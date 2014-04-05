FractalBreakoutLevels

概要：

このインジケーターは、価格変動の分析に基づいて動的な価格レベルをプロットします。過去の価格データを組み合わせて、取引の参考となる重要なレベルを特定します。

動作原理：

このインジケーターは、現在および過去の価格データの関係を分析して市場構造を調べます。変化する市場条件に適応する連続的なラインを描画し、動的なサポート/レジスタンスレベルとして機能します。

レベル形成の原理：

インジケーターは複数の連続したバーにわたる分析を組み合わせて使用します

レベルは特定の価格関係の下で形成されます

明確なシグナルがない場合、インジケーターは以前の値を保持して連続的なラインを作成します

技術仕様：

価格チャート上で直接動作します

連続的なレベル（青いライン）をプロットします

外部設定はなく、標準的な価格データで動作します

過去の値を再描画しません

応用：

このインジケーターは次の目的で使用できます：

潜在的なサポート/レジスタンスレベルの特定

可能性のあるトレンド反転ポイントの検出

プロットされたレベルに対するストップロスレベルの設定

ブレイクアウトとトレンド継続の確認

特徴：

すべての時間枠で動作します

独立したツールとして、または他のインジケーターと組み合わせて使用できます

市場構造の視覚的な明確さを提供します

注意：

最良の結果を得るには、様々な銘柄と時間枠でのテストをお勧めします。このインジケーターは分析ツールであり、包括的な取引戦略の一部として使用する必要があります。