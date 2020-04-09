Buy Sell Keyboard - キーボード impulse取引のためのプロフェッショナルエキスパートアドバイザー

電光石火のキーボード取引。たった1つのタップで市場を完全制御。マウスやダイアログボックスなしで、瞬時に取引を実行するホットキーを割り当て。

主な機能:

精密なエントリーのためのインパルスアルゴリズム

プロトレーダーの秘密公式。アルゴリズムが価格が強力な動きを起こそうとする市場のインパルス瞬間を識別。偽のブレイクアウトをフィルタリングし、蓄積ポイントを特定し、インパルス確認済みのシグナルを提供。

瞬時のキーボード取引

A/S - 瞬時の買い/売り注文（大文字小文字に関係なく (A/a, S/s)）、MagicNumberを設定

Q/W/Z/X - インテリジェントなポジション決済（大文字小文字に関係なく (Q/q, W/w, Z/z, X/x)）

ゼロ遅延 - ミリ秒単位の実行

ミニマリストモード - パネルを無効化しキーボードのみで動作可能

インテリジェントなポジション管理

外科手術のような精度で取引を決済。4つの決済戦略:

Q - ポートフォリオの全利益ポジションを決済（全シンボル、それぞれのMagicNumberに従って）

W - ポートフォリオの全損失ポジションを決済（全シンボル、それぞれのMagicNumberに従って）

Z - 現在のシンボルの利益ポジションを決済（それぞれのMagicNumberに従って）

X - 現在のシンボルの損失ポジションを決済（それぞれのMagicNumberに従って）

プロフェッショナルなリスク管理

時間による自動決済：利益確定と損失制限のための設定可能なタイムアウト

利益ポジションは設定時間後に決済（例：1分）

全ポジションは設定時間後に強制決済（例：2分）

各ポジションに手動のストップロスとテイクプロフィット

リアルタイムのスプレッド監視

証拠金パーセンテージに基づくロット計算

Magic Numberによる分離

最大スプレッド超過保護

リアルタイムのビジュアルコントロール

プロフェッショナルパネルに表示:

現在の取引シグナル（買い/売り/待機）

スプレッドステータスと取引可否

オープンポジション数

直近のアクション履歴

Magic Numberとサウンドアラートステータス

自動決済までの残り時間

クリーンなチャート表示のためのパネル非表示機能

本アドバイザーの対象者:

スキャルパー - 執行速度が必要

デイトレーダー - インパルスによる正確なエントリーが重要

ポートフォリオマネージャー - 柔軟なポジション管理が必要

プロフェッショナル - 完全なリスク管理を重視

ニューストレーダー - 市場イベントへの即時対応

マルチ通貨トレーダー - 複数商品の同時管理

技術仕様:

全Forex通貨ペアと指数で動作

M1-H1 timeframeに最適化

全パラメータの完全カスタマイズ可能

詳細な操作ログ記録

シグナルのサウンドアラート

固定ロットと証拠金ベース計算の両方をサポート

リアルタイム自動データ更新

全てのブローカーと互換性

システムへの負荷最小限

Magic Numberによる完全な取引分離

柔軟なインターフェース：パネル操作またはキーボードのみ操作

あなたのキーボードを取引指令センターに変えましょう。プロのトレーダーにのみ提供されるスピードと精度のアドバンテージを手に入れてください。