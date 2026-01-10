TrendSeeker Dashboard Pro Godwin Edward Enyali インディケータ

TrendSeeker Pro ― 究極のトレンド＆ターニングポイント・ダッシュボード + H4レンジ検出器 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard は、トレーダーを常にトレンドの正しい方向へ導き、低確率なレンジ相場を排除し、高精度なターニングポイントエントリーを自信をもって提供する、 完全なマルチタイムフレーム市場判断システム です。 これは単なるインジケーターではありません。 取引前に必ず答えを出す、完成されたトレードフレームワーク です。 このツールは、エントリー前に次の 3つの重要な質問 に答えます： 市場は トレンド相場 か レンジ相場 か？ 上位足（ H4 ）の バイアス は何か？ 最も 安全で精度の高いエントリーポイント はどこか？ 1️⃣ スマート・マルチシンボル・トレンドダッシュボード（H4ベース） 内蔵ダッシュボードは、 すべての取引可能シンボル を自動スキャンし、H4時間足における EMA・ADX・ATR ロジックを用いて各通貨ペアを即座に分類します。 ダッシュボードには以下が明確に表示されます： PAIR （通貨ペア）