MTF Trend Dashboard MT5
- インディケータ
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
MTF TREND DASHBOARD - マルチタイムフレーム トレンド分析ツール
7つのタイムフレーム（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1）のトレンド方向を同時に表示する強力なビジュアルダッシュボード。
=== 主な特徴 ===
-
EMAクロスオーバーによるリアルタイム・マルチタイムフレームトレンド検出
-
RSI値と買われ過ぎ／売られ過ぎカラー表示
-
動的なトレンド強度バー
-
市場全体のバイアスシグナル（Strong Buy/Sell、Bias、Weak、Neutral）
-
スプレッド、ATR、Bid/Ask のリアルタイム表示
-
カスタマイズ可能なネオンカラー付きモダンなダークテーマ
-
パネルサイズは 50〜200% に拡大可能
-
チャートの任意の位置に移動可能
=== シグナル ===
BUY：高速MA > 低速MA ＋ RSI > 50
SELL：高速MA < 低速MA ＋ RSI < 50
シグナル強度は MA/ATR 比率に基づく
=== カスタマイズ ===
-
高速/低速 MA の期間
-
RSI の期間
-
ATR の期間
-
パネル全体のカラー設定
-
パネル位置とスケール
=== 推奨使用法 ===
トレンドフォロー戦略に最適。上位足の合流（4つ以上の一致シグナル）があると、より強力なエントリーが可能。すべての銘柄・タイムフレームで使用可能。
リペイントなし。軽量。500msごとに更新。