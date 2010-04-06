Pro Multi Sniper ms

O EA PRO MULTI SNIPER é um sistema de negociação automática de alta qualidade com precisão de cerca de 90% para a plataforma MT4.





Este EA de scalping lucrativo é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente. M15 timeframe!

É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.





Baixe os arquivos de configuração (Set_files) do EA para teste e negociação: GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file





Recursos exclusivos do EA:

- Métodos de aprendizado de máquina utilizados.

- Método de juros compostos e técnicas de scalping implementados.

- O sistema define o SL dinâmico automaticamente, dependendo da volatilidade do mercado.

- O EA possui gerenciamento de risco automático (cálculo de lote) por padrão e opções de lote fixo.

- Parâmetro de sensibilidade de entrada de negociação ajustável.

- Não é possível manter ordens abertas de sexta a segunda para evitar gaps.

- Filtro preciso de tempo de operação com precisão de 1 minuto.

- O robô possui função de ponto de equilíbrio.

- Alavancagem da conta: qualquer na faixa de 1:30 a 1:2000.

- Os pares mais recomendados são GBPCAD e GBPAUD.

- Sem martingale/grade perigosa. Cada ordem possui seu próprio SL para proteção da conta.

- Tempo de operação: o EA busca oportunidades de entrada do final do pregão dos EUA até meados do pregão da Ásia, de acordo com o filtro de tempo nas configurações. Se o sistema não abriu ordens durante o tempo de operação, significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico. Não se esqueça de que este EA está explorando o sistema de negociação.

- Período: apenas M15.

- Exibição integrada de informações sobre spread e swaps - exibe o spread e os swaps atuais do par de moedas ao qual está vinculado.

- A exibição também exibe o saldo da conta, o patrimônio líquido e as margens.

- É possível localizar a exibição de informações sobre spread e swaps em qualquer canto do gráfico:

0 - para o canto superior esquerdo, 1 - canto superior direito, 2 - canto inferior esquerdo, 3 - canto inferior direito.





Como instalar:

- O sistema requer uma conta de negociação MT4 com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN).

- Abra gráficos GBPCAD e GBPAUD.

- Selecione o período M15 em cada gráfico.

- Anexe o EA a cada gráfico.

- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag = true.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4 e deixar o PC rodando (ou apenas usar o VPS).





IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:

- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4 onde market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as configurações de horário do EA. Basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Ajudarei a verificar e fornecerei os Set_files relacionados, se necessário.

- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar contas com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para obter o melhor desempenho.

- ATUALIZAÇÕES DO EA: É necessário usar a versão mais recente do EA.