WprMfiSar
- インディケータ
- Askar Koibagarov
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 9
WPR+MFI融合パラボリックSAR
説明：
このインジケータは、2つのオシレーター（ウィリアムズ％Rとマネーフローインデックス）とトレンド指標であるパラボリックSARを1つのウィンドウに統合したものです。WPRとMFIの値を平均化し、その結果のラインを基にパラボリックSARを構築します。
動作原理：
-
Avg(WPR,MFI)ライン - WPR（0-100の範囲に変換）とMFIの平均値
-
パラボリックSARポイント - Avg(WPR,MFI)ラインの値に基づいて構築
シグナル：
-
レベル交差：
-
ラインが20を下から上にクロス → 買いシグナルの可能性
-
ラインが80を上から下にクロス → 売りシグナルの可能性
-
-
SARの位置：
-
SARポイントがラインの下 → 上昇トレンド
-
SARポイントがラインの上 → 下降トレンド
-
-
複合分析：
-
買い：ラインが20より上で、SARがラインより下
-
売り：ラインが80より下で、SARがラインより上
-
設定：
-
InpWPRPeriod - WPR期間（デフォルト：14）
-
InpMFIPeriod - MFI期間（デフォルト：14）
-
InpMFIVolume - MFIで使用するボリュームタイプ（デフォルト：VOLUME_TICK）
-
InpSARStep - SAR増加ステップ（デフォルト：0.02）
-
InpSARMax - SAR最大ステップ（デフォルト：0.2）
技術仕様：
-
7つの計算バッファーを使用
-
最小必要バー数：max(WPR期間, MFI期間) + 2
-
初期化解除時にリソースを自動解放
-
レベル80と20をインジケータウィンドウに表示
注意：
このインジケータは実際の取引で使用する前にテストが必要です。