставлю соответствующие Set_files при необходимости.

- СПРЕД И БРОКЕР: Для оптимальной работы крайне важно выбрать счёт с узкими спредами (Raw Spread или ECN).

- ОБНОВЛЕНИЯ EA: Необходимо использовать последнюю версию EA.