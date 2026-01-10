CandleCountDownByLuc
- インディケータ
- Luc Emile Timmermans
- バージョン: 1.20
- アクティベーション: 20
Candle Countdown（MT5）— 現在の足が確定するまでの残り時間
Candle Countdown は、MetaTrader 5 用の軽量インジケーターです。現在のローソク足が確定（クローズ）するまでの残り時間をリアルタイムでカウントダウン表示します。1秒ごとに更新され、チャートを邪魔しないシンプルな表示です。
主な特徴
-
ローソク足の残り時間をリアルタイム表示（時間足により mm:ss / hh:mm:ss）
-
表示位置を3種類から選択可能
-
価格レベル付近（TradingView風）— 現在価格の近くに表示
-
右上固定— チャート右上に固定表示
-
スプレッド/情報表示の上（右上）— 右上のスプレッド等と重ならないよう上側に表示
-
-
デザインをカスタマイズ可能：フォント、サイズ、色、プレフィックス、余白・オフセット
-
MT5 の 全シンボル / 全タイムフレーム に対応
仕組み
現在のバー（足）の開始時刻とタイムフレームの秒数から、確定までの残り秒数を計算して表示します。
「価格レベル（TV風）」モードでは、現在価格に対応する画面上の位置へラベルを配置し、指定ピクセル分だけ上にオフセットします。
パラメータ（Inputs）
-
Display Mode（表示モード）： Price level (TV style) / Top right / Above spread
-
Price Y Offset (px)（デフォルト 40 px）— TV風モードで価格ラインの上にずらす量
-
Right Padding (px) — 右端からの余白
-
Top Right Y Distance (px) — 右上固定モードの縦位置
-
Above Spread Y Distance (px) — スプレッド上モードの縦位置
-
Prefix ON/OFF + プレフィックス文字列
-
Font：フォント名、サイズ、文字色
インストール方法
本製品は コンパイル済み .ex5 インジケーターとして提供されます。
-
MQL5 Market からインストール（推奨）
-
MetaTrader 5 → ナビゲータ → インジケータ
-
Candle Countdown を任意のチャートへドラッグ＆ドロップ
注意事項
-
極端なスクロール/ズーム等で「価格→ピクセル」の位置計算が一時的にできない場合、インジケーターは自動的に右上固定表示へフォールバックします。
-
情報表示のみで、取引（注文）機能はありません。
作者： Luc Timmermans