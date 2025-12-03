WprMfiSar

WPR+MFI融合パラボリックSAR

説明：
このインジケータは、2つのオシレーター（ウィリアムズ％Rとマネーフローインデックス）とトレンド指標であるパラボリックSARを1つのウィンドウに統合したものです。WPRとMFIの値を平均化し、その結果のラインを基にパラボリックSARを構築します。

動作原理：

  1. Avg(WPR,MFI)ライン - WPR（0-100の範囲に変換）とMFIの平均値

  2. パラボリックSARポイント - Avg(WPR,MFI)ラインの値に基づいて構築

シグナル：

  1. レベル交差：

    • ラインが20を下から上にクロス → 買いシグナルの可能性

    • ラインが80を上から下にクロス → 売りシグナルの可能性

  2. SARの位置：

    • SARポイントがラインの下 → 上昇トレンド

    • SARポイントがラインの上 → 下降トレンド

  3. 複合分析：

    • 買い：ラインが20より上で、SARがラインより下

    • 売り：ラインが80より下で、SARがラインより上

設定：

  • InpWPRPeriod  - WPR期間（デフォルト：14）

  • InpMFIPeriod  - MFI期間（デフォルト：14）

  • InpMFIVolume  - MFIで使用するボリュームタイプ（デフォルト：VOLUME_TICK）

  • InpSARStep  - SAR増加ステップ（デフォルト：0.02）

  • InpSARMax  - SAR最大ステップ（デフォルト：0.2）

技術仕様：

  • 7つの計算バッファーを使用

  • 最小必要バー数：max(WPR期間, MFI期間) + 2

  • 初期化解除時にリソースを自動解放

  • レベル80と20をインジケータウィンドウに表示

注意：
このインジケータは実際の取引で使用する前にテストが必要です。


