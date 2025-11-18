NewsXpert
- ライブラリ
- Steve Rosenstock
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 2 12月 2025
NewsXpert は、チャート上で今後の経済イベントを明確かつ構造的に表示するために開発されました。 あなたの MetaTrader 5 用の リアルタイムニュースフィルター です。インジケーターは選択した通貨に関連するすべての重要ニュースを自動的に検出し、色分けされたライン（低・中・高インパクト）で表示します。これにより、外部カレンダーやタブを開くことなく、市場を動かすニュースが いつ、どれ なのかを常に正確に把握できます。 NewsXpert は経済的不確実性を予測可能にし、必要な場所、つまり チャート上にリアルタイムで すべての重要な市場情報を提供します。明確な可視化、正確な事前通知、そして本当に重要な通貨とイベントだけをフィルタリングできる機能により、あなたのトレードはより落ち着き、構造的になり、はるかにプロフェッショナルになります。反応するのではなく、NewsXpert を使えば 事前に行動 できます。準備され、情報を得た上で、市場の大きな変動から確実に守ってくれるシステムによって支えられます。重要イベント前にはリアルタイム情報、カウントダウン、アラート・プッシュ・メールによる通知を提供します。これで市場反応を見逃すことなく、リスクを正確に管理できます。
仕様
- すべての今後の経済ニュースをチャート上でリアルタイム表示
- ニュースの影響度を示すカラーコード（LOW, MEDIUM, HIGH）
- 通貨別のフィルタリング（USD, EUR, GBP, JPY, AUD など）
- 世界の経済カレンダーと自動同期
- イベントまでのカウントダウン（分単位）
- アラート・プッシュ通知・メール通知に対応
- 事前通知時間を調整可能（例：5分・10分・30分前）
- 通貨と影響度による選択的フィルタリング
- 色・フォント・ラインスタイルを自由に設定可能
- すべての時間足とシンボルに対応（FX、ゴールド、指数、暗号資産）
- パフォーマンス最適化済み - ラグなし、遅延なし
- AutoXpert, RangeXpert, SignalXpert と完全に組み合わせ可能
- 変動フィルター、ニューストレード戦略、リスク管理に最適
- 過去ニュースも表示し、歴史的市場反応を分析可能
