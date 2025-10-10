TimeXpert

TimeXpertMetaTrader 5 のための完全無料ツールで、世界の トレーディングセッション - Tokyo、Sydney、London、New York - をチャート上に直接表示します。 時間を手動で計算する代わりに、自動のカラーコード付き概要 が表示され、市場が開いている時、重なっている時、閉じている時 を一目で確認できます。 これにより、どこでボラティリティが発生するか流動性が高まるタイミング、そしてどの時間帯があなたのトレード戦略に最適かを瞬時に判断できます。 すべての要素は 完全にカスタマイズ可能 で、色、線のスタイル、表示するセッション数まで調整でき、TimeXpert はあらゆるトレーダーにとって柔軟な相棒となります。 TimeXpert取引タイミングを完璧にする  のに役立ち、動きがいつ始まり、どのセッションが最も強いマーケットインパルスを提供するか を正確に表示します。これはプロフェッショナルなセットアップに不可欠なツールです。 その クリーンでミニマルなデザイン  により、TimeXpert はあなたの MetaTrader 5 を 世界市場のビジュアルマップ に変えます - 正確で直感的、そして完全無料です。


仕様

  • グローバルトレーディングセッション を表示：Tokyo、Sydney、London、New York
  • ブローカー時間とタイムゾーンへの 自動調整
  • 各セッションを明確に区別するカラーコードボックス
  • 過去および未来のセッション を表示し、市場準備に最適
  • 各セッションの 個別オン/オフ切り替え
  • 最大の柔軟性を持つ手動または自動の開始時間設定
  • 色、線幅、線スタイル（点線、破線、実線）のカスタマイズが可能
  • セッション重複の検出 - 高ボラティリティエリアを把握
  • 正確なタイミングとセッション認識のための必須ツール
  • AutoXpert およびすべての MT5 EA と完全互換
  • 軽量設計 - CPU 負荷が最小


さらに多くの 無料 取引ツールを見つけましょう:

https://mql5.com/ja/users/steverosenstock/seller


忘れずに置いて行ってね レビュー. ご質問やお手伝いが必要な場合は、参加する 私たちと議論しましょう.
リクエスト？  私に書きなさい – TimeXpert 集中力を保ちつつ、柔軟に対応する。


レビュー 2
Jan Paul Divina Dela Cruz
188
Jan Paul Divina Dela Cruz 2025.10.25 15:50 
 

thank you for the freebies!

Tumelo Tshabalala
49
Tumelo Tshabalala 2025.11.18 03:14 
 

Hi Steve, good indicator. May I request that you incorporate it with the RangeXpect on the lighter mod

