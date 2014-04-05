FractalBreakoutLevels
- インディケータ
- Askar Koibagarov
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 9
FractalBreakoutLevels
概要：
このインジケーターは、価格変動の分析に基づいて動的な価格レベルをプロットします。過去の価格データを組み合わせて、取引の参考となる重要なレベルを特定します。
動作原理：
このインジケーターは、現在および過去の価格データの関係を分析して市場構造を調べます。変化する市場条件に適応する連続的なラインを描画し、動的なサポート/レジスタンスレベルとして機能します。
レベル形成の原理：
-
インジケーターは複数の連続したバーにわたる分析を組み合わせて使用します
-
レベルは特定の価格関係の下で形成されます
-
明確なシグナルがない場合、インジケーターは以前の値を保持して連続的なラインを作成します
技術仕様：
-
価格チャート上で直接動作します
-
連続的なレベル（青いライン）をプロットします
-
外部設定はなく、標準的な価格データで動作します
-
過去の値を再描画しません
応用：
このインジケーターは次の目的で使用できます：
-
潜在的なサポート/レジスタンスレベルの特定
-
可能性のあるトレンド反転ポイントの検出
-
プロットされたレベルに対するストップロスレベルの設定
-
ブレイクアウトとトレンド継続の確認
特徴：
-
すべての時間枠で動作します
-
独立したツールとして、または他のインジケーターと組み合わせて使用できます
-
市場構造の視覚的な明確さを提供します
注意：
最良の結果を得るには、様々な銘柄と時間枠でのテストをお勧めします。このインジケーターは分析ツールであり、包括的な取引戦略の一部として使用する必要があります。