Candle Countdown（MT5）— 現在の足が確定するまでの残り時間

Candle Countdown は、MetaTrader 5 用の軽量インジケーターです。現在のローソク足が確定（クローズ）するまでの残り時間をリアルタイムでカウントダウン表示します。1秒ごとに更新され、チャートを邪魔しないシンプルな表示です。

主な特徴

  • ローソク足の残り時間をリアルタイム表示（時間足により mm:ss / hh:mm:ss）

  • 表示位置を3種類から選択可能

    1. 価格レベル付近（TradingView風）— 現在価格の近くに表示

    2. 右上固定— チャート右上に固定表示

    3. スプレッド/情報表示の上（右上）— 右上のスプレッド等と重ならないよう上側に表示

  • デザインをカスタマイズ可能：フォント、サイズ、色、プレフィックス、余白・オフセット

  • MT5 の 全シンボル / 全タイムフレーム に対応

仕組み

現在のバー（足）の開始時刻とタイムフレームの秒数から、確定までの残り秒数を計算して表示します。
「価格レベル（TV風）」モードでは、現在価格に対応する画面上の位置へラベルを配置し、指定ピクセル分だけ上にオフセットします。

パラメータ（Inputs）

  • Display Mode（表示モード）： Price level (TV style) / Top right / Above spread

  • Price Y Offset (px)（デフォルト 40 px）— TV風モードで価格ラインの上にずらす量

  • Right Padding (px) — 右端からの余白

  • Top Right Y Distance (px) — 右上固定モードの縦位置

  • Above Spread Y Distance (px) — スプレッド上モードの縦位置

  • Prefix ON/OFF + プレフィックス文字列

  • Font：フォント名、サイズ、文字色

インストール方法

本製品は コンパイル済み .ex5 インジケーターとして提供されます。

  1. MQL5 Market からインストール（推奨）

  2. MetaTrader 5 → ナビゲータ → インジケータ

  3. Candle Countdown を任意のチャートへドラッグ＆ドロップ

注意事項

  • 極端なスクロール/ズーム等で「価格→ピクセル」の位置計算が一時的にできない場合、インジケーターは自動的に右上固定表示へフォールバックします。

  • 情報表示のみで、取引（注文）機能はありません。

作者： Luc Timmermans


