AMD Adaptive MA MT4

5

AMD適応型移動平均線 (AAMA)
AAMAはMetaTrader 4用の適応型移動平均インジケーターで、市場の状況に応じて自動的に反応速度を調整します。

主な特徴：

  • カウフマン効率比に基づく適応型移動平均 – トレンド相場では素早く反応し、レンジ相場ではノイズを除去

  • AMDの4つの市場フェーズを自動検出：蓄積期（Accumulation）、上昇期（Markup）、分配期（Distribution）、下降期（Markdown）

  • ATRによるボラティリティ適応 – 現在の市場状況に応じて感度を調整

  • リアルタイム情報パネルで検出されたフェーズ、自信レベル、適応速度を表示

  • 複数インジケーターを統合：ADX、RSI、MACDを使用して市場フェーズを正確に識別

  • Fast/Slow参照ゾーンで適応動作を視覚化

使用方法：
このインジケーターは市場状況に応じて自動的に適応速度を調整します。強いトレンドでは反応が速く、レンジでは遅くなります。ビジュアルパネルは現在の市場フェーズの解釈をサポートします。すべてのパラメータ（期間、色、感度）はトレーディングスタイルに合わせて自由にカスタマイズ可能です。


レビュー 1
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.10.22 12:46 
 

AMD Adaptive MA MT4 is a smart moving average that adjusts to market conditions,

reacting faster in trends while filtering out noise in sideways markets. It’s lightweight and easy to use.

The built-in info panel provides clear insights that help traders make better decisions,

making it a solid tool for analyzing market direction without cluttering the chart.

レビューに返信