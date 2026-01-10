Candle Countdown（MT5）— 現在の足が確定するまでの残り時間

Candle Countdown は、MetaTrader 5 用の軽量インジケーターです。現在のローソク足が確定（クローズ）するまでの残り時間をリアルタイムでカウントダウン表示します。1秒ごとに更新され、チャートを邪魔しないシンプルな表示です。

主な特徴

ローソク足の残り時間をリアルタイム表示 （時間足により mm:ss / hh:mm:ss）

表示位置を3種類から選択可能 価格レベル付近（TradingView風） — 現在価格の近くに表示 右上固定 — チャート右上に固定表示 スプレッド/情報表示の上（右上） — 右上のスプレッド等と重ならないよう上側に表示

デザインをカスタマイズ可能 ：フォント、サイズ、色、プレフィックス、余白・オフセット

MT5 の 全シンボル / 全タイムフレーム に対応

仕組み

現在のバー（足）の開始時刻とタイムフレームの秒数から、確定までの残り秒数を計算して表示します。

「価格レベル（TV風）」モードでは、現在価格に対応する画面上の位置へラベルを配置し、指定ピクセル分だけ上にオフセットします。

パラメータ（Inputs）

Display Mode（表示モード） ： Price level (TV style) / Top right / Above spread

Price Y Offset (px) （デフォルト 40 px ）— TV風モードで価格ラインの上にずらす量

Right Padding (px) — 右端からの余白

Top Right Y Distance (px) — 右上固定モードの縦位置

Above Spread Y Distance (px) — スプレッド上モードの縦位置

Prefix ON/OFF + プレフィックス文字列

Font：フォント名、サイズ、文字色

インストール方法

本製品は コンパイル済み .ex5 インジケーターとして提供されます。

MQL5 Market からインストール（推奨） MetaTrader 5 → ナビゲータ → インジケータ Candle Countdown を任意のチャートへドラッグ＆ドロップ

注意事項

極端なスクロール/ズーム等で「価格→ピクセル」の位置計算が一時的にできない場合、インジケーターは自動的に右上固定表示へフォールバックします。

情報表示のみで、取引（注文）機能はありません。

作者： Luc Timmermans