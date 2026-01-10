Premium Supply and Demand Zones with Alerts
- インディケータ
- Godwin Edward Enyali
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS
Premium Supply and Demand Zones with Alerts は、プロ仕様の スマートマネー（Smart Money）トレーディング指標 で、機関投資家レベルの需給ゾーン と マルチタイムフレームのトレンドヒストグラム を組み合わせ、高精度の リジェクションエントリー を提供します。
本指標は、メインチャート上で プレミアムな需給ゾーン を自動検出し、強力なヒゲ反発ロジック によってエントリーを確認します。シグナルは 支配的なトレンド方向にのみ発生 し、そのトレンドは 需給ヒストグラム によって明確に判定されます。
主な強み
ヒストグラムはトレンドのフィルターです。
高時間足で 需要が優勢か供給が優勢か を視覚的に示し、市場の力に沿った取引 を可能にします。
ゾーン品質のコントロール（あなたの優位性）
SwingDepth パラメータ を調整することで、トレーダーは プレミアムゾーン を正確に設定可能です：
-
SwingDepth が大きい → 強力で機関レベルのゾーン
-
SwingDepth が小さい → 頻度は高いが、やや弱めのゾーン
これにより、市場のノイズを フィルタリング し、高品質な価格構造のみ に注目して、機関投資家と同レベルの精度で取引 ができます。
主な機能
-
メインチャート上に プレミアム需給ゾーン を表示
-
有効ゾーンでの リジェクション矢印
-
白矢印 → BUY（需要ゾーンでの反発）
-
黄色矢印 → SELL（供給ゾーンでの反発）
-
-
マルチゾーン検出エンジン（複数市場構造対応）
-
需給ヒストグラム（トレンド判定エンジン）
-
マルチタイムフレームトレンド確認（H4 & D1）
-
ヒゲ反発ロジック（確定後に再描画なし）
-
アラートと通知（ポップアップ・サウンド・プッシュ通知）
-
完全カスタマイズ可能なパラメータ
適したトレーダー
-
Smart Money Concepts（SMC）
-
需給ゾーン取引
-
オーダーフロー / 機関投資家戦略
-
スキャルピング、デイトレード、スイングトレード
プレミアムゾーンを定義。
ヒストグラムのトレンドに従う。
真の価格反発時のみエントリー。