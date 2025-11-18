SignalXpert

SignalXpert は、RangeXpert インジケーターを使用するトレーダーに強力な分析ツールを提供するため、私が開発しました。RangeXpert はシステムの基盤として機能し、市場の重要領域を正確に検出し、そのデータを SignalXpert がリアルタイムで分析して、明確で実行可能なシグナルを生成します。これにより、最大 25 種類の異なる資産を複数の時間足で同時に監視することが可能になり、市場の主要な動きをリアルタイムで検出できます。統合されたアラート機能により、通知はアラート・プッシュ通知・メールで送信でき、トレードチャンスを逃すことがありません。MetaTrader VPS にインストールすることで、SignalXpert は 24 時間稼働し、信頼性の高いシグナル監視を実現します。エントリーまたはエグジットを計画しているかどうかに関わらず、SignalXpert は迅速かつ的確なサポートを提供し、ボラティリティが高い市場でも自信を持って取引することを可能にします。


仕様

  • RangeXpert とのシームレスな統合  - そのデータを使用して市場領域とゾーンをリアルタイム分析。
  • 最大 25 資産の同時監視  - マルチアセット・マルチタイムフレーム分析に最適。
  • 主要マーケットすべてに対応  - Forex、通貨、金属、株式、指数。
  • リアルタイムシグナル検出 - ブレイクアウト、レンジ転換、トレンドゾーンを自動識別。
  • リアルタイム通知 - 新しいシグナル発生時にアラート、プッシュ通知、メールで即座に通知。
  • MetaTrader VPS 対応  - 24 時間・年中無休で安定稼働。
  • 市場のボラティリティと流動性と自動同期。
  • 調整可能な時間足 - M1 から D1 まで、取引戦略に応じて選択可能。
  • 使いやすいインターフェース - コード知識不要の直感的で分かりやすい構造。
  • 柔軟なアラートフィルター - モニターしたいシグナルを自在に選択可能。
  • AutoXpert & DashXpert と完全連携 - 完全な分析・トレードシステムを構築。
  • 手動および半自動戦略に最適 - 多様なトレードスタイルをサポート。


