MTF Trend Dashboard MT5

MTF TREND DASHBOARD - マルチタイムフレーム トレンド分析ツール

7つのタイムフレーム（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1）のトレンド方向を同時に表示する強力なビジュアルダッシュボード。

=== 主な特徴 ===

  • EMAクロスオーバーによるリアルタイム・マルチタイムフレームトレンド検出

  • RSI値と買われ過ぎ／売られ過ぎカラー表示

  • 動的なトレンド強度バー

  • 市場全体のバイアスシグナル（Strong Buy/Sell、Bias、Weak、Neutral）

  • スプレッド、ATR、Bid/Ask のリアルタイム表示

  • カスタマイズ可能なネオンカラー付きモダンなダークテーマ

  • パネルサイズは 50〜200% に拡大可能

  • チャートの任意の位置に移動可能

=== シグナル ===

BUY：高速MA > 低速MA ＋ RSI > 50
SELL：高速MA < 低速MA ＋ RSI < 50
シグナル強度は MA/ATR 比率に基づく

=== カスタマイズ ===

  • 高速/低速 MA の期間

  • RSI の期間

  • ATR の期間

  • パネル全体のカラー設定

  • パネル位置とスケール

=== 推奨使用法 ===

トレンドフォロー戦略に最適。上位足の合流（4つ以上の一致シグナル）があると、より強力なエントリーが可能。すべての銘柄・タイムフレームで使用可能。

リペイントなし。軽量。500msごとに更新。


