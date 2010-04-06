Pro Multi Sniper ms

PRO MULTI SNIPER EA는 MT4 플랫폼에서 약 90%의 정확도를 제공하는 고품질 자동 거래 시스템입니다.





이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. M15 timeframe!

MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.





테스트 및 거래를 위한 EA 세트 파일 다운로드: GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file





EA 고유 기능:

- 머신 러닝 기법 사용

- 복리법 및 스캘핑 기법 구현

- 시스템은 시장 변동성에 따라 동적 손절매(SL)를 자동으로 설정합니다.

- EA는 기본적으로 자동(랏 계산) 위험 관리 및 고정 랏 옵션을 제공합니다.

- 거래 진입 민감도 매개변수 조정 가능

- 갭 발생을 방지하기 위해 금요일부터 월요일까지 미체결 주문을 보관하지 않습니다.

- 1분 정확도의 정밀한 작동 시간 필터

- 로봇에 손익분기점 기능이 있습니다.

- 계좌 레버리지: 1:30~1:2000 범위 내 임의 설정 가능.

- 가장 권장되는 통화쌍은 GBPCAD, GBPAUD입니다.

- 위험한 마팅게일/그리드 패턴은 없습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위해 자체 손절매(SL)가 있습니다.

- 운영 시간: EA는 설정의 시간 필터에 따라 미국 거래 세션 종료부터 아시아 세션 중반까지 진입 기회를 모색합니다. 운영 시간 동안 시스템이 주문을 개시하지 않았다면 차트에 진입 신호가 없다는 것을 의미합니다. 이 EA는 스나이핑 거래 시스템을 사용하고 있다는 점을 명심하십시오.

- 시간대: M15만 해당.

- 내장 정보 스프레드 스왑 디스플레이 - 해당 통화쌍의 현재 스프레드와 스왑을 표시합니다.

- 계좌 잔액, 자본금, 증거금도 표시합니다.

- 정보 스프레드 스왑 디스플레이는 차트의 어느 모서리에서나 찾을 수 있습니다.

0 - 왼쪽 상단, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단.





설치 방법:

- 시스템에는 좁은 스프레드(원시 스프레드 또는 ECN)의 MT4 거래 계좌가 필요합니다.

- GBPCAD, GBPAUD 차트를 엽니다.

- 각 차트에서 M15 시간대를 선택합니다.

- 각 차트에 EA를 추가합니다.

- 각 차트의 EA에 해당하는 "Set_file"을 적용합니다. Trading_Flag 매개변수가 true인지 확인합니다.

- 로봇이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4에 설치하고 PC를 실행 상태로 두거나 VPS를 사용하기만 하면 됩니다.





중요!!! 최상의 거래 시스템 성능을 위해 아래 권장 사항을 따르세요.

- 운영 시간: market_watch = GMT+2(표준시) 및 GMT+3(일광 절약 시간제)인 MT4를 사용하는 것이 좋습니다. 브로커 서버의 GMT 시간대가 다를 경우 EA 시간 설정을 변경해야 합니다. 브로커 시간대를 확인하려면 해당 내용을 저에게 메시지를 보내주세요. 확인 과정을 도와드리고, 필요한 경우 관련 Set_files를 제공해 드리겠습니다.

- 스프레드 및 브로커: 최상의 성과를 위해서는 스프레드가 낮은 계좌(원시 스프레드 또는 ECN)를 선택하는 것이 매우 중요합니다.

- EA 업데이트: 최신 버전의 EA를 사용해야 합니다.