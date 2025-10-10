TimeXpert
- ユーティリティ
- Steve Rosenstock
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 2 12月 2025
TimeXpert は MetaTrader 5 のための完全無料ツールで、世界の トレーディングセッション - Tokyo、Sydney、London、New York - をチャート上に直接表示します。 時間を手動で計算する代わりに、自動のカラーコード付き概要 が表示され、市場が開いている時、重なっている時、閉じている時 を一目で確認できます。 これにより、どこでボラティリティが発生するか、流動性が高まるタイミング、そしてどの時間帯があなたのトレード戦略に最適かを瞬時に判断できます。 すべての要素は 完全にカスタマイズ可能 で、色、線のスタイル、表示するセッション数まで調整でき、TimeXpert はあらゆるトレーダーにとって柔軟な相棒となります。 TimeXpert は 取引タイミングを完璧にする のに役立ち、動きがいつ始まり、どのセッションが最も強いマーケットインパルスを提供するか を正確に表示します。これはプロフェッショナルなセットアップに不可欠なツールです。 その クリーンでミニマルなデザイン により、TimeXpert はあなたの MetaTrader 5 を 世界市場のビジュアルマップ に変えます - 正確で直感的、そして完全無料です。
仕様
- グローバルトレーディングセッション を表示：Tokyo、Sydney、London、New York
- ブローカー時間とタイムゾーンへの 自動調整
- 各セッションを明確に区別するカラーコードボックス
- 過去および未来のセッション を表示し、市場準備に最適
- 各セッションの 個別オン/オフ切り替え
- 最大の柔軟性を持つ手動または自動の開始時間設定
- 色、線幅、線スタイル（点線、破線、実線）のカスタマイズが可能
- セッション重複の検出 - 高ボラティリティエリアを把握
- 正確なタイミングとセッション認識のための必須ツール
- AutoXpert およびすべての MT5 EA と完全互換
- 軽量設計 - CPU 負荷が最小
