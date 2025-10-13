AMD Adaptive MA MT4
- インディケータ
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
AMD適応型移動平均線 (AAMA)
AAMAはMetaTrader 4用の適応型移動平均インジケーターで、市場の状況に応じて自動的に反応速度を調整します。
主な特徴：
-
カウフマン効率比に基づく適応型移動平均 – トレンド相場では素早く反応し、レンジ相場ではノイズを除去
-
AMDの4つの市場フェーズを自動検出：蓄積期（Accumulation）、上昇期（Markup）、分配期（Distribution）、下降期（Markdown）
-
ATRによるボラティリティ適応 – 現在の市場状況に応じて感度を調整
-
リアルタイム情報パネルで検出されたフェーズ、自信レベル、適応速度を表示
-
複数インジケーターを統合：ADX、RSI、MACDを使用して市場フェーズを正確に識別
-
Fast/Slow参照ゾーンで適応動作を視覚化
使用方法：
このインジケーターは市場状況に応じて自動的に適応速度を調整します。強いトレンドでは反応が速く、レンジでは遅くなります。ビジュアルパネルは現在の市場フェーズの解釈をサポートします。すべてのパラメータ（期間、色、感度）はトレーディングスタイルに合わせて自由にカスタマイズ可能です。
AMD Adaptive MA MT4 is a smart moving average that adjusts to market conditions,
reacting faster in trends while filtering out noise in sideways markets. It’s lightweight and easy to use.
The built-in info panel provides clear insights that help traders make better decisions,
making it a solid tool for analyzing market direction without cluttering the chart.